українська
27 августа 2025, 14:00

Нацвалюты чаще фигурируют в международных платежах: грозит ли это первенству доллара

В последние годы страны, рынки которых развиваются (Emerging Markets, EM), стали активнее использовать свои национальные валюты в международных трансакциях. Однако части этих валют остаются незначительными в глобальном масштабе. А доллар США сохраняет абсолютное первенство среди обслуживающих торговые и инвестиционные трансакции валют.

В последние годы страны, рынки которых развиваются (Emerging Markets, EM), стали активнее использовать свои национальные валюты в международных трансакциях.

Почему так происходит и чего ждать дальше, рассказала главный экономист отдела анализа международной экономики Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Диана Балиоз. Соавтор статьи начальник отдела анализа международной экономики Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Инна Спивак.

Последние данные

Среди денежных единиц стран EM наиболее активно используется китайский юань. В первом полугодии 2025 года с ним производилось около 3,6% всех международных платежей, тогда как четыре года назад — 2,2%.

Несмотря на тенденцию роста, относительные доли юаня, а также других валют стран EM до сих пор остаются незначительными по сравнению с долларом и евро. Так, в первом полугодии 2025 года доля доллара — около 50%, евро — 22,6%.

Частью международных финансовых операций является торговое финансирование. И именно здесь доля юаня выросла больше всего — до 6,3% в первом полугодии 2025 года (с 2% четыре года назад) и превысила долю евро (5,9%). Отдельные валюты также набирают обороты, в частности индийская рупия, саудовский риал, однако их относительные доли меньше 1%.

Абсолютным лидером в обслуживании операций торгового финансирования остается доллар США (82,3%).

Причины роста популярности национальных валют

1. Попытки Китая снизить зависимость от доллара США

Этим попыткам предшествовало усиление торгового противостояния между США и Китаем после 2016 года, включая ограничение на экспорт ключевых технологий. В 2025 году на фоне усиливающейся напряженности с США Китай вновь наращивает попытки интернационализировать юань. В частности, в мае 2025 года Народный банк Китая (НБК) призвал крупные банки увеличить долю юаня в международных торговых трансакциях до 40% с текущих 25%. Кроме того, Китай расширяет международное использование своей платежной системы UnionPay, сеть сделок которой включает более 30 стран.

Распространение юаня на международной арене обеспечило развитие сети своп-линий НБК. В настоящее время заключены соглашения с более чем 40 центробанками (ЦБ) других стран, а их объемы достигли 4,3 трлн юаней (≈$591 млрд) по состоянию на февраль 2025 года. Только за последние несколько лет активированы соглашения валютного свопа Ц Б Аргентины, Египта, Лаоса, Монголии, Саудовской Аравии и Турции.

Кроме того, с 2022 года Китай нарастил международное кредитование в юанях. Если в 2021 году только 17% трансграничных кредитов Китая были деноминированы в юанях, то в начале 2024 года уже 32 %. Наряду с этим открывались новые клиринговые банки (в Лаосе, Казахстане, Пакистане и Бразилии), что способствовало и росту торговых сделок на товарных рынках, деноминированных в юанях.

2. Использование национальных валют подсанкционными странами

К использованию юаня в расчетах и платежах также прибегают подсанкционные страны, в том числе россия. Все началось в 2010 году с запуска прямой торговли рубля и юаня на межбанковском валютном рынке и расширении в 2011 году соглашения о проведении торговых расчетов в национальных валютах между странами. После наложения санкций на Россию с 2022 года увеличилась доля торговой и инвестиционной активности между Россией и Китаем в юанях или рублях.

Китай существенно нарастил использование юаня в расчетах за импорт российских товаров (его доля выросла в 2022 году до 23% с 4%), в том числе нефти, угля и некоторых металлов. Россия также согласилась принимать китайские юани и дирхами ОАЭ от Индии в расчетах за нефть. Торговые сделки РФ в рублях также значительно возросли — с 18% от общей торговли в январе 2022 года до 34% в конце 2023 года.

