НБУ ухудшил прогноз: что это значит для наших кошельков

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 ноября 2026, 18:10 Читати українською

НБУ ухудшил прогноз: что это значит для наших кошельков

Национальный банк опубликовал новые экономические оценки, и они выглядят гораздо хуже, чем ожидалось еще несколько месяцев назад. Что может измениться на практике для большинства украинцев, рассказал экономист Олег Устенко.

Национальный банк опубликовал новые экономические оценки, и они выглядят гораздо хуже, чем ожидалось еще несколько месяцев назад.
Добавить как предпочтительный источник в Google

Если отбросить сложные экономические термины, то главный вывод очень прост: экономика слабеет, цены растут, а риски для государственных финансов остаются высокими. Ключевые тезисы следующие.

1. Экономика в этом году не растет, а сокращается. Вместо ранее ожидавшегося роста мы получаем падение экономики на 0,4%. Это означает меньше произведенных товаров и услуг, меньше доходов бизнеса и меньше налогов для бюджета.

2. Государственный бюджет недополучит значительные средства. Если экономика работает хуже, чем планировалось, то и налоговые поступления будут ниже. А это дополнительное давление на финансы государства.

3. Инфляция уже существенно выше предыдущих прогнозов. Теперь НБУ ожидает инфляцию на уровне около 12,5%. Для рядовой семьи это означает очень простую вещь: за те же деньги можно купить меньше товаров и услуг.

4. Следующий год также не выглядит легким. НБУ прогнозирует рост экономики всего на 0,4%. Фактически это означает почти полную экономическую стагнацию.

5. Между прогнозами НБУ и параметрами бюджета есть заметные расхождения. В бюджетные расчеты заложены более оптимистичные показатели. Если реальность окажется ближе к прогнозам Нацбанка, правительству придется искать дополнительные ресурсы или сокращать расходы.

6. Кредиты становятся дороже. НБУ повысил учетную ставку. Для бизнеса это означает более дорогое финансирование, а для экономики в целом — дополнительные трудности с инвестициями и развитием.

7. Цены продолжат расти. Особенно это касается импортных товаров, топлива и продукции, себестоимость которой зависит от логистики и энергоносителей.

8. Есть риски для курса гривны. Чем выше инфляционные и бюджетные проблемы, тем большая нагрузка возникает и на валютный рынок.

9. Самый большой вызов — неопределенность. Сегодня проблема не только в самих цифрах. Проблема в том, что отклонения от прогнозов становятся все больше, а значит, риски для граждан, бизнеса и государственных финансов растут.

10. Паниковать не стоит, но готовиться к более сложной экономической ситуации нужно уже сейчас. Всегда лучше заранее понимать возможные риски, чем потом действовать в режиме постоянных кризисных решений.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами