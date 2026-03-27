Население скупает валюту: как это повлияет на курс на выходных

Неопределенность на глобальных рынках повлияет на ситуацыию с валютой и в Украине. Какую стратегию выберут обменники и как гражданам определиться с более выгодным курсом, рассказывает «Минфин».

На этой неделе на валютном рынке Украины основные причины и факторы, которые «двигали» курс остались прежними. Во-первых ежедневный спрос как на наличную валюту, так и на карты со стороны населения остался выше, чем предложение. В итоге, банки закрывали повышенный спрос за счет собственной валютной позиции и для ее последующего пополнения достаточно часто «светились» на межбанке. Это добавляло работы Нацбанку, который был вынужден практически ежедневно проводить интервенции по продаже валюты, чтобы закрывать дисбаланс спроса и предложения.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Ежедневное превышение покупки валюты гражданами над объемами ее сдачи на этой неделе находилось в пределах от $18 млн до выше $41 млн.

Кроме этого, для оперативного закрытия потребности банков в наличной валюте Нацбанк снова проводил операции по подкреплению ею своих подопечных. Например, 25 марта 2026 года: при объявленном объеме сделок в $ 50 млн и 10 млн евро — регулятор закрыл весь объем запрашиваемой финучреждениями наличной валюты на общую сумму в $40 млн.

Самое главное в таком подходе регулятора — это то, что НБУ снова дал месседж рынку: он готов и дальше поддерживать банки в обеспечении их касс наличной валютой. А вот уже частоту и объем соответствующих операций Нацбанк будет определять в зависимости от потребностей банковской системы. То есть, НБУ не допустит нехватки наличной валюты в банках и спекуляций для раскачки курса вокруг темы отсутствия наличности в обменниках.

На фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке и постоянной угрозы ее переростания в глобальную наземную операцию США и Израиля против Ирана — цены на нефть особо не проседали и продержались основную часть недели на уровне около $100 за баррель и выше. Это существенно влияло на поведение пары евро/доллар на мировых площадках, а соответственно и на курс евро в Украине.

Пара евро/доллар

Курс межбанка (доллар)

Курс межбанка (евро)

Курс наличного доллара

Курс наличного евро

В итоге, за период с 23 по 27 марта доллар на межбанке вырос при продаже на 18 копеек со стартовых котировок понедельника 43,57 / 43,62 гривен к уровню 43,77/ 43,80 к концу торгов пятницы. А курс продажи безналичного евро вырос на 22 копейки — с уровня в 50,2362/ 50,2807 гривен в начале торгов 23 марта до отметки в 50,4843 / 50,5014 к завершению торгов 27-го числа.

При этом, на наличном рынке вечером пятницы 27-го марта обменники продавали доллар по 43,85 — 44,10 гривен, а евро по цене от 50,95 гривен до 51,30 гривен.

Основными покупателями валюты все эти дни оставались компании, занимающиеся импортом энергоносителей и госструктуры, которые обеспечивали потребности армии и обороны. А продавцами были все те же аграрии, IT-шники и сам Нацбанк. По факту, спрос на валюту превышал в эти дни предложение на всех сегментах валютного рынка.

В итоге, банки закрывали такой повышенный спрос за счет собственной валютной позиции. Для ее последующего пополнения они достаточно часто «светились» на межбанке с откупом валюты себе на позицию. Все это добавляло работы Нацбанку, который был вынужден практически ежедневно проводить интервенции по продаже доллара, чтобы закрывать дисбаланс спроса и предложения. Выполнение подобных задач Нацбанку обходится достаточно дорого. Например, только за 16−20 марта регулятор потратил на поддержку гривны $1344,45 млн и за эту неделю с 23-го по 27-е марта подобные затраты особо не снизятся.

Нет пока и четкого понимания ситуации переговоров правительства с МВФ, а от этого зависит и очень много других поступлений международных денежных ресурсов.

Совокупность всех вышеперечисленных факторов давила на курс доллара и евро в Украине всю прошедшую неделю. Но Нацбанк через свои интервенции контролировал ситуацию и не давал безналичному доллару выходить за рамки условного порога котировок продажи в 44,00−44,05 гривен. Основная же часть сделок по доллару на торгах проходила ниже 44 гривен.

Сохранилась тенденция начала и середины марта, когда ценники доллара и евро в обменниках иногда даже напрямую не корреспондировали с поведением безналичной валюты на торгах, оставаясь при продаже выше на 20−30 копеек котировок межбанка.

В условиях продолжения подвешенности ситуации на мировых рынках и достаточно активной скупки валюты частью украинцев — владельцам обменок на этих выходных не имеет смысла ни особо снижать свои ценники, ни сильно уменьшать спреды между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро.

Основная часть обменок и работающих в выходные касс банков 28−29 марта проработают в формате «с оборота», но с сохранением широкого спреда. В большинстве сетей обменников спред между покупкой и продажей доллара в эти выходные будет в пределах от 20 до 40 копеек, а по евровалюте — в пределах 20−60 копеек.

Учитывая существенную неопределенность развития ситуации на мировом валютном рынке финансисты в Украине будут выставлять свои котировки по доллару и евро, в зависимости от собственного видения перспектив пары евро/доллар в мире. А это всегда приводит к значительному разбросу ценников обменок в различных сетях.

Поэтому, в эти выходные, если у Вас есть потребность в обмене валюты — очень советую потратить лишние 5−10 минут и обойти несколько точек обмена, чтобы выбрать оптимально выгодный для Вас курс. Особенно в том случае, если это касается евровалюты, где разброс котировок будет очень широким. Также можно воспользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы еще больше сориентироваться по ценникам покупки/продажи валюты в вашем регионе.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 28−29 марта

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний, работающих в эти субботу и воскресенье, будет находиться в пределах коридора: прием от 43,40 до 43,90 гривен и продажа от 44,00 до 44,30.

А курс наличного евро на выходных будет в пределах коридора: прием от 50,25 до 50,80 гривен и продажа от 50,85 до 51,40.

В части обменников рассчитанные мною курсы могут быть скорректированы еще на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от индивидуальных задач того или иного обменного пункта и уровня конкуренции среди обменников в данной географической точке Украины.