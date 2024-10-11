На валютном рынке гривна «проявляет характер»: каким будет курс доллара и евро на выходных

Учитывая непростую ситуацию в мире и войну в Украине, эту рабочую неделю можно назвать достаточно позитивной для гривны. За неделю курс доллара на межбанке при продаже ситуативно вырос всего на 0,5 копейки: с утренних стартовых котировок понедельника, 7 октября, 41,14/41,16 до 41,135/41,165 гривен к завершению пятничных торгов 11 октября. Это менее 0,001% от действующего сейчас на межбанке курса доллара, и подобные колебания можно считать практически ничтожным недельным отклонением.

Гораздо более активно подешевел относительно гривны безналичный евро. Курс его продажи на торгах за этот же период снизился с уровня понедельника 45,1511/45,1525 почти на 13 копеек — до 45,0099/45,0221 гривен к концу торговой сессии 11-го числа.

График поведения курса доллара к гривне на украинском межбанке

График поведения курса евро к гривне на украинском межбанке

Достаточно спокойно было на наличном рынке по американской валюте. А вот по евро финансисты не торопились реагировать на поведение курса евровалюты на торгах даже в моменты активного проседания котировок. Да и в целом «спешили очень медленно» в снижении своих ценников.

И это было очень заметно по котировкам обменников по евро. Чувствовалось, что владельцы обменников финкомпаний ранее накупились «дорогого» евро и посему вначале продавали евровалюту с такими ценниками, чтобы не получить торговый убыток. И лишь избавившись от «дорогого» евро, они стали более оперативно реагировать на тренды межбанка.

Серьезный разброс котировок наличного евро наблюдался и в кассах банков. Причина была та же: банкиры также не ожидали последнего обвала евровалюты на внешних площадках в период с 1 по 4 октября. Тогда евро за достаточно короткий период подешевел относительно доллара на целых 1,8 американских центов — с уровней около 1,114 до 1,096 доллара за евро:

А ведь 1,8 американских цента в украинских условиях составляет порядка 74 копеек на евро, что уже весьма существенно для валютообменного бизнеса банкиров. И поэтому так же, как и их коллеги из финкомпаний, они вначале продавали евро только по таким ценам, чтобы не нанести себе убыток.

Именно этим и объясняется тот факт, что еще в начале недели были такие банки, которые продавали евро в пределах 45,90−46 гривен. При том, что финансовые реалии говорили о том, что его курс должен был уже тогда опуститься до уровней 45,70−45,80 гривен и даже ниже.

Таким образом, в отличие от относительно спокойного поведения ценников по доллару, в банках процесс укрепления гривны относительно евро проходил медленно и с сохранением большого разброса котировок в различных финучреждениях.

График поведения курса наличного доллара за неделю

График поведения курса наличного евро за неделю

Но к концу недели все же можно считать, что уже и на наличном рынке почувствовался слабый, но все же настрой на ситуативную ревальвацию нацвалюты: доллар без проблем продавали по 41,40−41,45 гривен (в начале недели это еще были ценники продажи в пределах 41,50−41,65), а евро — по 45,45−45,65 гривен (в начале недели это были уровни в пределах до 45,90−46 гривен).

Из негативного на этой недели для гривны на валютном рынке была новость о снижении ЗВР Украины на 1 октября до уровня $38,9 млрд (чистые резервы составили при этом $25,544 млрд):

Динамика международных резервов

Впрочем, видя, как НБУ активно тратил валютные резервы на интервенции по продаже доллара в сентябре для поддержания курса гривны (чистая продажа Нацбанком составила за этот период $3,2132 млрд), рынок ожидал такого развития событий.

Валютные интервенции НБУ

Но в целом обстановку на нашем валютном рынке этой недели можно назвать полностью контролируемой Нацбанком. А это в условиях войны, которые складываются в Украине, геополитической и военной напряженности вокруг событий на Ближнем Востоке, а также сохранения неопределенности перспектив по объемам финансовой помощи Запада на 2025 год — достаточно неплохой расклад для всех участников нашего рынка.

Прогноз курса наличного доллара и евро на выходные 12−13 октября

В такой ситуации в субботу и воскресенье большинство обменников не станут играть ни «на повышение», ни «на понижение», а проработают в формате «с оборота» с достаточно небольшим, по украинским меркам, спредом между покупкой и продажей валюты. По доллару он будет находиться в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−30 копеек.

Но уже на следующей неделе, в преддверии заседания ЕЦБ по процентным ставкам, которое состоится 17 октября, — спред владельцев обменников по евро станет постепенно расширяться. Составит он 20−40 копеек на евро, в зависимости от индивидуальной оценки финансистами тех или иных сетей обменников финкомпаний и рисковиками банков перспектив по евровалюте на ближайшее время и связанных с этим курсовых рисков.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 40,80 до 41,25 гривен и продажа от 41,40 до 41,60 гривен.

А курс евро на наличном рынке 12−13 октября будет в пределах коридора: прием от 44,60 до 45,35 гривен и продажа от 45,45 до 45,70 гривен.

Как всегда, оптовые обменные пункты (от 1000 долларов или евро) к указанным выше ценникам будут готовы еще добавить до 2−5 копеек при приеме доллара или евро, и снизиться на те же 2−5 копеек при продаже.