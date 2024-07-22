Официальный курс приблизился к 41,5 грн/$: почему НБУ не остановил падение гривны

Минувшая неделя стала одной из наиболее тревожных на валютном рынке с начала 2024 года. Нацбанк признал возросшие риски, отчитался о крупных продажах доллара из резервов и пообещал принять меры. На валютном рынке ширится версия об умышленной девальвации гривны властями для покрытия дефицита бюджета, а опросы бизнеса показывают его настрой на 44 грн/$.

Девальвация и провал четверга

Тон валютному рынку по обыкновению задавал межбанк, и неделя там начиналась с привычной раскачки котировок, уже во вторник они стали двигаться более интенсивно. Для понимания динамики, «Минфин» собрал посуточные данные о стартовом и финишном курсе на площадке Bloomberg с указанием по итогу установленного официального курса НБУ (в скобках):

12 июля (пятница) — открытие 41,05 грн/$ и закрытие 40,84 грн/$ (оф. 40,8823 грн/$);

15 июля (понедельник) — открытие 40,89 грн/$ и закрытие 41,14 грн/$ (41,0434 грн/$);

16 июля (вторник) — открытие 41,14 грн/$ и закрытие 41,31 грн/$ (41,017 грн/$);

17 июля (среда) — открытие 41,399 грн/$ и закрытие 41,47 грн/$ (41,2575 грн/$);

18 июля (четверг) — открытие 41,515 и закрытие 41,65 грн/$ (41,4627 грн/$);

19 июля (пятница) — открытие 41,5 грн/$ и закрытие 41,495 грн/$ (41,4220 грн/$).

Официальный курс Нацбанк устанавливает на следующий день для всей страны. На этот понедельник, 22 июля, его зафиксировали на уровне 41,4912 грн/$, то есть вплотную приблизили к очередной психологической отметке в 41,5 грн/$.

Из-за просадки межбанка на 70 копеек курс черного рынка на покупке/продаже за неделю поднялся с 40,95−41,08 грн/$ до 41,71−41,93 грн/$, а средний в кассах банков — с 40,08−41,25 грн/$ до 41,35−41,9 грн/$. Максимальный ценник продажи доллара в банках уже достиг 42,2 грн/$.

Наиболее драматичным для безналичного рынка стала торговля минувшего четверга, 18 июля. Большая часть торговой сессии прошла ровно: объем торгов был немного выше среднего, к 15 часам Bloomberg мог зафиксироваться на 41,48 грн/$ при старте на 41,515 грн/$. Но под закрытие валютные покупатели спохватились и ринулись скупать доллар.

Возможно, каким-то банкам нужно было закрыть валютную позицию или кто-то из импортеров вспомнил о «горящих» контрактах. Точно неизвестно. Но за последние 15 минут торговли (ежедневно закрывается в 15:30) межбанковский курс взлетел на 13 копеек на мизерном объеме сделок (только $8 млн), — с 41,52 грн/$ до 41,65 грн/$, где и произошло закрытие рынка.

Это все фактические цены по сделкам. Пожелания спекулянтов в тот день (цена предложения) достигали 41,7 грн/$, но на этом уровне реальных продаж не происходило.

Все казначеи понимали, что последние продажи четверга происходили по ценам спекулянтов, а не регулятора. Нацбанк не дает курсу так сильно взлетать: чтобы этого не происходило, регулятор обычно ставит свой ордер с продажей по адекватному ценнику. — Так НБУ всегда умел сбалансировать рынок и пресечь действия любого провокатора, который гонится за сиюминутной выгодой. Собственно, в этом и видели направление заявленной руководством Национального банка в октябре 2023 года новой валютной политики — регулируемого гибкого курса. Именно «регулируемого». Свободного валютного рынка в Украине нет после начала полномасштабного вторжения.

Поэтому именно действия НБУ и привели к взлету курса до 41,65 грн/$ и закрытии Bloomberg на этом уровне. Одновременно регулятор не учел этот скачок в расчете своего официального курса. По итогам дня тот не только не вырос, а даже немного откатился— с 41,4627 грн/$ до 41,422 грн/$.

А уже на следующий день Национальный банк щедро продавал доллар из резервов, не давая курсу надолго подняться выше 41,5 грн/$. Только на старте торгов было небольшое количество сделок по 41,51−41,53 грн/$, но к закрытию дня рынок отошел на 41,495 грн/$. Что немного охладило горячие головы.

В пятницу, 19 июля, объем торгов на Bloomberg вырос с $243,6 млн четверга до $292,4 млн (в минувшую пятницу, 12 июля, было вообще $166,1 млн), а продажи самого Нацбанка оценили в $243 млн против $201 млн днем ранее.

Сколько доллара продал Нацбанк

Для понимания ситуации на межбанке «Минфин» собрал посуточную информацию по объему торгов на Bloomberg и оценочные данные по продажам Национального банка из резервов (в скобках):

12 июля (пятница) — $166,1 млн ($103,1 млн);

15 июля (понедельник) — $219,5 млн ($157 млн);

16 июля (вторник) — $221,6 млн ($149,4 млн)

17 июля (среда) — $238,6 млн ($196,3 млн)

18 июля (четверг) — $243,6 млн ($201 млн);

19 июля (пятница) — $292,4 млн ($243,4 млн).

В официальном отчете НБУ за прошлую неделю сообщается о продаже на межбанке $950,2 млн — максимум этого лета. Да и в принципе значительный объем для всего 2024 года, больше регулятор отдавал рынку только один раз — в последнюю неделю мая, с 27 по 31 число. Тогда из резервов ушло $1091 млн.

Почему падает курс гривны

События прошлой недели еще сильнее убедили рынок в ключевой причине девальвации гривны — для покрытия дефицита госбюджета за счет курсовой разницы при конвертации международной помощи, которая приходит в Украину преимущественно в долларе и евро. А то, что подорожание доллара ускорилось именно сейчас, казначеи объясняют обострением этого дефицита во второй половине июля.

Также все понимают важность такого фактора, как снятие валютных ограничений, который несомненно сыграл важную роль в нынешнем ослаблении гривны. Часть запретов отменили в мае, а часть уже летом. Но тут есть два «но».

Во-первых, регулятор мог отложить эту либерализацию до лучших времен. Когда, например, международной помощи станет больше (или хотя бы достаточно) и она будет приходить вовремя. Немногие бы осудили воюющую страну за жесткое валютное регулирование, особенно в условиях неритмичных внешних вливаний и сложной ситуации в экономике.

Во-вторых, на время войны НБУ мог бы и дальше держать курс доллар/гривна зафиксированным на уровне 36,6 грн/$. Либо же при переходе к политике гибкого регулирования не так сильно играть на удорожание американской валюты, ведь ее ценник устанавливает именно он.

С октября 2023 года официальный курс нацвалюты просел 12,5%. Это только за 9 месяцев, что полностью перечеркивает всю доходность гривневых вкладов за этот срок. По информации Нацбанка (индекс UIRD) на 19 июля, средняя номинальная ставка по 9-месячным вкладам физлиц составляла 12,21% годовых, а реальная — 9,8% годовых (за вычетом налогов — 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора). А если банк возьмет еще и комиссию за выдачу средств со счета в размере 1% суммы, то еще меньше.

На практике это значит, что если бы человек в начале октября купил доллар, а сейчас его продал, то заработал бы 12,5%. А так у него в лучшем случае 9,8%, то есть он в убытке.

В банках рассказывают, что гривневые вкладчики все больше разочаровываются в своих инвестициях, и чаще конвертируют сбережения в доллар по истечению сроков вложений. Тем не менее, вложения населения в нацвалюте продолжают доминировать в структуре банковских пассивов. В первую очередь, за счет государственных соцвыплат и выплат военнослужащих и их семьям.

Серьезно ухудшились и курсовые ожидания украинского бизнеса, что следует из последнего опроса Национального банка. В нем говорится об увеличении числа руководителей предприятий, которые в ближайшие 12 месяцев верят в девальвацию гривны до 42,1−44 грн/$.

«Часть респондентов, ожидающих в следующие 12 месяцев, что обменный курс национальной валюты не превысит 42 грн/$, существенно сократилась и составила 64,7% (в I кв. 2024 года — 82,7%). В то же время выросло (на 11%) число респондентов, ожидающих колебаний курса гривны в диапазоне 42,1−44 грн/$ — до 35,3%», — буквально говорится в исследовании НБУ.

Руководство Национального банка любит повторять, что тщательно выверяет свои шаги и знает, что валютный рынок отреагирует на его действия. Из чего можно делать только один вывод — оно знало/планировало происходящую сейчас девальвацию. При фиксированном курсе 36,6 грн/$ Нацбанк не смог бы помогать Министерству финансов с более выгодной конвертацией международной помощи, а также с наращиванием налоговых сборов за счет увеличения прибыли экспортеров и прочих составляющих (акцизов и пр.). А гибкий регулированный курс дает такую возможность.

Хотя в событиях прошлой недели мог присутствовать и человеческий фактор. Например, во время курсового скачка к 41,65 грн/$, то есть выше психологического уровня 41,5 грн/$, на который НБУ вернул Bloomberg на следующий день, в пятницу. В этот день многие казначеи вспомнили об отставке в начале июня директора департамента открытых рынков Национального банка Алексея Лупина с большим опытом в этом направлении (26 лет) и отметили назначение вместе него Александра Арсенюка, который не имеет казначейского опыта — до этого возглавлял Управление оперативного регулирования денежно-кредитного рынка НБУ. Хотя это назначение временное, зафиксирован статус и.о.

