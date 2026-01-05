Население и бизнес снова сметают валюту: что будет с курсом доллара и евро

Новый, 2026 год, на валютном рынке начался без перерыва на выходные. Спрос на валюту уже с 1−2 января, как и в остальные рабочие дни, превышал предложение. Эта тенденция сохранится и на этой неделе. Кроме того, с 5 января подавляющее число клиентов банков начнет работать в обычном режиме. А значит, ежедневные объемы сделок на межбанке, зафиксированные в системе Блумберг, на этой неделе уже будут в стандартных пределах $170 млн — 230 млн.

Серьезное похолодание, которое фиксируется в Украине с конца прошлой недели, потребует от госкомпаний, обслуживающих ЖКХ, увеличения расхода энергоносителей для отопительного сезона. Также возрастут потребности в дефицитном в настоящее время электричестве.

В итоге импортеры энергоносителей будут на этой неделе активно покупать валюту на межбанке, чтобы рассчитаться с иностранными поставщиками. Добавят спрос на валюту в эти дни еще и энергетики, и железнодорожники, которые постоянно вынуждены восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры.

А вот у экспортеров-аграриев наступает недолгий период невысокой активности перед подготовкой к новому агросезону. Соответственно, у этих участников межбанка снизится потребность в продаже валютной выручки.

Как результат, предложение валюты на рынке будет ниже показателей декабря 2025 года, а спрос на валюту останется как минимум на том же уровне, если не больше. Соответственно, Нацбанку придется на этой неделе практически ежедневно активно тратить валюту из резервов для покрытия валютного дефицита на межбанке. По моим расчетам, с 5 по 9 января НБУ вынужден будет потратить не менее $840 млн — 1,1 млрд.

Подстраховать нацвалюту на торгах может потребность компаний в гривне для расчетов с персоналом по итогам 2025 года. Это немного снизит возможности покупки валюты импортерами и заставит часть экспортеров понемногу продавать заработанную СКВ. Но этот эффект будет краткосрочным. К тому же он частично нивелируется тем, что с 1 января уже открыты новые ежемесячные лимиты на покупку валюты гражданами на карты (эквивалент до 50 тысяч гривен) и на валютные депозиты от 3-х месяцев (эквивалент до 200 тысяч гривен). Поэтому граждане будут активно пользоваться такой возможностью, затариваясь как наличной, так и безналичной валютой.

Одновременно, на рынок выйдет значительная часть гривневой ликвидности, которая была размещена банками в депозитные сертификаты Нацбанка в последние дни 2025 года: клиенты, закрывшись по 2025 году, кратковременно снизили экономическую активность, и данные ресурсы остались на счетах компаний до первых дней января.

Банки в конце прошлого года размещали их в депсертификаты Нацбанка «овернайт», вложения в этот инструмент выросли до 648,2 млрд гривен к 29 декабря 2025 года.

С этой недели практически все компании уже будут работать в обычном деловом ритме. Поэтому банки вынуждены будут забрать часть гривны из этого инструмента, чтобы обеспечивать платежи клиентуры, в том числе и на покупку валюты. Таким образом, в банковскую систему вернется из депсертификатов, по моим расчетам, не менее 100−120 млрд гривен.

В итоге давление на гривну на валютном рынке Украины на этой неделе усилится, а основную роль в ее поддержке снова придется играть Нацбанку. Своими действиями, частотой выходов с интервенциями и их ценниками регулятор будет формировать «курсовую погоду» и тренды на межбанке все эти дни.

Ресурсы у НБУ для этого есть: на 1 декабря 2025 года ЗВР Украины были в пределах $54,7 млрд.

Динамика международных резервов

Несмотря на активную их трату на поддержку гривны в конце прошлого года (за декабрь «чистые» интервенции по продаже доллара на торгах составили $4,46 млрд), с учетом поступлений от наших западных партнеров, по моим прогнозам, золотовалютные резервы Украины в январе 2026 года будут выше $50 млрд. А это позволит Нацбанку держать ситуацию с курсом под своим полным контролем.

Прогноз курса доллара и евро на 5−9 января 2026 года

Межбанк

Главным игроком, диктующим «курсовую погоду» на межбанке, в эти дни останется Нацбанк. Регулятор будет ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара для поддержки курса гривны. У Нацбанка есть свое видение ситуации с валютой в стране, а также свои задачи по борьбе с ростом цен. Так что, своими интервенциями по продаже доллара и их ценниками он будет способен периодически «двигать» курс в желаемую сторону.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке будет в пределах от 1,169 до 1,183 доллара за евро.

При прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара от 42,10 до 42,65 гривен, курс безналичного евро в этот период может находиться в пределах расчетного коридора от минимум 49,21 гривен до максимум 50,45 гривен.

Нацбанк продолжит политику активного сглаживания колебаний курса доллара на межбанке, что будет опосредованно влиять и на уровень волатильности евро на украинских торгах. Поэтому данный прогнозный коридор по евро на межбанке будет в более узких пределах — от 49,25 до 50,05 гривен.

Наличный рынок

Банки и обменники финкомпаний при выставлении своих ценников уже перестали «бояться» ставить уровни более 50 гривен за евро. Хотя еще в начале третьей декады декабря банкиры опасались возможной негативной реакции со стороны Нацбанка на такие котировки, а потому предпочитали ставить уровни продажи в пределах 49,80−49,99 гривен за евро.

Ближе к концу 2025 года «смелых» владельцев обменников и казначеев банков стало больше. А на этой неделе этот порог продажи наличного евро в 50 гривен и выше будут выставлять уже почти все ведущие игроки этого рынка. Да и население уже постепенно привыкает к такому курсу евровалюты.

Большинство обменников на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−30 копеек. Оптовые обменные пункты предложат более узкий спред по доллару и евро — в пределах 15−20 копеек, однако сохранят излюбленную тактику частой смены котировок в течение дня, в зависимости от поведения евро относительно гривны на украинском межбанке и динамики поведения пары евро/доллар на международных площадках.

Стоит учесть и тот факт, что новогодний период покупок подарков закончен. Потребность в гривне для этих целей у граждан снизилась, поэтому большинство обменников даже в торговых центрах и бойких местах проработают на этой неделе в формате «с оборота», не особо занижая курс приема валюты, и не завышая курс ее продажи.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,95 до 42,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 42,00 до 42,80 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 49,20 до 50,35 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 49,25 до 50,30 гривен.