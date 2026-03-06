Обменники постараются «качнуть» доллар и заработать на страхах граждан

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла очень сложно для гривны. Курс лихорадило все дни. Продолжится ли валютный шторм на выходных и какой курс увидим в обменниках , рассказывает «Минфин»

Доллар за 2−6 марта на межбанке подорожал при продаже сразу на 58 копеек со стартовых котировок понедельника 43,10 / 43,13 гривен до отметки в 43,68/ 43,71 к концу торгов пятницы. А курс продажи евровалюты прибавил 4 копейки — с уровня в 50,5132 / 50,5311 гривен в начале торгов 2 марта до отметки в 50,5596/ 50,5724 к завершению сессии 6-го числа.

Рынок штормило практически ежедневно. Особенно 4 марта, когда безналичная американская валюта за торговую сессию взлетела сразу на 42 копейки, а евро за день на межбанке подорожал на 52 копейки.

Таких скачков курса не было уже очень давно и участники рынка занервничали. После среды Нацбанк спохватился и начал гасить возникшие неприятные сюрпризы на межбанке за счет активных интервенций. Периодически ему в этом помогали и госбанки, которые по совершенно случайному стечению обстоятельств тоже именно в этот момент «горели желанием» продать валюту своих клиентов. В итоге, к пятнице котировки доллара и евро стараниями Нацбанка несколько откатились, но негативный осадок у всех участников рынка все же остался.

График доллара США (межбанк)

График евро (межбанк)

Рост девальвационных настроений очень хорошо был виден по поведению наличного рынка, который зафиксировал значительно большие объемы покупки валюты населением над объемами ее сдачи, а также рост ценников обменок.

Причем, даже когда межбанк стал успокаиваться и безналичные котировки доллара и евро несколько откатились — ценники обменок снижались нехотя и в значительно меньшем темпе, нежели стоимость валюты на торгах.

То есть владельцы обменников не особо поверили в серьезный откат валютных котировок. Вчером в пятницу 6 марта в обменниках доллар продавали по 43,90−44,10 гривен, а евро по 50,90 — 51,35 грн. При этом наблюдался очень широкий разброс котировок покупки/ продажи доллара и евро. Причем, как в банках, так и в сетях обменников.

Наличный курс доллара

Наличный курс евро

Причинами девальвации гривны на этой неделе можно назвать неудачное для нацвалюты стечение обстоятельств. Во первых — рост стоимости нефти на мировых рынках на фоне войны США и Израиля с Ираном, когда котировки на панике выросли до уровней $90 за баррель к вечеру пятницы. Это быстро передалось и нашим поставщикам нефтепродуктов, которые немедленно стали вздергивать цены продажи бензина и дизеля и играть даже «на опережение» темпов роста мировых цен на энергоносители. В итоге, граждане и бизнес стали покупать бензин и дизтопливо «про запас», а импортеры начали выходить на межбанк с дополнительными объемами покупки валюты под новые закупки.

Во-вторых, началось валютное ралли по паре евро/доллар, которое добавило волатильности и курсу евро в Украине. А одновременная раскачка котировок на мировом рынке и украинском межбанке в сочетании с началом месяца, когда открылись новые лимиты НБУ на покупку валюты гражданами на свои карты, — начали давить и на ценники наличного рынка.

График евро/доллар:

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Назвать все это серьезным вызовом для курса гривны и для Нацбанка пока нельзя. Скорее — это ситуативная реакция украинского валютного рынка на фоне происходящих в мире геополитических катаклизмов.

У НБУ сейчас хватает золотовалютных резервов, хотя они и снизились по состоянию на 1 марта до $54,8 млрд, что при объемах нашего ежедневного межбанка по системе Блумберг в среднем от $190 млн до $ 280 млн и существующих валютных ограничениях — позволяет регулятору без особых сложностей держать курс доллара в «ежовых рукавицах» допустимого для самого Нацбанка коридора. То есть несмотря на все перипетии, в целом, ситуация на валютном рынке остается под полным контролем НБУ.

Это понимают все участники рынка, что психологически страхует гривну от более существенного проседания. Но в то же время, участники валютного рынка гадают до каких пределов Нацбанк готов девальвировать гривну. И судя по последним действиям НБУ с его интервенциями — это коридор по безналичному доллару приблизительно в пределах 43,20−44 грн. Порог в 44 гривны за доллар Нацбанк пока жестко обороняет.

Из позитивного для украинского валютного и финансового рынка на этой неделе стоит отметить получение 3 марта первого транша от МВФ по новой программе финансирования на сумму $1,5 млрд. Эти средства по заявлению правительства пойдут в основном на латание «дыр» бюджета по социалке. Это очень важно в условиях недавних заявлений отдельных чиновников о якобы возможной нехватке средств на эти цели уже с апреля. Такие «громкие» заявления всегда создают определенное напряжение в обществе и очень хорошо, что транш МВФ и его целевое назначение сейчас успокоят людей. В условиях войны это очень важно.

Из психологических раздражителей, которые напрямую не влияют на курс, но существенно влияют на настроения участников рынка можно отметить и скандал с инкассаторами Ощадбанка в Венгрии. Задерживать их с грузом валютных ценностей на десятки миллионов долларов без всяких на то реальных оснований — это нонсенс и нарушение всяческой банковской и политической этики. О чем уже вышли заявления как со стороны украинского руководства, так и со стороны НБУ и самого Ощада.

На фоне роста мировой напряженности и увеличения волатильности международных рынков, владельцам украинских обменников сейчас не интересно работать только в формате «с оборота», так как спрос на валюту со стороны граждан высокий. И финансисты на выходных постараются несколько «качнуть» курс продажи доллара и евро на «страхах» граждан.

Но параллельно с этим население будет отмечать 8 марта и мужская часть украинцев, несмотря на войну, все же постарается побаловать свои вторые половинки подарками и праздничным столом. На это им понадобиться гривна и у многих граждан в ход пойдут «валютные заначки».

Владельцы обменников захотят на этом заработать и несколько занизят котировки приема валюты у граждан в крупных ТРЦ, обменниках при супермаркетах и магазинах. Особенно в тех регионах, где конкуренция между обменниками низкая.

Занижение курса приема валюты у граждан в сочетании с сохранением максимально высоких котировок продажи наличной валюты приведут к росту спреда между покупкой и продажей доллара и евро в обменниках и работающих в выходные кассах банков.

В большинстве крупных сетей обменников спред между покупкой и продажей доллара 7−8 марта составит от 20 до 40 копеек, а по евро он будет находиться в пределах 20−60 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 7−8 марта

Курс наличного доллара в большинстве обменников и работающих в выходные отделениях банков будет находиться в пределах коридора: прием от 43,10 до 43,65 гривен и продажа от 43,85 до 44,10 грн.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 50,30 до 50,90 гривен и продажа от 50,95 до 51,40 грн.

В регионах с низким уровнем конкуренции между обменниками, рассчитанные мною выше котировки приема/продажи наличного доллара и евро, могут быть еще скорректированы на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от индивидуальных задач того или пункта обмена.