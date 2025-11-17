НБУ может сменить тактику на межбанке: как это отразится на курсе доллара в обменниках

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 ноября 2025, 7:10 Читати українською

НБУ может сменить тактику на межбанке: как это отразится на курсе доллара в обменниках

Эта неделя на валютном рынке Украины пройдет очень динамично. Нас ждут курсовые скачки, но паниковать не стоит — рост курса доллара будет ситуативным, что нужно учитывать при планировании покупки и продажи валюты. Расскажу об этом более подробно.

Эта неделя на валютном рынке Украины пройдет очень динамично.

На объемы торгов, тренд по курсу и активность большей части отдельных клиентов повлияют внутренние факторы:

Период самых активных бюджетных платежей у клиентов. Предельный срок расчетов компаний с бюджетом по налогам и сборам за 3 квартал 2025 года наступает 19 ноября. По моим данным, достаточно большое число крупных госкомпаний и частных холдингов еще не закрыли все свои обязательства перед государством по налогам и сборам за этот период.

Причины разные: у кого-то разбомбили склады с товаром, кто-то напрямую зависит от наличия электричества, и из-за частых отключений еще не успел отгрузить весь товар, чтобы получить выручку и ею рассчитаться с бюджетом, кто-то просто планирует получить гривневый и валютный ресурс именно на этой неделе, и у него в изначальном плане было рассчитываться с налоговой в этот период. У кого-то есть проблемы по расчетам с сотрудниками, и финдиректора распределяют поступающие средства как на налоги, так и на текущие расчеты с персоналом. Кроме того, есть еще и текущие налоговые и таможенные обязательства по ноябрьским операциям.

В итоге всем компаниям сейчас нужна гривна для расчетов с государством, что выльется в более активную продажу валютной выручки на межбанке. Это всегда является подстраховкой для нацвалюты на межбанке и позволяет Нацбанку более экономно расходовать золотовалютные резервы, поскольку бизнес сам закрывает значительный объем потребности в валюте на рынке.

Читайте также: Почему сейчас гривна стабильна и когда она резко упадет

Рост спроса на валюту со стороны энергокомпаний и стартовавший сезон распродаж. Из-за серьезных проблем в энергосекторе, связанных с прицельным уничтожением рф наших объектов генерации, сети систем передачи и распределения электроэнергии, профильные предприятия сейчас вынуждены импортировать ток. Несмотря на активную поддержку со стороны наших западных партнеров, на это у украинских компаний уходят значительные средства как в валюте, так и опосредованно в гривне — через покупку СКВ на межбанке.

Читайте также: Украина снова без света: чего ждать от зимних отключений — прогнозы экспертов

В итоге спрос на валюту значительно вырос, объемы операций на торгах увеличились на 15−30%. Если ранее по системе Блумберг очень часто за день сделок регистрировалось в пределах $160 млн — 180 млн, то в последние недели они превышают $200 млн — 220 млн.

Эта неделя не станет исключением: по моему прогнозу, объем ежедневных операций, зарегистрированных по Блумберг, будет находиться в пределах $170 млн — 270 млн. А вот в следующий четверг 27 ноября на фоне празднования в США Дня благодарения активность на нашем межбанке снизится до $170 млн — $190 млн.

Украинским клиентам и банкам в этот день придется работать по американской валюте на условиях поставки доллара ТОМ, что не всегда интересно нашим продавцам на торгах. Поэтому они часто переносят свои операции на следующий рабочий день, и это снижает статистику торгов.

Если добавить к этому активные покупки валюты крупными импортерами товаров народного потребления для обеспечения сезона распродаж, спрос на валюту на этой неделе сохранится на высоком уровне.

Даже с учетом роста активности продаж валютной выручки экспортерами, Нацбанку не удастся обойтись без постоянных интервенций. По моим прогнозам, на этой неделе НБУ придется потратить из резервов для поддержки гривны не менее $590 — 780 млн.

Чтобы тратить меньше резервов и стимулировать продажу валюты клиентами, Нацбанк может частично сменить тактику выхода с интервенциями. Ранее, в момент сильного давления на гривну, регулятор мог с самого утра «стоять» с продажей доллара на межбанке. Однако на этой неделе Нацбанк может периодически умышленно «не спешить» выходить на рынок, даже при определенном ситуативном росте котировок, давая экспортерам возможность продать свою валюту подороже. И только потом, в случае сохраняющейся нехватки предложения на рынке, уже выходить с интервенцией и продавать недостающие объемы валюты на рынке.

