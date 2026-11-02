НБУ ухудшил прогноз: что это значит для наших кошельков

Если отбросить сложные экономические термины, то главный вывод очень прост: экономика слабеет, цены растут, а риски для государственных финансов остаются высокими. Ключевые тезисы следующие.

1. Экономика в этом году не растет, а сокращается. Вместо ранее ожидавшегося роста мы получаем падение экономики на 0,4%. Это означает меньше произведенных товаров и услуг, меньше доходов бизнеса и меньше налогов для бюджета.

2. Государственный бюджет недополучит значительные средства. Если экономика работает хуже, чем планировалось, то и налоговые поступления будут ниже. А это дополнительное давление на финансы государства.

3. Инфляция уже существенно выше предыдущих прогнозов. Теперь НБУ ожидает инфляцию на уровне около 12,5%. Для рядовой семьи это означает очень простую вещь: за те же деньги можно купить меньше товаров и услуг.

4. Следующий год также не выглядит легким. НБУ прогнозирует рост экономики всего на 0,4%. Фактически это означает почти полную экономическую стагнацию.

5. Между прогнозами НБУ и параметрами бюджета есть заметные расхождения. В бюджетные расчеты заложены более оптимистичные показатели. Если реальность окажется ближе к прогнозам Нацбанка, правительству придется искать дополнительные ресурсы или сокращать расходы.

6. Кредиты становятся дороже. НБУ повысил учетную ставку. Для бизнеса это означает более дорогое финансирование, а для экономики в целом — дополнительные трудности с инвестициями и развитием.

7. Цены продолжат расти. Особенно это касается импортных товаров, топлива и продукции, себестоимость которой зависит от логистики и энергоносителей.

8. Есть риски для курса гривны. Чем выше инфляционные и бюджетные проблемы, тем большая нагрузка возникает и на валютный рынок.

9. Самый большой вызов — неопределенность. Сегодня проблема не только в самих цифрах. Проблема в том, что отклонения от прогнозов становятся все больше, а значит, риски для граждан, бизнеса и государственных финансов растут.

10. Паниковать не стоит, но готовиться к более сложной экономической ситуации нужно уже сейчас. Всегда лучше заранее понимать возможные риски, чем потом действовать в режиме постоянных кризисных решений.