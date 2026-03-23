Почему растет спрос на валюту и до каких пределов может вырасти курс доллара и евро

После оглашения решений ФРС США, ЕЦБ и нашего Нацбанка по ключевым ставкам, казалось бы, особых финансовых интриг в марте уже не будет. Все три регулятора сохранили свои ставки на текущем уровне. Причина — возросшие риски ускорения инфляции в США, Евросоюзе и Украине из-за подорожания нефти с начала войны США и Израиля против Ирана.

Но сказать, что рынки успокоились, — было бы явным преувеличением. Геополитика продолжает рвать шаблоны поведения всех рынков и «добавлять седины» инвесторам.

В первую очередь серьезно штормит фондовый рынок. Рост цен на нефть бьет по финансовым показателям крупнейших мировых компаний: американских — из индекса S&P 500, европейских — из STOXX Europe 600, S&P Europe 350, EURO STOXX 50, и британских — из FTSE 100.

На геополитических, военных и энергетических новостях эти индексы продолжат лихорадить, что серьезно отразится и на поведении пары евро/доллар в мире, а значит, и на поведении курса евро в Украине.

График пары евро/доллар

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в период с 23 по 27 марта будет в пределах от 1,138 до 1,169 доллара. Я по-прежнему сохраняю свою рекомендацию: если курс евро опустится ниже уровня в 1,13 доллара и пройдет соответствующая коррекция курса евро к гривне на нашем валютном рынке, покупать подешевевший евро.

Явно не будет на этой неделе и снижения напряженности на Ближнем Востоке, куда США постепенно стягивает дополнительные войска. Параллельно Штаты также нагнетают конфликт с Кубой. Непростая политическая ситуация и вокруг действий Венгрии по блокировке средств Евросоюза для Украины. Работа миссии МВФ — отдельная история: представители Фонда выдвигают жесткие требования к нашей стране в части принятия непопулярных налоговых законов, а парламент их явно саботирует.

С одной стороны, в такой сложной ситуации перед Нацбанком стоит нелегкая задача — максимально сглаживать курсовые скачки по доллару и опосредованно по евро на внутреннем рынке, чтобы сдерживать инфляционные вызовы. Это требует практически ежедневных интервенций по продаже доллара на межбанке, а значит, «давит» на золотовалютные резервы.

Динамика международных резервов

С другой стороны, в бюджете заложен среднегодовой курс доллара в пределах 45,7 грн/$ и среднегодовой курс евровалюты на уровне 49,4 грн за евро. И хотя НБУ не отвечает за курс, но в условиях войны Нацбанк вынужден учитывать заложенные в бюджете показатели. Тем более, пока, в силу разных причин, «буксует» международная помощь.

Поэтому ситуативный недавний взлет котировок как по доллару, так периодически и по евро играет на пользу бюджету. Причем пока курс остается в фарватере заложенных в бюджете-2026 параметров.

Таким образом, уж очень сильно «зажимать» курс доллара и опосредованно евро Нацбанк тоже не может. Во-первых, это «бьет» по поступлениям в бюджет от налогов и сборов, привязанных к курсу, а во-вторых, пока подвис вопрос о выделении Украине кредита на 90 млрд евро от ЕС, сильно снижать резервы Нацбанк опасается.

И поскольку МВФ также жестко ставит свои условия для дальнейшего сотрудничества по программе на $8,1 млрд, а депутаты не спешат принимать соответствующие поправки в законодательство, заложником ситуации остается не только бюджет Украины, но и НБУ, которому надо планировать объемы ЗВР, обеспечивать ценовую стабильность и держать под контролем валютный рынок.

И хотя резервов в пределах $54,8 млрд полностью достаточно для полного контроля за межбанком с его ежедневными объемами в пределах до $250 млн — 400 млн, стратегически Нацбанк постарается все же экономить резервы.

Безналичный валютный рынок

Но спрос на валюту остается высоким. А значит, чтобы тратить меньше резервов, Нацбанку нужно по максимуму стимулировать экспортеров с продажей валюты, что невозможно без определенной девальвации гривны.

Ведь сейчас экспортеры — это в основном аграрии, которые уже ощущают на себе негативное влияние роста цен на бензин, дизтопливо и минеральные удобрения перед весенней посевной. Им для финансирования своих затрат нужно все больше гривны, и продавать в таких условиях валюту «дешево» они не готовы.

А импортерам бензина и дизтоплива она позарез нужна, так как мировые рынки по нефти пока штормит, и покупатели энергоресурсов сейчас явно спешат подстраховаться и затариться нефтепродуктами по максимуму. Эти импортеры своим спросом на валюту давят на курс межбанка.

Поэтому, чтобы сдерживать ценовой шок внутри страны, Нацбанк вынужден активно проводить интервенции. По моим расчетам, с 23 по 27 марта НБУ потратит на поддержание гривны на межбанке не менее $950 млн — 1 400 млн.

