Минфин - Курсы валют Украины

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27 сентября 2024, 19:30 Читати українською

На валютном рынке снова неспокойно: какой курс увидим в последние выходные сентября

Подходящая к концу неделя оказалась достаточно удачной для гривны. Ситуация на мировом валютном рынке явно изменилась, хотя еще совсем недавно шел его разогрев по паре евро/доллар. Какой курс увидим в ближайшие дни — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Подходящая к концу неделя оказалась достаточно удачной для гривны.

Разогрев пары шел во время и после оглашения результатов заседания ФРС США по процентным ставкам и, соответственно, в Украине происходили скачки курса евро относительно гривны. Ситуация на неделе изменилась: все колебания пары идут в пределах всего лишь 1 американского цента — от 1,11 до 1,12 доллара за евро. Но назвать это «затишьем» было бы самообманом.

График пары евро/доллар за неделю

Такое поведение международного рынка по паре евро/доллар полностью отражалось и на поведении украинского межбанка по курсу евро относительно гривны.

График по курсу евро к гривне на межбанке за эту неделю

Более спокойно ведет себя наличный рынок по евро. Это связано с тем, что владельцы обменников и банкиры сразу заложили в свои ценники «худший» сценарий по поведению пары евро/доллар на внешних рынках в период заседания Федрезерва.

И поэтому, после очень условной стабилизации ситуации по паре евро/доллар после оглашения решений ФРС США, они уже корректировали свои ценники по наличному евро по факту поведения как внешнего рынка, так и динамики курса евровалюты на нашем межбанке.

График наличного евро за неделю

Нацбанк достаточно активно присутствовал на торгах в те дни недели, когда спрос на валюту был на высоком уровне. Сочетание завершения периода бюджетных платежей у клиентов и то, что многим экспортерам была нужна гривна для расчетов с контрагентами перед концом месяца и квартала, — облегчило задачу НБУ по контролю за курсовым трендом на межбанке.

Гривны на всех не хватает

Существенно помогает регулятору в усилении его влияния на валютный рынок еще и то обстоятельство, что банкам предстоит увеличение нормативов резервирования с 11 октября 2024 года. А для этого нужны значительные объемы дополнительной гривны, что практически вынуждает банкиров уже заранее серьезно перегруппировать свои активы и пассивы для соблюдения более жестких нормативов.

Ведь повышение нормативов обязательного резервирования в этот раз коснется практически всех банков, независимо от бизнес-модели, которую они выстроили. Напомню, что, согласно новых требований, нормативы резервирования составят:

  1. по срочным депозитам и вкладам физических лиц с минимальным начальным сроком погашения 93 календарных дня и более в национальной валюте — 0% (не изменился), а в иностранной валюте — 15% (до 11 октября — было 10%);
  2. по средствам до востребования и средствам на текущих счетах физических лиц, а также по срочным депозитам и вкладам физических лиц с минимальным начальным сроком погашения до 92 календарных дней в национальной валюте — 25% (до 11 октября было 20%), а в иностранной валюте — 35% (до 11 октября было 30%);
  3. по средствам до востребования и средствам на текущих счетах юридических лиц, срочным депозитам и вкладам юридических лиц (кроме других банков) в национальной валюте — 15% (до 11 октября — 10%), а в иностранной валюте — 25% (до 11 октября — 20%);
  4. по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций-нерезидентов в национальной валюте — 15% (до 11 октября — 10%), а в иностранной валюте — 25% (до 11 октября было 20%).

Чтобы обеспечить в будущем эти повышенные требования, часть банков активно бросились скупать бенчмарк-ОВГЗ. Другие готовятся забирать средства с депсертификатов, третьи — продают валюту с собственной валютной позиции. Есть и те, кто пересматривают свою процентную политику по привлечению дополнительных гривневых ресурсов юридических и физических лиц.

Причем сложнее всего это сделать «малышам» и «середнячкам», у которых нет много свободных ресурсов в гривне, чтобы оперативно начать выполнять повышенный норматив с 11 октября. В итоге гривна на рынке постепенно становится более дефицитной, что снижает давление на валютном рынке, и чего, собственно, и добивался НБУ.

Прогноз курса наличного доллара и евро 28−29 сентября

В итоге, за неделю на межбанке доллар подешевел при продаже на 15 копеек — с 41,30/41,32 утра понедельника до 41,15/41,17 гривен к концу пятницы. А курс продажи евровалюты на торгах за этот же период тоже чуть снизился со стартовых уровней 23 сентября 46,0908/46,1007 на почти 6 копеек — до уровня 46,0345/46,0404 гривен к концу сессии 27-го сентября.

На наличном рынке к вечеру пятницы в обменниках финкомпаний и в кассах банков никакого ажиотажа не наблюдалось: доллар продавали по 41,45 — 41,60 гривен, а евро — по 46,35 — 46,60 гривен.

Хотя при этом граждане пока все же продолжают активно «затариваться» валютой как на карты в пределах установленных Нацбанком месячных лимитов, так и скупая валюту в пунктах обмена валюты.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

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Такой постоянный спрос на валюту обеспечивает работой все сегменты валютообменного рынка. И при таких условиях на этих выходных владельцам обменников по-прежнему нет смысла как «снижаться» по курсу продажи доллара и евро, так и «сужаться» по спредам покупки и продажи валюты.

Большинство обменников в эти субботу и воскресенье продолжат работать в формате «с оборота» с уровнем спреда в пределах 20−25 копеек по доллару и 20−30 копеек по евро.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,15 до 41,40 гривен и продажа от 41,45 до 41,65 гривен.

А курс евро на наличном рынке 28−29 сентября будет в пределах коридора: прием от 46,10 до 46,30 гривен и продажа от 46,35 до 46,65 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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