Мир оказался на пороге нового витка торговых войн: как это влияет на курс евро и доллара

Эта неделя на нашем валютном рынке не будет спокойной: слишком много событий как в мире, так и в Украине могут спровоцировать более существенные колебания курса доллара относительно гривны и скачки евро. Тем более, что конец прошлой рабочей недели прошел под знаком роста котировок американской валюты на нашем межбанке и вынужденной активизацией Нацбанка по продаже доллара на торгах для сдерживания еще большего роста котировок.

Главным событием, всколыхнувшим рынки в конце прошлой недели, стал анонс 100%-ных пошлин на китайские товары, которые поставляются в США. В минувшую пятницу главный ньюсмейкер, Дональд Трамп, заявил, что новые пошлины будут введены в дополнение к существующим с 1 ноября 2025 года или раньше, если Пекин предпримет дальнейшие «агрессивные» действия.

Американский президент также заявил, что с того же дня США введут экспортный контроль на всё критически важное программное обеспечение. Трамп пояснил, что Пекин направил другим странам «крайне враждебное» письмо, объявив о планах ввести масштабные экспортные ограничения практически на все товары, производимые в Китае, и даже на те, которые в Китае не производятся.

Накануне заявления Трампа, в минувший четверг, министерство коммерции Китая объявило о введении более строгого контроля за экспортом технологий, связанных с добычей и переработкой редкоземельных металлов.

По мере ужесточения позиций Штатов и Китая, в ближайшие месяцы могут возникнуть дальнейшие сбои в глобальных цепочках поставок, особенно в отраслях, зависящих от критически важных минералов, электроники и высокотехнологичного производства.

Сообщение Трампа вызвало падение крипторынка, а также основных индексов США и Европы. Индекс доллара (который измеряет курс доллара США по отношению к корзине валют) снизился на 0,46% — до 98,93. Тем временем евро вырос на 0,48% — до $1,1618.

Очевидно, что новость будет отыгрываться на финансовых рынках и на этой неделе. Тем более, что тут еще сохраняется интрига: срок 1 ноября всё ещё оставляет время для потенциальной сделки между странами.

Из других внешних раздражителей стоит отметить продолжение эпопеи с шатдауном в США, приближение заседаний ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам (29 октября и 30 октября, соответственно), очень непростую ситуацию на рынке золота, а также выходной понедельник в США, 13 октября, — День Колумба.

График золота на момент написания статьи

После очередного «разогрева» цены золота в последние рабочие дни прошлой недели спекулянты активно фиксировали прибыль, что в итоге привело к условному «отскоку» ценников золота с рекордных уровней в $4 050 за унцию и даже выше к уровням чуть ниже психологического порога в $4 000. Однако после заявлений Трампа о введении пошлин на китайские товары золото пережило очередной ценовой скачок и снова ушло выше $4 000 за унцию.

К тому же инвесторы в ужасе от мысли, что, если шатдаун не завершится до конца месяца, Федрезерву придется принимать решения по процентным ставкам во многом «вслепую». Из-за шатдауна не работают правительственные учреждения США, которые предоставляют свои данные по ключевым показателям американской экономики.

В итоге инвесторы продолжают уходить в защитный актив-золото, так как рисковать своими деньгами они не готовы. И это, наряду с продолжающейся скупкой золота центробанками, поддерживает рекордные цены на этот металл.

ФРС США нужно понимание ситуации в части рынка труда, ВВП страны и динамики цен, чтобы решить, продолжать ли цикл снижения ставок. Решение их американских коллег важно для ЕЦБ, который явно не станет снижать свои ставки, так как инфляция в ЕС в сентябре, по данным Евростата, ускорилась до 2,2%, превысив целевой показатель ЕЦБ в 2%.

По решению ЕЦБ, ситуация более-менее предсказуемая: скорее всего, уже до конца года он удержит свои ставки на текущих уровнях— от 2% до 2,4% годовых. А вот шаги Федрезерва 29 октября вообще малопредсказуемые.

В итоге сейчас любые новости по шатдауну и развитию ситуации в торговых войнах и утечки из ФРС «от проверенных источников» о вариантах решений по процентным ставкам, рассматриваемых сейчас американским регулятором, а также микс геополитических рисков способны кардинально влиять на поведение всех рынков — от фондового до валютного, рынка сырья и рынка золота.

Это напрямую будет отражаться на поведении пары евро/доллар на мировых рынках, и, соответственно, на курсе евро относительно гривны в Украине.

График евро/доллар на момент написания статьи

Кроме того, в понедельник, 13 октября, в США выходной — День Колумба. Американские банки в этот день будут закрыты, и украинский валютный рынок по доллару проработает ТОМом. Расчеты в гривне в понедельник при получении валюты от контрагентов только во вторник не интересны большинству украинских компаний-продавцов доллара.

Поэтому большинство из тех, кто не провел свои сделки в прошлые четверг-пятницу, сразу перенесут свои сделки в долларе на вторник, 14 октября. И это снизит статистику торгов 13 октября, а основное внимание всех участников рынка в понедельник будет сосредоточено на операциях с евро, где расчеты будут идти в формате ТОД (день-в-день). По моим прогнозам, ежедневный объем сделок на межбанке по системе Блумберг в период с 13 по 17 октября будет в пределах от $135 млн до $240 млн.