Кроме того, 23−24 марта (понедельник-вторник) часть клиентов продолжат гасить свои долги перед бюджетом.

Напомню, что срок уплаты налогов заканчивается обычно 20-го числа, а после этой даты уже идет пеня. Поэтому 23−24 марта продажа валюты со стороны таких проштрафившихся клиентов несколько вырастет, так как им более важно закрыть «счетчик» налоговой, нежели сохранить валюту на счетах. Эти распродажи валюты несколько подстрахуют гривну на межбанке, но основным продавцом доллара на торгах всю эту неделю все же останется НБУ.

На рынке золота неожиданный поворот, как для защитного актива. На фоне роста мировых глобальных рисков золото ситуативно просело, хотя должно было расти.

Динамика цен на золото

Причина нестандартная. Кроме обычной коррекции (любой актив не может все время только расти), в настоящее время из-за войны на Ближнем Востоке и обстрелов Ираном своих соседей часть арабских стран, которые традиционно держат значительные объемы своей ликвидности в золоте, сейчас оперативно закупают вооружение, средства ПВО, а также вынуждены покрывать оттоки капитала.

Это требует огромных денежных ресурсов как от правительств этих стран, так и от частных инвестиционных фондов. Они продают часть своего золотого запаса, что ситуативно сбивает цены на золото.

По моему прогнозу, бенефициарами в этой ситуации станут Китай и Швейцария. Китай выдержит паузу, чтобы закрепить тренд на понижение ценников золота, а затем начнет его без лишнего шума скупать в свои резервы. Это, в свою очередь, удержит цену золота от дальнейшего ситуативного проседания, а затем на геополитических рисках оно снова начнет расти. Швейцария станет одной из главных «гаваней» выводимых сейчас «ближневосточных» денег инвесторов, так как именно в ее банки сейчас льется этот финансовый дождь в виде физических денег клиентов и золота.

Мой прогноз по золоту на эту неделю при сохранении текущей интенсивности войны на Ближнем Востоке — это коридор от $4 150 до $4 900 за унцию. Причем на этой неделе ежедневная волатильность будет в пределах до $65−110 за день.

Если же США и Израиль начнут наземную операцию непосредственно в Иране, ценники по золоту быстро взлетят к уровням около $4 950−5 350 за унцию. Затем, после коррекции и «переваривания» инвесторами новых шоков, по моему прогнозу, ценники остановятся в пределах $4 780−5 150 за унцию.

Из сугубо украинских факторов (кроме войны), которые влияют на поведение курса и настроения игроков нашего валютного рынка, я бы дополнительно выделил на этой неделе:

Приближение завершения месяца и 1 квартала 2026 года. Это традиционно увеличивает активность всех клиентов на межбанке и добавит статистики торгов уже со второй половины этой недели. По моему прогнозу, на этой неделе ежедневный объем операций на межбанке, зарегистрированных по системе Блумберг, будет в пределах от $280 млн до $400 млн.

Продолжающаяся активная скупка гражданами валюты на свои карты и на наличном рынке. Дневное превышение сумм покупаемой физлицами валюты над объемами ее сдачи составит, по моим расчетам, от $41 млн до $86 млн. Для закрытия этих потребностей клиентов банкам придется выходить на межбанк с покупкой валюты на свою валютную позицию. По моим расчетам, это добавит спрос на торгах по доллару и евро за неделю в пределах эквивалента от $95 млн — $170 млн.

Ситуация на валютном рынке как в мире, так и в Украине останется сложной, но контролируемой Нацбанком.

Прогноз курса доллара и евро на 23−27 марта

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,138 до 1,169 доллара и при расчетном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 43,30 до 44,00 гривен, курс евро на межбанке теоретически может находиться в пределах от минимум 49,27 гривен до максимум 51,44 гривен.

Но за счет продолжения активных интервенций НБУ для максимального сглаживания курсовых колебаний, по моему прогнозу, действующий коридор по безналичному евро будет находиться в пределах от 50,05 до 50,95 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков на этой неделе из-за повышенных валютных рисков проработают с расширенным спредом по доллару в пределах до 20−40 копеек и по евро — в пределах до 20−50 копеек. Особо «жадные» сети обменников продолжат выставлять спред между покупкой и продажей доллара и евро в пределах до 1 гривны.

Курс покупки и продажи наличного доллара на этой неделе в банках будет в пределах коридора от 43,10 до 44,30 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 43,15 до 44,25 гривен.

Курс наличной евровалюты в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,00 до 51,50 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,05 до 51,45 гривен.

За счет существенного разброса ценников покупки и продажи как по доллару, так и по евро в различных сетях обменных пунктов, и постепенного расширения разрыва между наличным и безналичным курсами эта неделя будет характеризоваться ростом спекулятивных операций на наличном рынке. Основной валютой для спекуляций будет евро.