Наличный рынок: каких сюрпризов ждать от курса доллара и евро

Украинцам не стоит ожидать единодушия в ценниках обменных пунктов: финансовые компании не готовы брать на себя курсовые риски и выставляют стоимости валют, ориентируясь на запасы наличных и спрос в конкретном регионе. Причиной такой осторожности стал целый комплекс факторов — от напряжения на Ближнем Востоке и сигналов американского регулятора до чисто украинских факторов.

На этой неделе напряженность на мировом и украинском валютных рынках не спадала и ответов на многие вопросы для инвесторов не дала. На Ближнем Востоке все также неспокойно и небезопасно, что удерживает цены на нефть на высоком уровне в пределах около $100 за баррель и выше. В результате риски усиления инфляции по всему миру сохраняются, что заставляет как ЕЦБ, так и Федрезерв США задумываться о продолжении изменений в денежно-кредитной политике в сторону возможного повышения процентных ставок.

Член Совета управляющих ЕЦБ Примож Доленц 7 октября публично заявил, что текущий уровень процентных ставок обеспечивает «достаточную гибкость» для реагирования на экономические шоки, подтвердив намерение Европейского центрального банка принимать последующие решения на основе поступающих данных — читай снова думать о повышении ставок в случае усиления инфляционных процессов в Евросоюзе.

Еще интереснее для инвесторов стало 8 октября, когда опубликовали протоколы сентябрьского заседания ФРС. Документ показал, что регулятор в целом сохраняет «ястребиный» курс. Мало того, что все участники сентябрьской встречи единогласно поддержали повышение ставки до 3,75%-4,00% годовых, они в большинстве подтвердили целесообразность еще одного повышения ставки до конца 2026 года из-за устойчиво высокой инфляции.

При этом сохраняется и интрига, так как согласно протоколам у чиновников Федрезерва нет полного единства мнений относительно точных сроков такого нового повышения в 2026 году. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, выступая на экономическом форуме в Стамбуле подтвердил, что для возвращения инфляции к целевым 2% может понадобиться дополнительное ужесточение (читай повышение ставки в ближайшее время). Но при этом он подчеркнул, что повышать ставку на каждом заседании подряд необязательно, то есть допустил возможность паузы на следующем заседании в конце октября.

Рынки отреагировали на эти новости укреплением доллара США и ростом доходностей гособлигаций, в то время как вероятность повышения ставки непосредственно на следующем заседании Федрезерва после таких намеков Кристофер Уоллера снизилась. То есть инвесторы закладывают основной сценарий теперь в виде паузы в октябре/ноябре и перенос шага повышения ставки ФРС США на декабрь.

В итоге, мнения инвесторов по перспективам изменения ставок на ближайших октябрьских заседаниях ФРС США и ЕЦБ разделились, а спекулянты, пользуясь ситуацией стали максимально раскачивать пару евро/доллар и ценники по золоту (как по традиционному активу-убежищу во время инфляционных и военных цунами), а в части скачков цен на нефть — за спекулянтов это сделала геополитика и угроза обострения фазы войны в Ормузском проливе.

График евро/доллар

График золота

Продолжение ралли по паре евро/доллар и общая неопределенность международного валютного рынка продолжили создавать дополнительную головную боль Нацбанку, который был вынужден всю неделю активно присутствовать на межбанке и своими интервенциями по продаже доллара не только просто поддерживать гривну, но и пытаться максимально сглаживать все последствия мировых скачков пары евро/доллар для украинского рынка.

Удалось это Нацбанку на твердую четверку по пятибальной шкале и поэтому даже недавнюю новость о снижении ЗВР Украины по состоянию на 1 октября 2026 года до $47,1 млрд участники нашего рынка восприняли достаточно спокойно и без дополнительного сильного психологического давления на гривну.

Динамика международных резервов

Именно активное присутствие Нацбанка на рынке на этой неделе и позволило курсу гривны быть относительно стабильным как по доллару, так и достаточно стабильным (учитывая все перипетии поведения пары евро/доллар в мире) курсу евро относительно гривны.

На этом фоне наличный рынок своей особой игры «на повышение» доллара и «на понижение» евро не вел, а ограничился просто оперативной коррекцией своих ценников в зависимости от текущего тренда безналичного доллара и евро на межбанке.

Наличный курс доллара

Наличный курс евро

В итоге, за период с 5 по 9 жовтня курс продажи доллара на межбанке просел на 8 копеек — с утренних котировок понедельника 44,97/45,00 до 44,89/44,92 гривен к вечеру пятницы, а курс продажи евро на торгах снизился на 7 копеек — с 50,3259/50,3415 до 50,2543/ 50,2744 гривен. А на наличном рынке вечером в пятницу 9 октября доллар в обменниках продавали по 44,95 — 45,25 гривен, а евро по 50,85- 51,50 гривен.

Поскольку ситуация на мировом валютном рынке и в Украине на фоне постоянных обстрелов россией гражданской и критической инфраструктуры остается сложной — владельцы обменников в эти выходные не стануть брать на себя повышенные курсовые риски. Они воспользуются старой и проверенной тактикой для таких ситуаций и расширят спред между покупкой/продажей по американской валюте в пределах до 20−30 копеек, а по евро в пределах до 20−70 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 10−11 октября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний будет находиться в пределах коридора: прием от 44,45 до 44,85 гривен и продажа от 44,95 до 45,30 гривен.

А курс наличного евро на этих выходных будет находиться в пределах: прием от 50,40 до 50,70 гривен и продажа от 50,90 до 51,80 гривен.

Учитывая, что население достаточно активно покупает наличную валюту на опасениях дальнейшего роста цен в Украине — владельцам обменок сейчас не имеет особого смысла сильно занижать курс продажи ни доллара, ни евро.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Основной «фишкой» этих выходных будет широкий разброс ценников продажи как по доллару, так и по евро, хотя обычно подобное наблюдается в основном больше по евровалюте. Это связано с тем, что аналитики финкомпаний, занимающихся валютообменом, сейчас не имеют единого мнения по дальнейшему тренду курса как американской, так и европейской валюты. И потому выставляют курсы обеих валют в своих сетях обменок, исходя из сугубо своего видения и прогноза дальнейшего развития ситуации на мировом и украинском валютном рынке, а также часто и в силу собственных индивидуальных задач и вводных — наличия свободной наличной гривны и валюты, а также объем платежеспособного спроса в своем регионе. В итоге, 10−11 октября курс доллара и евро в различных сетях обменников и в разных регионах будет достаточно сильно отличаться.