Из внутренних факторов, которые будут влиять на поведение украинского валютного рынка на этой неделе и в ближайшее время надо отметить:

Сохранение напряженности на фронтах и усиление обстрелов россией нашей гражданской и критической инфраструктуры. Это психологически и экономически работает против гривны, так как ограничивает деловую активность многих компаний в Украине и приносит существенные убытки как государству, так и бизнесу. В том числе приводит к необходимости увеличения критического импорта — от энергоносителей до оборудования, что повышает спрос на валюту на торгах.

Начало периода бюджетных платежей у клиентов. Уже с этого вторника-среды компании начнут рассчитываться с бюджетом по налогам и сборам. Это создаст дополнительный спрос на гривневые ресурсы на рынке и подтолкнет экспортеров к более активной продаже валютной выручки, одновременно снизив возможности импортеров по ее покупке. Поэтому это несколько облегчит задачу Нацбанку по сглаживанию колебаний по курсу доллара на межбанке.

Отопительный сезон на объектах социальной инфраструктуры и постепенное подключение остальных потребителей к отоплению с середины октября. Это потребует от компаний-поставщиков энергоносителей и в целом от структур ЖКХ значительного увеличения затрат на закупку топлива для котельных. В итоге увеличит спрос на валюту на торгах со стороны компаний, которые обеспечивают закупки газа, дизтоплива и других энергоносителей. А это всегда работает против гривны на межбанке.

Активные продажи валютной выручки агросектором, полученной от экспорта собранного урожая. Для завершения уборочной кампании и подготовки к новой посевной, аграриям нужна гривна. Поэтому сейчас сельхозпроизводители более активно распродают валюту, что позитивно для курса гривны.

При этом негативным сигналом для рынка можно считать снижение основными нашими западными партнерами и их аналитиками оценок роста ВВП Украины на 2025−2026 год. Напомню, что тот же Всемирный банк в апреле 2025 года уже снижал свой прогноз роста ВВП Украины с 7% до 5,2%, а на днях практически все западные аналитики уже заговорили о снижении этого прогноза роста ВВП Украины до 2% в 2025 году, и приблизительно такой же рост закладывают и на 2026 год.

Кроме продолжения войны, в числе факторов ухудшения экономической статистики Украины Всемирный банк указывает, что «в первой половине 2025 года стоимость экспорта снизилась почти на 5% на фоне сокращения экспорта в Европейский Союз, куда направляется почти 60% украинского экспорта за границу».

А снижение объемов экспорта будет не только негативно отражаться на отечественной экономике, но и станет давить на курс гривны на валютном рынке нашей страны.

Продолжение практически ежедневных интервенций Нацбанка для поддержания курса гривны на межбанке. НБУ остается главным игроком на украинском межбанке. И главным продавцом доллара на рынке. В последние дни, с одной стороны, выросли запросы клиентов на покупку валюты для поставки энергоносителей и необходимого оборудования для критической инфраструктуры.

С другой стороны, аграрии уже распродали пиковые объемы валютной выручки, и в ноябре-декабре эти поступления от них на межбанк могут снизится. Это усиливает роль интервенций Нацбанка для поддержания курса гривны на межбанке. От его тактики, объемов и оперативности выходов на рынок с подобными продажами доллара зависит курсовой тренд на межбанке.

Недавние осторожные попытки Нацбанка снизить объемы своих продаж на торгах для экономии резервов, и за счет валюты аграриев закрывать текущий спрос на валюту на межбанке, не привели к желаемому для регулятора результату. Как только Нацбанк «опаздывал» с продажами валюты, курс немедленно рос.

Поэтому как минимум до конца года от оперативной реакции Нацбанка с выходами на рынок с продажей валюты по факту будет зависеть степень девальвации гривны к концу 2025 года. Скорее всего, НБУ придется хотя бы частично «прислушаться» к заложенным на конец года правительством и Минфином показателям курса доллара. И провести девальвацию гривны к уровням 42−43 гривен к концу этого года, сглаживая чрезмерные скачки курса через политику «гибкого курсообразования».

При резервах в $46,5 млрд, провести это плавно и с минимальной просадкой экономической активности оставшегося еще рабочего бизнеса — полностью под силу регулятору.

Прогноз курса доллара и евро на 13−17 октября

Межбанк

Учитывая разнонаправленность всех факторов, которые будут влиять на поведение участников валютного рынка в ближайшие дни, НБУ по-прежнему будет практически ежедневно присутствовать на торгах с интервенциями по продаже доллара для сглаживания валютных колебаний курса доллара относительно гривны, а по возможности — и курса евровалюты на нашем межбанке. По моим расчетам, на поддержку курса гривны регулятору за 13−17 октября придется потратить от $460 млн до $840 млн.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет в пределах от 1,152 до 1,175 доллара за евро.

Тогда, при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 41,40 до 41,90 гривен, курс евро на межбанке в этот период теоретически может находиться в пределах коридора от 47,69 гривен до 49,23 гривен.

Но, с учетом опосредованного влияния на курс евро нацбанковской политики «гибкого курсообразования», прогнозный коридор по безналичному евро в эти дни, по моему прогнозу, будет в более узких пределах — от 47,90 до 48,70 гривен.

Наличный рынок

Спред по доллару и евро на этой неделе будет находиться в пределах 20−25 копеек, а в оптовых обменных пунктах — в пределах 15−20 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,10 до 42,10 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 41,25 до 42,00 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 47,75 до 49,00 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 47,90 до 48,90 гривен.