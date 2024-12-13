Наличная валюта: стоит ли украинцам опасаться быстрого нового взлета котировок и почему

Прошедшая неделя была достаточно сложной для гривны, и прошла с трендом на девальвацию нацвалюты относительно доллара. Основной особенностью этих дней можно считать постепенный рост объемов операций на межбанке, что связано с уже скорым приближением окончания года и ростом активности клиентов банков по закрытию внешних обязательств. Все дни недели по системе торгов Блумберг объем операций находился в пределах от $202,81 млн до $268,66 млн, что немало для статистики межбанка в условиях войны.

При этом, хотя спрос на валюту и продолжал превышать предложение, периодические распродажи валюты экспортерами, а также интервенции Нацбанка сделали свое дело, и можно сказать, что все же курс доллара за этот период особо не вырос.

В итоге за 9−13 декабря доллар при продаже на межбанке подорожал на 30 копеек — со стартовых уровней понедельника 41,40/41,42 до 41,705/41,725 гривен.

С евро тоже было все непросто, но закончилось для гривны лучше, чем в ситуации с долларом. Курс евровалюты то падал до уровней около 43,51 гривен, то снова быстро возвращался к цифрам около 43,74−43,85 гривен за евро.

Но если посмотреть только на курсы начала недели и ее конца, то межбанковские котировки продажи евро за этот же период почти не изменились и выросли всего на 2 копейки — с 43,7432/43,7519 до 43,7652/43,7695 гривен. Эти «фокусы» нашего валютного рынка по евро в основном были связаны с внешними факторами.

Дело в том, что 12 декабря прошло очередное заседание ЕЦБ по процентным ставкам. Это всегда приводит к лихорадке по паре евро/доллар на внешних рынках и, соответственно, к росту волатильности курса евро в Украине.

И хотя ЕЦБ достаточно ожидаемо понизил свои ставки на 0,25 п.п. до уровней депозитной ставки в 3%, ставки по основным операциям рефинансирования — до 3,15% годовых, и ставки по маржинальным кредитам — до 3,4%, этот раз также не стал исключением по валютным ралли пары евро/доллар, что немедленно отражалось и на курсе украинского межбанка по евровалюте относительно гривны.

График пары евро/доллар за неделю

График курса евро на межбанке за неделю

Теперь все участники международного валютного рынка с нетерпением ожидают 18 декабря, когда свое слово по процентным ставкам скажет Федрезерв США.

Экономические показатели в США значительно лучше, чем в ЕС. И поэтому на данном этапе ФРС даже может позволить себе как вариант сохранения своих ставок на действующем уровне в пределах диапазона 4,75−5,00% годовых, так и сценарий с их понижением на 0,25% годовых — то есть до диапазона 4,5−4,75% годовых.

Напомню, что цикл снижения ставок начался уже как в Европе, так и в США, но тактики европейского и американского регуляторов в этом вопросе оказались разными. Для оживления экономики ЕЦБ в этом году 4 раза снижал свои ставки по 0,25% годовых, а Федрезерв предпочел сделать это пока всего один раз — 18 сентября, — но сразу на 0,5% годовых.

После очередного понижения ставки ЕЦБ еще на 0,25% годовых, предстоящее решение американцев будет очень важным сигналом для всех мировых игроков как фондового, так и валютного рынков. Тем более, в преддверии вступления в январе 2025 года Дональда Трампа на должность президента США и явную перспективу значительного числа торговых (читай — и валютных) войн США с Китаем, Евросоюзом и другими крупными мировыми экономическими игроками за передел рынков и сфер влияния.

На фоне всех этих колебаний межбанка наш наличный валютный рынок уже традиционно повел себя более «плавно» и особо самостоятельно не играл на раскачивание рынка:

График наличного курса доллара

График наличного курса евро

Не станут владельцы обменников особо «качать» курс и на этих выходных. Причина в том, что, с одной стороны, высокая конкуренция на рынке валютообмена не позволяет им особо «разгуляться» по курсу.

А с другой — ускорение инфляционных процессов в Украине с постоянным ползучим увеличением цен, да еще с наступлением отопительного сезона, когда коммунальные платежки вырастают в разы, и, к тому же, в период предстоящих гривневых затрат на новогодние подарки, снижает число потенциальных покупателей валюты среди рядовых граждан. У них просто существенно сокращается объем гривны, которую они могут позволить себе потратить на покупку наличной валюты.

При этом немногочисленные крупные и платежеспособные клиенты как бы уже давно все «разобраны и разбалованы» оптовыми сетями обменников. И поэтому основная конкурентная борьба между розничными обменниками уже перешла в сегмент средних, по объемам операций, клиентов (от 500 до 3 000 долларов в эквиваленте разовых операций обмена валюты) и даже небольших (от 100 до 500 долларов или евро). А для этих категорий клиентов разница в 3−5 копеек на долларе или евро достаточно принципиальная, и они не готовы что-либо «переплачивать» обменникам.

В этой ситуации владельцы обменников вынуждены подстраиваться под реалии военной жизни в Украине и бороться за каждого клиента. Поэтому формат работы «с оборота» с достаточно средним, по украинским меркам, спредом в 15−25 копеек на долларе и в 20−30 копеек на евро — это основной вариант работы обменников, приносящий им сейчас относительно стабильный доход.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 14−15 декабря

Но, несмотря на высокий уровень конкуренции между обменниками, о чем написано выше, владельцам обменников также нет смысла сейчас и особо снижать свои ценники продажи валюты. Ведь спрос на нее со стороны населения продолжает превышать объемы сдачи валюты гражданами:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Поэтому финансисты проработают эти субботу и воскресенье в формате «с оборота» с уже относительно стандартным уровнем спреда между покупкой и продажей валюты в пределах от 20 до 25 копеек по доллару и от 20 до 30 копеек по евро.

Курс наличного доллара 14−15 декабря в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,25 до 41,65 гривен и продажа от 41,70 до 42,05 гривен.

А курс наличного евро на этих выходных будет находиться в пределах коридора: прием от 43,20 до 43,90 гривен и продажа от 44,00 до 44,50 гривен.