Все знают, что Арсенюка обучала легендарная Наталия Гребенник (экс-директор департамента монетарной политики Нацбанка), которая ушла на пенсию еще в далеком 2010 году при председателе НБУ Сергее Арбузове. Арсенюка считают крепким монетарщиком. Но точно известно, что он не опытный валютчик с широкими связями в кругах банковских казначеев. Его куратор зампред НБУ Юрий Гелетий, который пришел в Нацбанк из Министерства финансов, также не имеет опыта торговли на межбанке.

Что, как считают многие банкиры, имеет большое значение в переломные моменты вроде того, что случился 18 июля. Когда Нацбанк уже продал на Bloomberg $201 млн (видимо, суточный лимит), и в считанные минуты нужно очень быстро оценить ситуацию на торгах, возможно связаться с покупателями, и принять решение о повышении объема валютных продаж. А может сделать и другой, более профессиональный шаг. Чего не произошло. Зато был спровоцирован еще больший рост валютного спроса и ажиотаж, из-за чего НБУ пришлось продать еще больше доллара на следующий день.

Нацбанк заявил о «дополнительных рисках»

В Нацбанке на прошлой неделе признали, что ситуация на валютном рынке становится более рисковой.

«Темп ослабления гривни в последние недели может создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности», — говорится в комментарии Национального банка агентству «Интерфакс-Украина».

Там называются три официальные причины ослабления нацвалюты, которые впоследствии анализировали на рынке:

Увеличение бюджетных расходов, значительная часть которых материализуется в спрос на валюту.

Валютная либерализация.

Временное уменьшение предложения валюты аграрным сектором из-за исчерпания прошлогоднего урожая и эффекта от отдельных решений в части регулирования граничных сроков расчетов по операциям экспорта. Это решение НБУ принял совсем недавно — позволил некоторым агропроизводителям (по 12 культурам) возвращать свою выручку не за 90, а 120 дней.

Власти признали возникшие проблемы и пообещали их решать, но в общих формулировках.

«Национальный банк готов принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности», — отмечается в ответе регулятора для «Интерфакс-Украина». Без конкретизации упомянутых мер.

Там также говорится, что до конца июля регулятор ожидает поступления $3,9 млрд от США, которые позволят увеличить золотовалютные резервы НБУ более чем до $40 млрд. Так нацбанковцы, видимо, намекают, что смогут тратить на межбанке больше доллара.

В прошлом месяце размер общих золотовалютных резервов Нацбанка сократился с $39,04 млрд до $37,9 млрд, а чистых (за вычетом обязательств перед МВФ) — с $27,1 млрд до $26,3 млрд. Международный валютный фонд особенно тщательно следит за объемом чистых резервов, беспокоясь, чтобы Украина не пропускала (не задерживала) платежи по кредитам.

Многие кредиторы предоставили нам отсрочку по выплатам на время войны. Пауза была также по еврооблигациям, а сейчас идут переговоры по реструктуризации. Но вот выплаты по кредитам МВФ Украина после 24 февраля 2022 года не останавливала. Платим по графику.

В августе 2024 года нам предстоит отдать Фонду в его валюте 278,2 млн SDRs (Special Drawing Rights) или $367,2 млн. А до конца этого года — 1,2 млрд SDRs или $1,6 млрд. То есть большую часть из недавно полученного от МВФ четвертого кредитного транша в $2,2 млрд.

Что дальше будет с курсом

Банковские казначеи очень надеются, что в НБУ осознали чрезмерную активность с девальвацией гривны. Как бы нацбанковцы ни хотели помочь Министерству финансов наполнить бюджет, но уровень 40 грн/$ и 41 грн/$ нацвалюта прошла очень быстро. Что и спровоцировало валютный спрос со стороны импортеров и ажиотаж, даже с оглядкой на либерализацию правил.

Согласно официальному отчету, с 4 мая 2024 года, когда Нацбанк, начал отменять некоторые валютные ограничения, до конца минувшей недели, регулятор совокупно продал из своих резервов $7,9 млрд. Для сравнения: за аналогичный период 2023-го (до снятия запретов) — он выбросил на рынок лишь $5 млрд.

То есть можно говорить, что либерализация уже стоила почти $3 млрд валютного запаса страны. В свое время глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что под нее продадут $4 млрд.

С оглядкой на все это, в ближайшее время банкиры не ждут очередной волны снятия валютных запретов. Также немногие верят в новое снижение учетной ставки НБУ, которая будет пересматриваться в ближайший четверг, 25 июля, а пока стоит на 13% годовых. Ведь текущая девальвация уже давит на потребительские цены и точно выльется в новый рост инфляции.

Накануне заседания монетарного комитета от Национального банка ждут либо укрепления межбанка в районе 41,5 грн/$ или даже укрепления гривны ближе к отметке 41,1−41,2 грн/$.