На неделе евро дешевел: какие курсы основных валют выставят обменники в выходные

В условиях войны и при постоянных обстрелов нашей инфраструктуры и гражданских объектов неделя на валютном рынке прошла на удивление достаточно спокойно. Но интрига вокруг курса валют на выходные сохраняется. И вот, почему.

НБУ периодически активно продавал американскую валюту на межбанке по 36,9343 гривны, чем без особых сложностей удерживал безналичный доллар в пределах уже устоявшегося коридора 36,5686−36,9343 гривны.

Не было больших сенсаций и по евровалюте. Пара евро/доллар всю неделю находилась в пределах узкого коридора от 1,0918 до 1,1040 доллара за евро. При этом минимальные значения этого соотношения пришлись на 2−3 августа, а максимальные уровни котировок евро относительно доллара зафиксированы 31 июля.

Пара евро/ доллар на вечер пятницы, 4 августа

В итоге, безналичный евро в Украине за неделю подешевел почти на 28 копеек — с 40,2839/40,6720 утра понедельника, 31 июля, до 40,060/40,3950 гривен к 15:00 часам по Киеву на момент закрытия пятничной сессии 4 августа.

Безналичный евро в Украине

И только к вечеру пятницы на международном рынке евро решил потеснить доллар к уровням около 1,1023 доллара за евро. Но украинский межбанк уже был закрыт, поэтому такой рост не отразился на цене сделок по евровровалюте.

Наличный евро трясло сильнее, чем на межбанке. Происходило это за счет ситуативного увеличения спроса на валюту со стороны состоятельных украинцев, на фоне чего отдельные пункты обмена валюты тут же задирали ценники.

Курс наличного евро в Украине 28.07−04.08

Тем не менее, общая игра «на повышение» наличного курса доллара и евро, которая началась еще в третьей декаде июля, выдохлась, столкнувшись с проседанием платежеспособного спроса на валюту со стороны именно граждан. Это подтверждает как статистика Нацбанка, так и неофициальные разговоры автора статьи с владельцами обменников.

Операции физических лиц по покупке / продаже иностранной валюты (30 дней)

Разогреть курс в августе — сентябре владельцы обменок надеются за счет роста спроса на наличную валюту со стороны аграриев, которые традиционно часть своей выручки от продажи урожая конвертируют в наличную валюту, чтобы застраховаться от курсовых рисков до начала следующих полевых работ.

Но в условиях войны владельцы обменников вынуждены работать с очень краткосрочным горизонтом планирования, а потому предпочитают зарабатывать здесь и сейчас.

Именно поэтому у владельцев обменников в эти выходные остается только один формат заработка — сузить спред между покупкой/продажей по доллару и евро и работать в формате «с оборота».

Отдельные сети обменников могут, конечно, попробовать удержать спред в пределах до 1 гривны, выставляя заниженный курс приема и завышенный курс продажи. Но особого дохода владельцам обменок такая тактика сейчас не принесет. Ведь и их клиенты стали грамотнее и прежде, чем провести валютообменные операции, мониторят рынок. Да и свободных денег у большинства граждан немного, что снижает общую статистику сделок в обменках, выставляющих большие спреды.

Разнокурсие «ветхих», «белых» и «синих» долларов пока еще встречается. Но и в этом случае все меньше частных продавцов валюты попадаются на эту удочку. Более того, обменники, которые еще «балуются» такими вещами, рискуют нарваться на жалобу от недовольного клиента в НБУ, что чревато проверкой и штрафом. Поэтому дальновидные владельцы обменок уже не рискуют получать ополнительный заработок засчет занижения курса на «некрасивые» доллары.

Тактика повышения объема операций за счет сужения спреда будет в данном случае самой верной. Тем более, что и на внешнем рынке соотношение пары евро/доллар находится в кратковременном летнем затишье, что также снижает курсовые риски для украинских финансистов 5−6 августа.

Прогноз наличного курса доллара и евро 5−6 августа

Как указано выше, основная часть обменок финкомпаний будет работать в формате «с оборота» со спредом по доллару в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−30 копеек.

Только в районах с низкой конкуренцией между обменниками и в крупных торговых центрах, где всегда выше спрос на гривну, некоторые владельцы пунктов валютообмена продолжат выставлять спред по евро в пределах до 1 гривны.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах: прием 36,90 — 37,33 гривен и продажа от 37,35 до 37,60 гривен.

Курс евровалюты в обменках финкомпаний будет в пределах: прием от 40,70 до 41,25 гривен и продажа от 41,30 до 42,00 гривен.