Кроме того, многие российские банки после 2022 года конвертировали свои валютные активы в деноминированные в юанях активы и перешли из американской Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS на китайскую — CIPS. Активно и использование механизма валютного свопа между Ц Б России и Китая.

Также подсанкционные страны пытаются развивать использование национальных цифровых валют для обхода санкций. В частности, страны, на которые наложены финансовые санкции (россия, Иран, Северная Корея) называют использование цифрового юаня (e-CNY) рабочей альтернативой западной системе трансфера платежей на основе стандартов SWIFT и поддерживают введение китайской цифровой валюты.

Другая подсанкционная страна Иран поспособствовала наращиванию операций с индийской рупией.

3. Бесчисленные инициативы стран BRICS

Страны BRICS (Бразилия, россия, Индия, Китай и ЮАР) более десяти лет обсуждают необходимость расширять торговые и инвестиционные связи и стимулировать использование национальных валют в платежах. Однако прогресс медленный. Сейчас в рамках объединения BRICS нет функциональной инфраструктуры для осуществления платежей между этими странами, причем технические барьеры для создания такой инфраструктуры уступают политическим.

К примеру, в 2018 году страны BRICS запустили проект BRICS Pay — платформу цифровых платежей в национальных валютах. Однако он все еще находится на начальных стадиях обсуждений.

Страны BRICS (включая новые — Египет, Иран, Индонезию, Эфиопию, ОАЭ) заключают между собой двусторонние соглашения о трансграничных платежах с использованием национальных валют, а также своп-линии. В то же время за пределами BRICS азиатская инициатива Chiang Mai Initiative является более продвинутым механизмом финансирования, активно используемым десятью членами ASEAN, а также Китаем, Японией и Южной Кореей.

Индия, тоже участник BRICS, — еще один пример относительно активного использования собственной национальной валюты в международных трансакциях. С 2012 года Ц Б Индии положил начало механизму валютного свопа в национальных валютах для стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, в 2023 году Ц Б Индии предоставил разрешение банкам из 22 стран-партнеров, включая Россию, открывать специальные остро-счета в рупиях (SRVAs) в индийских финучреждениях. С июля 2022 г. (момент создания центробанком первых механизмов расчетов в рупиях) до октября 2023 г. объемы международной торговли Индии в рупиях в эквиваленте составляли более 2,5 млрд дол.

Подписанный Меморандум между Банком Индии и ЦБ ОАЭ позволяет экспортерам и импортерам проводить инвойсы и оплату в национальных денежных единицах. По неофициальной информации, около 30 российских банков получили разрешение на открытие таких счетов в индийских банках. Однако весомым препятствием для более активного использования рупии в торговых платежах между Индией и РФ является волатильность этой валюты. Индийские компании предпочитают другие валюты, в том числе дирхам, в расчетах с энергетическими компаниями России.

Что дальше?

Некоторые страны EM все активнее обсуждают возможности наращивания использования национальных валют в международных трансакциях. Но реальный прогресс ограничен. Фактические относительные доли национальных валют в торговых операциях и других платежах значительно уступают доле доллара США.

Создание и развитие цифровых валют может способствовать распространению национальных валют в трансграничных платежах стран EM. Однако этот процесс достаточно сложен и требует много времени.

Учитывая все это, хотя наблюдается тенденция к увеличению популярности национальных валют в международных трансакциях среди стран EM, этот процесс будет происходить медленно, а доллар США и евро будут сохранять ведущие позиции.

Читайте также: Стоит ли сохранять сбережения в евро: что о его курсе говорят экономика и прогнозы

В таких условиях возможности применения санкционных ограничений со стороны ключевых международных партнеров Украины будут сохраняться, хотя, вероятно, будут постепенно ослабляться на фоне развития альтернативных платежных систем на базе национальных валют стран с развивающимися рынками.

