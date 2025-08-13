НБУ создал легальный коридор вывода валюты

Новые шаги валютной либерализации расширят возможности перевода валюты за границу. «Минфин» узнал, что продолжает ждать бизнес, и боятся ли банкиры, что нынешние правила приведут к ослаблению гривны.

На прошлой неделе Нацбанк ввел новый пакет шагов по валютной либерализации, что расширит возможности предпринимателей для использования валюты. «Наш контакт с бизнесом — постоянный. Пытаемся быть на одной стороне и понимать его самые неотложные потребности, чтобы согласовать их с нашими возможностями», — прокомментировал изменения глава НБУ Андрей Пышный.

Это уже вторые существенные изменения в этом направлении, которые регулятор вводит в течение года. Предыдущий пакет был принят в мае. Тогда НБУ разрешил, в частности, рассчитываться за импорт товаров, поставленных до полномасштабного вторжения; выполнять обязательства по некоторым внешним кредитам; финансировать собственные заграничные обособленные подразделения и т. д. Правда, осуществление этих операций возможно только на сумму, которую предприятия привлекут в уставный капитал в валюте от иностранных инвесторов.

Какие ключевые изменения приняты в этот раз

Выплата дивидендов

Эти изменения, по словам Андрея Пышного, являются ключевыми в нынешнем либерализационном пакете. Если раньше НБУ разрешал предприятиям переводить за границу дивиденды только с начала 2024 года, то теперь их можно выплатить акционерам и за 2023 год. Правда, для этих целей остается лимит в 1 млн евро в месяц на юридическое лицо.

То есть предприятие в пределах этой суммы может либо продолжать выплату дивидендов за прошлый год, либо начать выплату за предыдущий период. Если, например, уже рассчиталось с акционерами за 2024 год или в то время вообще дивидендов не насчитывало.

«Наверное, самым важным, по влиянию на деятельность компаний и банков, является разрешение на репатриацию дивидендов за 2023 год», — соглашается с главой НБУ директор департамента по продажам финансовых инструментов Райффайзен Банка Эмал Бахтари. «Регулятор постепенно позволяет выводить средства по дивидендам, что было запрещено с началом полномасштабного вторжения. Под запретом еще остаются дивиденды 2022 года, но это, наверное, тоже — вопрос времени», — предполагает он.

В Нацбанке убеждены, что эти изменения будут способствовать повышению доверия иностранных инвесторов и привлечению новых иностранных инвестиций. А поскольку остается лимит на выплату дивидендов — значительного дополнительного спроса на валюту не возникнет.

Хеджирование валютных рисков

НБУ разрешил бизнесу покупать валюту по форвардным контрактам. Как объясняют в юридической фирме Asters, юрлица и ФОП-резиденты теперь смогут:

заключать с банками форвардные контракты на покупку иностранной валюты с поставкой в будущем;

использовать такую валюту для оплаты импортных контрактов;

защищаться от возможных валютных колебаний и заранее фиксировать курс.

Банки могут продавать валюту по форвардным контрактам, если общий объем таких продаж не превышает объем форвардной покупки банка у клиентов. Кроме этого, обязательная физическая поставка валюты, то есть спекулятивные операции без поставки — запрещены.

«Эти изменения позволяют украинским компаниям планировать валютные расходы наперед и избегать потерь, в случае колебания курса, повысить прогнозируемость внешнеэкономической деятельности и работать по механизмам, которые используются в международной практике», — отмечают в Asters.

Позитивно эти изменения оценивает директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Использование форвардных контрактов даже в нынешнем объеме является важным шагом регулятора. Инициатива приближает Украину к полноценному свободному рынку, ограничение на которое было временно введено после начала войны. На наш взгляд, эти изменения открывают новые возможности для клиентов — мы будем внимательно анализировать их эффективность, будем взвешивать все „за“ и „против“ и корректировать наши решения, в соответствии с текущими потребностями бизнеса, и учитывать риски», — рассказала она «Минфину».

