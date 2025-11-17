НБУ может сменить тактику на межбанке: как это отразится на курсе доллара в обменниках

Эта неделя на валютном рынке Украины пройдет очень динамично. Нас ждут курсовые скачки, но паниковать не стоит — рост курса доллара будет ситуативным, что нужно учитывать при планировании покупки и продажи валюты. Расскажу об этом более подробно.

На объемы торгов, тренд по курсу и активность большей части отдельных клиентов повлияют внутренние факторы:

Период самых активных бюджетных платежей у клиентов. Предельный срок расчетов компаний с бюджетом по налогам и сборам за 3 квартал 2025 года наступает 19 ноября. По моим данным, достаточно большое число крупных госкомпаний и частных холдингов еще не закрыли все свои обязательства перед государством по налогам и сборам за этот период.

Причины разные: у кого-то разбомбили склады с товаром, кто-то напрямую зависит от наличия электричества, и из-за частых отключений еще не успел отгрузить весь товар, чтобы получить выручку и ею рассчитаться с бюджетом, кто-то просто планирует получить гривневый и валютный ресурс именно на этой неделе, и у него в изначальном плане было рассчитываться с налоговой в этот период. У кого-то есть проблемы по расчетам с сотрудниками, и финдиректора распределяют поступающие средства как на налоги, так и на текущие расчеты с персоналом. Кроме того, есть еще и текущие налоговые и таможенные обязательства по ноябрьским операциям.

В итоге всем компаниям сейчас нужна гривна для расчетов с государством, что выльется в более активную продажу валютной выручки на межбанке. Это всегда является подстраховкой для нацвалюты на межбанке и позволяет Нацбанку более экономно расходовать золотовалютные резервы, поскольку бизнес сам закрывает значительный объем потребности в валюте на рынке.

Рост спроса на валюту со стороны энергокомпаний и стартовавший сезон распродаж. Из-за серьезных проблем в энергосекторе, связанных с прицельным уничтожением рф наших объектов генерации, сети систем передачи и распределения электроэнергии, профильные предприятия сейчас вынуждены импортировать ток. Несмотря на активную поддержку со стороны наших западных партнеров, на это у украинских компаний уходят значительные средства как в валюте, так и опосредованно в гривне — через покупку СКВ на межбанке.

В итоге спрос на валюту значительно вырос, объемы операций на торгах увеличились на 15−30%. Если ранее по системе Блумберг очень часто за день сделок регистрировалось в пределах $160 млн — 180 млн, то в последние недели они превышают $200 млн — 220 млн.

Эта неделя не станет исключением: по моему прогнозу, объем ежедневных операций, зарегистрированных по Блумберг, будет находиться в пределах $170 млн — 270 млн. А вот в следующий четверг 27 ноября на фоне празднования в США Дня благодарения активность на нашем межбанке снизится до $170 млн — $190 млн.

Украинским клиентам и банкам в этот день придется работать по американской валюте на условиях поставки доллара ТОМ, что не всегда интересно нашим продавцам на торгах. Поэтому они часто переносят свои операции на следующий рабочий день, и это снижает статистику торгов.

Если добавить к этому активные покупки валюты крупными импортерами товаров народного потребления для обеспечения сезона распродаж, спрос на валюту на этой неделе сохранится на высоком уровне.

Даже с учетом роста активности продаж валютной выручки экспортерами, Нацбанку не удастся обойтись без постоянных интервенций. По моим прогнозам, на этой неделе НБУ придется потратить из резервов для поддержки гривны не менее $590 — 780 млн.

Чтобы тратить меньше резервов и стимулировать продажу валюты клиентами, Нацбанк может частично сменить тактику выхода с интервенциями. Ранее, в момент сильного давления на гривну, регулятор мог с самого утра «стоять» с продажей доллара на межбанке. Однако на этой неделе Нацбанк может периодически умышленно «не спешить» выходить на рынок, даже при определенном ситуативном росте котировок, давая экспортерам возможность продать свою валюту подороже. И только потом, в случае сохраняющейся нехватки предложения на рынке, уже выходить с интервенцией и продавать недостающие объемы валюты на рынке.

Это может провоцировать ситуативный рост котировок на торгах в угоду интересам как экспортеров, так и самого Нацбанка, который таким образом и свои объемы валюты будет продавать дороже.

При этом недавняя новость о получении Украиной очередной финансовой помощи от наших европейских партнеров в сумме 6 млрд евро тут выступает, как стабилизирующий фактор для гривны. Так как все участники рынка понимают, что у Нацбанка сейчас есть ресурсы для стабилизации ситуации на валютном рынке, и это очень важный момент в текущих условиях.

Из международных факторов, которые напрямую или опосредованно будут влиять на поведение украинского валютного рынка на этой неделе, я бы отметил завершение шатдауна в США, что оживит экономическую активность по всему миру, а также приближение выходного Дня благодарения в США (27 ноября, четверг) и последующей за ним «черной пятницы», 28 ноября. В этот период активность торговли в США и многих других странах мира достигнет своего пика за счет распродаж товаров и услуг. Это приведет к значительному всплеску операций по оплате товаров по всему миру и способно периодически влиять на соотношение пары евро/доллар, что опосредованно будет влиять и на курс евро в Украине.

Из негативных факторов, несомненно, возмутителем спокойствия для мировых инвесторов я бы отметил ситуацию вокруг Венесуэлы, что, в свою очередь, может провоцировать ралли по паре евро/доллар. Многие наблюдатели опасаются вторжения американских войск в эту страну под предлогом борьбы США с наркотрафиком. Если начнется еще один военный конфликт, фондовый, валютный рынки, рынок золота и нефти снова войдут в период повышенной волатильности, что усилит колебания курса евро и в Украине, в зависимости от поведения пары евро/доллар на внешних площадках.

Прогноз курса доллара и евро на 17−21 ноября

Межбанк

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет в пределах от 1,151 до 1,169 доллара за евро.

Тогда, при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 41,75 до 42,20 гривен, курс евро на межбанке может находиться в пределах коридора от минимум 48,05 гривен до максимум 49,33 гривен.

Но с учетом действий НБУ по максимальному сглаживанию колебаний по курсу доллара в формате политики «гибкого курсообразования», а опосредованно и по курсу безналичного евро, коридор по евро на межбанке, по моему прогнозу, будет в более узком диапазоне — от 48,30 до 49,25 гривен.

Наличный рынок

Обменники продолжат работать в формате «с оборота», но с достаточно широким спредом и по доллару, и по евро — в пределах 20−30 копеек. Особенно, если на мировом рынке начнутся ралли по паре евро/доллар.

При усилении колебаний пары евро/доллар на международном рынке и скачков курса евровалюты на украинском межбанке владельцы обменников продолжат практику оперативной смены своих ценников в обменниках в течение дня.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,60 до 42,50 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,70 до 42,40 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,20 до 49,40 гривен, а в обменниках финкомпаний —в пределах от 48,30 до 49,30 гривен.