На валютном межбанке прошли курсовые ралли: как на это отреагируют обменники

На этой рабочей неделе на валютном рынке Украины проходили «бои местного значения» по курсу американской валюты, но было гораздо «веселее» — по евро. Это неудивительно, учитывая, что 17 октября проходило заседание ЕЦБ по процентным ставкам, чему всегда сопутствует повышенная волатильность котировок евровалюты как на международном рынке, так и у нас в стране.

При этом курс продажи безналичного доллара все же ситуативно вырос на 8 копеек — с утренних начальных котировок понедельника 14 октября 41,135/41,165 до 41,217/41,247 гривен к завершению торгов пятницы 18 октября.

График поведения курса доллара к гривне на украинском межбанке

Интересно, что при этом не особо менялся курс наличного доллара, который к вечеру пятницы в обменниках финкомпаний и кассах банков можно было купить в пределах 41,40−41,50 гривен.

Это говорит только о том, что владельцы обменников пока не видят особых «угроз» по курсу доллара и работают в основном в формате «с оборота» с достаточно небольшим уровнем спреда. Хотя, будем объективными, особых аргументов для укрепления позиций гривны относительно доллара и евро финансисты пока тоже не видят.

График поведения курса наличного доллара за неделю

А вот евровалюта, все же, то снова поднималась почти к психологическому максимуму в 45 гривен, то опять активно проседала ниже этого значения. Но в конце концов евро в Украине все же к концу недели подешевел.

Почему дешевел евро на внешних рынках

Причиной ухода евро вниз стало заседание ЕЦБ 17 октября. А точнее — решение европейского центробанка. Европейский регулятор в четверг принял решение о снижении всех ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов, что стало третьим по счету снижением в этом году.

Процентные ставки по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,25%, 3,4% и 3,65 % годовых соответственно. Решение европейского регулятора вступит в силу с 23 октября.

Один из основных месседжей с пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард: ЕЦБ не ожидает рецессии в еврозоне, несмотря на экономические трудности в отдельных государствах.

«Поступающая информация об инфляции показывает, что процесс снижения инфляции идет по плану», — отметила она. И объяснила, что, несмотря на прогнозируемый рост инфляции в ближайшие месяцы, ЕЦБ намерен обеспечить возврат инфляционного показателя к среднесрочному целевому уровню в 2% в течение 2025 года.

«Мы будем сохранять достаточно ограничительный характер процентных ставок столько времени, сколько потребуется для достижения этой цели», — добавила Лагард. И в то же время она не уточнила, когда можно ожидать дальнейшего снижения ставок, указав, что данное решение зависит от получаемых данных.

Такие действия ЕЦБ рассматривались рынком, как достаточно вероятные, что тем не менее все же привело на международных площадках к кратковременному, но достаточно активному ралли по паре евро/доллар.

График поведения пары евро/доллар на внешних рынках за неделю

Это, в свою очередь, немедленно приводило к росту колебаний евро относительно гривны на украинском межбанке и на наличном рынке. Хотя скачки наличного курса евро были все же меньше, чем на межбанке, и сам наличный курс евро вел себя более «плавно».

График поведения курса евро к гривне на украинском межбанке

График поведения наличного курса евро за неделю

Что происходило с евро в Украине

В итоге за неделю курс продажи безналичного евро просел с уровня понедельника 44,9482/44,9686 почти на 19,5 копеек — до 44,7534/44,7736 гривен к концу пятничной торговой сессии. А на наличном рынке вечером в пятницу евро продавали по 45,25−45,40 гривен.

Как и на прошлой неделе, владельцы обменников не особо спешили оперативно снижать свои ценники продажи евровалюты в те моменты, когда евро достаточно активно проседал на внешних площадках. Вначале финансисты продавали свои ранее приобретенные «дорогие» евро по тому курсу, который обеспечивал им желаемый уровень доходов от валютообмена, а лишь потом уже корректировали свои ценники продажи в сторону снижения.

А вот в моменты ситуативных взлетов евро относительно доллара (особенно 15−16 октября) владельцы обменников и банки оперативно повышали курс продажи евровалюты, чтобы не рисковать и не продешевить «на моменте».

Но в целом евро на этой неделе ожидаемо был главной валютой для спекулятивных заработков. Достаточно большой разброс котировок наличного евро наблюдался как в обменниках финкомпаний, так и в кассах банков. Особенно 16−17 октября — в преддверии и в день заседания ЕЦБ.

В эти дни разброс котировок покупок/продаж по обменникам и банкам мог быть и до 15−20 копеек на евро. На этом особо активные украинцы могли чуть подзаработать, купив в одной точке обмена евро по 45,30−45,35 гривен, и сдав его в другой по 45,40−45,50 гривен, зарабатывая таким образом до 10−15 копеек на евро.

Причем, если ранее такой историей обычно «грешили» в других регионах, то в этот раз, кроме них, подобные операции наиболее мобильные спекулянты могли проделывать и в Киеве.

Но в целом обстановка на украинском валютном рынке на этой неделе была снова полностью контролируемой Нацбанком. Что уже можно назвать позитивной динамикой последних недель, несмотря на все проблемы на фронтах, усиление геополитической и военной напряженности вокруг событий на Ближнем Востоке, а также выход на финишную прямую президентской гонки в США.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 19−20 октября

Как и в последние две-три недели, подобный расклад на украинском валютном рынке приведет к тому, что в субботу и воскресенье большинство обменников продолжат работать в формате «с оборота» без попыток раскачать рынок как в сторону повышения, так и в сторону снижения наличных котировок по доллару и по евро. Спред между покупкой и продажей доллара составит в большинстве обменников от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 30 копеек.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 40,80 до 41,35 гривен и продажа от 41,40 до 41,60 гривен.

А курс евровалюты на наличном рынке 19−20 октября будет в пределах коридора: прием от 44,80 до 45,20 гривен и продажа от 45,25 до 45,50 гривен.