Возврат кредитов

Нацбанк разрешил погашать займы, где в пул кредиторов входят международные финансовые организации. Предприятия смогут погашать такие кредиты не только в пользу МФО, но и в пользу иностранных банков с рейтингом «A», если они входят в этот пул.

«Подобные подходы уже применяются к кредитам, полученным с участием иностранных экспортно-кредитных агентств. Распространение их на займы, предоставляемые с участием МФО, упростит поиск партнеров и структурирование таких займов», — объясняют в НБУ.

Перевод за помощь ВСУ

Одно из самых необычных положений либерализации позволяет компаниям переводить средства за границу в обмен на помощь ВСУ.

Юридические лица смогут осуществлять ряд трансграничных переводов сверх установленных ограничений в эквиваленте суммы, которую они перечислят, начиная с 7 августа 2025 года, на специальный счет НБУ для сбора средств на поддержку ВСУ. Эти переводы можно будет осуществлять только за счет собственной валюты.

«Это легальный коридор вывода валюты, если очень нужно. Пошлина за выход — 50%. То есть, если хочешь вывести, например, 1 млн, заплати пошлину 50% на ВСУ и выводи остаток 500 тыс.», — объясняет финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Регулятор четко обозначил цели, на которые можно выводить средства после уплаты пошлины. Это, в частности, выплата дивидендов, финансирование зарубежных филиалов, выплата кредитов и т. п.

Спецсчет для перевода помощи ВСУ Нацбанк открыл еще в марте 2022 года. Всего с начала полномасштабной войны на него было переведено донатов в эквиваленте 83,82 млрд грн. Необычная активность была зафиксирована в прошлом месяце, когда пришло пособие в эквиваленте 17 млрд грн — больше, чем за весь прошлый год. В НБУ сообщили, что эти средства поступали в евро в основном из Дании и Франции. Хотя, от кого именно, регулятор не уточнил.

Обретут ли популярность переводы на спецсчет ради вывода средств за границу — пока неизвестно. Сейчас есть более дешевые механизмы вывода валюты, но они нелегальные, указывает Шевчишин. «Давайте рассматривать эти действия НБУ, как своего рода эксперимент на небольшом сегменте. Если эксперимент будет удачным, почему бы его не масштабировать. Если невозможно остановить отток, его нужно возглавить и сделать легальное окно» — добавляет он.

Есть ли риск для гривны

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», убеждены, что новые правила для вывода валюты существенно на курс не повлияют. «Нацбанк в этом плане достаточно осторожен и постепенно разрешает новые виды операций, которые потенциально могут увеличить спрос на валюту, и таким образом продолжает контролировать ситуацию на валютном рынке», — отмечает Эмал Бахтари.

Такой же позиции придерживается старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. По его словам, НБУ ослабляет валютные ограничения постепенно, минимальными шагами, и такой темп выбран во избежание резких колебаний спроса на валюту и потребности в значительном увеличении интервенций.

Изменения могут даже улучшить ситуацию на валютном рынке, уверена Анна Золотько. По ее словам, расширение инструментов хеджирования может способствовать сглаживанию валютных колебаний, ведь даже умеренный рост операций через форвардные контракты способен уменьшить спекулятивное давление и выровнять баланс спроса и предложения.

Чего ждать дальше

Ожидается, что Нацбанк продолжит политику валютной либерализации. Учитывая сроки между предыдущими решениями, следующее может быть через несколько месяцев.

В Европейской Бизнес Ассоциации рассказали, что ряд предложений бизнеса ожидают рассмотрения. Это, в частности:

полная либерализация «старых» дивидендов;

повышение лимита дивидендов до 3 млн евро в месяц;

возможность погашения внутригрупповых договоров займа для последующего обслуживания еврооблигаций;

разрешение переводов для работников-нерезидентов на сумму $15−20 тыс. в месяц для поддержки семей за границей;

увеличение лимитов корпоративных карт за пределами Украины.

