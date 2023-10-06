Первые итоги «гибкого курса»: почем можно будет купить доллар и евро на выходных

Первая неделя с новыми правилами игры на валютном рынке Украины и «гибким курсообразованием» прошла очень интересно и показательно. Какие задачи, в связи с переходом на новые правила игры, придется решать НБУ, что скажет МВФ, как скоро рынок свыкнется с новыми реалиями — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Как отреагировал рынок на «гибкий курс»

После объявления новой политики вечером 2-го октября обменники финкомпаний быстро стали задирать котировки продажи доллара и евро в надежде на панику граждан по скупке наличной валюты. А 3-го октября утром котировки продажи отдельных обменников выросли сразу на 40−60 копеек на долларе и до 1 гривны на евро. Так было утром вторника и где-то до конца дня.

Но население не стало ломиться со скупкой валюты в обменники, где курс был явно завышен, а уже с вечера 2-го числа активно закупало валюту на свои карты через мобильные приложения в пределах дозволенного эквивалента на 50 тысяч гривен. Это очень хорошо видно по объемам операций с валютой в этот период по статистике Нацбанка:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Вовремя проведенная пресс-конференция Нацбанка по новому режиму работы валютного рынка в сочетании с возможностью покупки валюты на карты и на 3-х месячные валютные депозиты — сделали свое дело. Уже к вечеру 3-го октября ажиотажа в обменниках не было, а 4−5 октября объемы операций по валютообменным сделкам стали возвращаться к среднестатистическим.

Более того, при отсутствии особого ажиотажного спроса, а также роста желающих сдать валюту по высокому курсу на хайповом интересе к валюте, котировки наличного доллара и евро стали постепенно проседать, и к вечеру пятницы, 6-го числа, доллар в обменниках финкомпаний можно без проблем купить по 38,15−38,25 гривен, а евро — по 40,55−40,75 гривен. То есть это уровни совершенно сопоставимые, а иногда и даже более низкие, чем в период до 2 октября — эпохи фиксированного коридора по курсу.

На межбанке ситуация быстро стабилизировалась уже 3-го числа после активной «заливки» валюты Нацбанком. Все желающие могли купить доллар у Нацбанка во все оставшиеся дни этой недели, что привело к рекордной статистике торгов в $550 млн 3-го октября и затем их постепенного снижения по мере «затаривания» покупателей валюты во все оставшиеся дни. Основным продавцом на рынке все дни был именно Нацбанк.

Причем все дни НБУ продавал валюту по «божескому» курсу, то есть не играл «на повышение». И в итоге, официальный курс доллара за эти дни вырос всего с 36,5686 гривен до 36,6216 гривен на 06.10.2023 года, то есть гривна девальвировала лишь почти на 6 копеек. Отличный результат, в условиях воюющей страны и перезапуска валютного рынка.

Что придется решать регулятору

Единственный, но существенный недостаток — это то, что пока сохраняется повышенное давление на курс, и НБУ вынужден активно распродавать резервы.

Точная сумма потраченной валюты за неделю будет известна только ближе к позднему вечеру (то есть после выхода статьи), но уже понятно, что она приблизится за неделю к суммам от 700 млн до 1 млрд долларов, как минимум.

При резервах в 40 млрд долларов — это терпимо, но недолго. То есть Нацбанк рассчитывает, что за счет таких массированных интервенций он собьет ажиотаж и заставит экспортеров активнее распродавать свои валютные запасы, во что я например, особо не верю.

Ведь для того, чтобы экспортеры стали более массированно распродавать валюту, им надо увеличить объемы экспорта. А в нынешних условиях войны, ограничений частью наших европейских соседей транзита через их территорию украинской сельхозпродукции, а также отсутствия зернового коридора и бомбежек портов, наращивание экспорта проблематично.

В итоге, перед Нацбанком все равно станет вопрос объемов «сжигаемых» резервов, что заставит его скоро снизить свою щедрость на межбанке. Это спровоцирует периодически более быстрое обесценение гривны, чем теперешние 2−3 копейки на долларе за сессию. Но и обвалов в пределах даже 30−50 гривен за день Нацбанк тоже не допустит.

Чего еще ждать от нового курса

В ближайшее время все участники рынка окончательно приспособятся к новым правилам игры и наступит период относительной коррекции их поведения, в зависимости уже от их индивидуальных задач и возможностей.

Кроме этого, одним из главных ключевых факторов для курсообразования будут результаты миссии МВФ и объемы международной помощи Украине, их графики и, главное — их соблюдение.

По моей информации, переговоры идут достаточно непросто, но в целом в позитивном ключе, что очень важно сейчас для страны. Мы получим новые «домашние задания» в довесок к тем ранее озвученным при подписании Программы Фонда по финансированию Украины, которые сейчас пока еще полностью не выполнены. Но после пересмотра отдельных позиций и их согласований с МВФ следующий транш от Фонда мы получим.

Поведение валютного рынка последних дней, снижение давления на наличном рынке и активное присутствие Нацбанка на торгах — вселяют оптимизм в дальнейшие перспективы для гривны на ближайшие дни.

Поэтому и обменники в эти выходные просто продолжат приспосабливаться к новым реалиям и, в основном, продолжат работать в формате «с оборота» со средним уровнем спреда как по доллару, так и по евро. По доллару — в пределах от 20 до 35 копеек, а по евро — в пределах от 20−25 копеек до 40 копеек.

При этом сохранится и часть обменников, которые «специализируются» на спредах в пределах до 1 гривны по доллару и по евро в тех местах, где низкая конкуренция между обменниками, или в местах с повышенной потребностью в гривне у граждан (ТРЦ, супермаркеты и т. д. ).

Прогноз наличного курса доллара и евро на 7−8 октября

Курс доллара в большинстве обменников в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 37,60 до 37,85 гривен и продажа от 38,15 до 38,40 гривен.

А курс евро в обменниках финкомпаний в субботу и воскресенье будет в пределах: прием от 39,90 до 40,30 гривен и продажа от 40,55 до 41,00 гривен.