Курсы доллара и евро в обменниках и банках могут сильно отличаться: что происходит

Масштабное празднование 250-летия США с выходными в Штатах с 3 по 5 июля существенно повлияет на поведение пары евро/доллар на международном рынке. Соответственно, все это отразится и на курсе евро в Украине.

Дело в том, что американским банкам и бизнесу понадобится как минимум один-два рабочих дня на этой неделе, чтобы полностью войти в деловой ритм. А вот Европе и Украине, полноценно проработавшим прошлую пятницу и не имевшим дополнительного выходного, такая дополнительная раскачка не нужна.

В итоге пара евро/доллар будет вялой в понедельник, пока американский рынок не заработает в полную силу, и только со вторника по пятницу международный валютный рынок выйдет на свои обычные объемы.

Причем в понедельник, 6 июля, пока американцы будут только раскачиваться, в ЕС опубликуют показатели розничных продаж и данные по индексу цен производителей. Они существенно повлияют на поведение пары евро/доллар на внешних площадках. Стратегическая инициатива останется в этот день именно за европейцами.

Но уже со вторника по пятницу триггерами для мирового валютного рынка и пары евро/доллар с соответствующей автоматической реакцией украинского межбанка по курсу евро будут:

7 июля, во вторник, — данные по торговому балансу США, а также статистика по торговому балансу Франции и промышленному производству в Германии, двух экономических локомотивах Европы.

8 июля, в среду, — поздним вечером будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, который без каких-либо других экономических и военных новостей с легкостью способен двигать пару евро/доллар в пределах до 1 цента на евро. Для Украины это будет означать возможные колебания курса евро относительно гривны в пределах до 45 копеек на евро.

9 июля, в четверг, — на поведение пары евро/доллар будут влиять публикации американских данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, статистики продаж на вторичном рынке жилья, а также данных по торговому балансу Германии. Эти данные, по моим оценкам, также могут двигать пару евро/доллар в пределах до 0,5−0,7 цента на евро, что грозит Украине колебаниями курса евро относительно гривны в пределах до 22,5−31,5 копейки на евро.

И только 10 июля, в пятницу, рынок по паре евро/доллар получит небольшую передышку, так как не будет публиковаться серьезных данных ни по Европе, ни по Штатам.

По паре евро/доллар на этой неделе я ожидаю колебания котировок в пределах коридора от 1,132 до 1,151 доллара за евро.

Из международных факторов в эти дни стоит также отметить и геополитические события, а именно — реальное соблюдение перемирия между США и Ираном и возможность полноценного судоходства в Ормузском проливе, что напрямую влияет на мировые цены на нефть. Принципиальное значение это имеет и для Украины из-за нашей зависимости от стоимости энергоносителей.

По состоянию на момент написания статьи особых угроз для экономики Украины данная ситуация не предвещает, так как цены на нефть сохраняют тренд на постепенное снижение.

График цен на нефть BRENT

Но ситуация на Ближнем Востоке остается сложной, и расклад по динамике цен на нефть на фоне геополитических событий может измениться практически мгновенно. Так что фактор геополитики останется важным для международного и украинского валютных рынков практически всю эту неделю. Ведь стоимость энергоносителей напрямую влияет на необходимые объемы покупки валюты импортерами топлива на нашем валютном рынке, а значит, отражается и на общем спросе на валюту на торгах.

Из сугубо украинских факторов на этой неделе стоит отметить:

Сохранение высокого спроса на валюту со стороны практически всех групп импортеров — от госкомпаний и оборонного сектора до импортеров энергоносителей и ритейлеров. Это увеличит общий объем торгов, а Нацбанку придется практически ежедневно поддерживать гривну на межбанке. По моим прогнозам, ежедневные объемы операций на межбанке, зафиксированные системой Bloomberg, на этой неделе будут в пределах от 210 млн до 330 млн долларов с пиковыми значениями с 7 по 9 июля.

Интервенции НБУ и их тактика. Поскольку в последние несколько недель спрос на валюту на межбанке со стороны импортеров находится на очень высоком уровне, а экспортеры не особо спешат расставаться с валютной выручкой, основным продавцом доллара на торгах останется НБУ.

Поэтому для украинского валютного рынка принципиальным останется вопрос об объемах валюты, которые ежедневно готов будет тратить Нацбанк из резервов для поддержания гривны, и о ценниках, по которым он будет проводить свои интервенции.

Пока Нацбанк, по моему прогнозу, продолжит проводить их практически ежедневно и неоднократно в течение рабочего дня, тем самым удерживая психологически важный рубеж в 45 гривен за доллар. Периодически регулятор будет «придавливать» котировки доллара значительно ниже — к уровням около 44,5 гривны за доллар, как он сделал в конце прошлой недели.

Для поддержки курса гривны на торгах Нацбанку, по моим расчетам, придется за период с 6 по 10 июля потратить порядка 920 млн — 1,2 млрд долларов. НБУ продолжит с помощью своих интервенций по продаже американской валюты на межбанке максимально сглаживать не только курсовые колебания по доллару, но и опосредованно влиять на волатильность евро относительно гривны.

Активность населения в части покупки валюты. После недавнего взлета котировок доллара и евро к концу июня рост курса выдохся: сейчас идет определенная коррекция котировок на межбанке и, как следствие, на наличном рынке. То есть давление на курс со стороны наличного сегмента валютного рынка психологически несколько снизилось. Хотя граждане продолжают покупать валюту больше, чем сдают в обменники и продают со своих валютных карт.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (за последние 30 дней)

По моим прогнозам, на этой неделе такая тенденция сохранится: ежедневное превышение покупки валюты населением над ее сдачей будет находиться в пределах от 10 млн до 48 млн долларов в эквиваленте.

Кроме того, к сожалению, важным фактором, который уже традиционно влияет на настроения всех участников нашего валютного рынка, остается война и интенсивность обстрелов Россией территории Украины.

Прогноз курса доллара и евро на 6−10 июля

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,132 до 1,151 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на межбанке от 44,40 до 45,10 гривны рабочий коридор по безналичному евро в эти дни составит от 50,70 до 51,50 гривны.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков на этой неделе будут работать со спредом по доллару в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро — от 20 до 70 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах от 44,10 до 45,25 грн, а в обменниках финкомпаний — от 44,20 до 45,15 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах от 50,55 до 51,90 грн, а в обменниках финкомпаний — от 50,60 до 51,80 грн.

Всю эту неделю будет наблюдаться широкий разброс котировок покупки и продажи доллара и евро как в банках, так и в обменниках финкомпаний. Это связано с разными, порой даже противоположными, прогнозами финансистов относительно будущего тренда по курсу этих валют как в мире, так и в Украине.