Это может провоцировать ситуативный рост котировок на торгах в угоду интересам как экспортеров, так и самого Нацбанка, который таким образом и свои объемы валюты будет продавать дороже.

При этом недавняя новость о получении Украиной очередной финансовой помощи от наших европейских партнеров в сумме 6 млрд евро тут выступает, как стабилизирующий фактор для гривны. Так как все участники рынка понимают, что у Нацбанка сейчас есть ресурсы для стабилизации ситуации на валютном рынке, и это очень важный момент в текущих условиях.

Из международных факторов, которые напрямую или опосредованно будут влиять на поведение украинского валютного рынка на этой неделе, я бы отметил завершение шатдауна в США, что оживит экономическую активность по всему миру, а также приближение выходного Дня благодарения в США (27 ноября, четверг) и последующей за ним «черной пятницы», 28 ноября. В этот период активность торговли в США и многих других странах мира достигнет своего пика за счет распродаж товаров и услуг. Это приведет к значительному всплеску операций по оплате товаров по всему миру и способно периодически влиять на соотношение пары евро/доллар, что опосредованно будет влиять и на курс евро в Украине.

Из негативных факторов, несомненно, возмутителем спокойствия для мировых инвесторов я бы отметил ситуацию вокруг Венесуэлы, что, в свою очередь, может провоцировать ралли по паре евро/доллар. Многие наблюдатели опасаются вторжения американских войск в эту страну под предлогом борьбы США с наркотрафиком. Если начнется еще один военный конфликт, фондовый, валютный рынки, рынок золота и нефти снова войдут в период повышенной волатильности, что усилит колебания курса евро и в Украине, в зависимости от поведения пары евро/доллар на внешних площадках.

Прогноз курса доллара и евро на 17−21 ноября

Межбанк

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет в пределах от 1,151 до 1,169 доллара за евро.

Тогда, при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 41,75 до 42,20 гривен, курс евро на межбанке может находиться в пределах коридора от минимум 48,05 гривен до максимум 49,33 гривен.

Но с учетом действий НБУ по максимальному сглаживанию колебаний по курсу доллара в формате политики «гибкого курсообразования», а опосредованно и по курсу безналичного евро, коридор по евро на межбанке, по моему прогнозу, будет в более узком диапазоне — от 48,30 до 49,25 гривен.

Наличный рынок

Обменники продолжат работать в формате «с оборота», но с достаточно широким спредом и по доллару, и по евро — в пределах 20−30 копеек. Особенно, если на мировом рынке начнутся ралли по паре евро/доллар.

При усилении колебаний пары евро/доллар на международном рынке и скачков курса евровалюты на украинском межбанке владельцы обменников продолжат практику оперативной смены своих ценников в обменниках в течение дня.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,60 до 42,50 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,70 до 42,40 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,20 до 49,40 гривен, а в обменниках финкомпаний —в пределах от 48,30 до 49,30 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Skeptik777
Skeptik777
17 ноября 2025, 8:09
#
Знову карколомне падіння на 10 коп.
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
17 ноября 2025, 12:05
#
Для Skeptik777. Подивимось.
+
+15
Marvin
Marvin
17 ноября 2025, 10:09
#
Я дуже вибачаюсь, але День Подяки у США буде наступного тижня, а не цього… Це щодо фрази «Причому цього четверга на тлі святкування в США Дня подяки...» Далі у тексті автор виправився, але це місце я б відкоректував. Бо на цьому тижні вихідних у США не планується.
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
17 ноября 2025, 12:05
#
Для Marvin. Дякую — відкоригував, щоб не було різних тлумачень цієї фрази.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
17 ноября 2025, 10:49
#
НБУ може змінити тактику на міжбанку, а може і не змінювати, бо автор допису не Пишний.
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
17 ноября 2025, 11:56
#
Для Qwerty1999. Знатоку, тому як Ви, було б чудово нагадати: 1) що не один Андрій Григорович визначає валютну та інші політики НБУ, а це робиться колегіально відповідним комітетом. 2) тим більше в частині поточної діяльності на валютному ринку це робить відповідний департамент Нацбанку.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами