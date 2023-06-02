Курс валют: почему заканчивается период проседания котировок по евро

Постепенное проседание евровалюты на внешних рынках продолжается уже третью неделю подряд, что приводит к снижению котировок евро и в Украине. И если на международном рынке график пары евро/доллар с начала мая выглядит приблизительно так…

… то на нашем межбанке безналичный евро за период с 29 мая по 2 июня с уровня 39,2710/39,6489 утра понедельника то проседал до уровней 39,0662/39,4532 к началу торгов четверга 1 июня, то рос до 39,3514/39,7376 гривен к 15:00 по Киеву на момент закрытия торгов пятницы.

То есть безналичный евро в Украине полностью повторял все перипетии поведения евровалюты на внешнем рынке, но через призму пересчета курса евро относительно гривны через соотношение пар евро/доллар и доллар/гривна на текущий момент.

При этом официальный курс НБУ по евровалюте за этот период вел себя следующим образом:

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

А вот наличный рынок вел себя более сдержанно и не торопился особо понижать свои ценники:

И к вечеру пятницы евро в обменниках финкомпаний продавали не так уж и дешево — по 40,30−40,50 гривен, что связано с двумя факторами.

В чем причины

Во-первых, сами финансисты не ожидали такого долгого тренда по постепенному снижению евро на международных рынках и закупались ранее у населения относительно дорого, как теперь выяснилось. Поэтому они очень неохотно снижают котировки продажи евро в своих обменниках, пока не распродадут все свои «дорогокупленные» предыдущие запасы этой валюты.

Во-вторых, по данным статистики, за пределами Украины сейчас находится около 6,5−8 млн украинцев. В основном, женщин с детьми и пожилых людей. Часть из них периодически на время возвращается в Украину для решения личных вопросов, в том числе и денежных, — например, получение платы за сдаваемое ими в Украине жилье, закрытие закончившихся по сроку гривневых и валютных вкладов и т. д.

Затем они снова возвращаются в Европу, где сейчас временно проживают. И часто конвертируют перед очередным отъездом из Украины имеющуюся гривну в наличный евро, чтобы тратить эти средства уже в Европе.

Это обеспечивает достаточно стабильный спрос на наличный евро в обменниках со стороны данной категории граждан. И владельцы обменников поэтому не спешат активно снижать свои ценники, что в целом тоже удерживает проседание наличного евро в Украине.

Спрос же на наличный доллар остается достаточно стабильным по объемам. Поэтому финансистам сейчас нет особого смысла «двигаться вниз» по своим котировкам, что также останавливает общий тренд по снижению валютных ценников в обменках.

В итоге, на этой неделе наблюдалось проседание наличных котировок и по доллару, и по евро в силу разных причин, но уже почти закончилось.

Что буде с курсом на выходных

Не будет особого «аттракциона неслыханной щедрости» по снижению котировок наличной валюты и на этих выходных. Максимум 5−10 копеек на долларе и до 10−13 копеек на евро — вот и все «плюшки», на которые смогут рассчитывать оптовые покупатели валюты по суммам от 1000 долларов или от 1000 евро, по сравнению с ценниками покупки по небольшим суммам. Но не более.

Большинство обменников в эти субботу и воскресенье будут работать в формате «с оборота» со спредом по доллару между покупкой и продажей в пределах 20−25 копеек и по евро — в пределах от 25 до 30 копеек.

Но среди владельцев обменников снова будут находиться и такие, кто пользуясь удачным расположением своих точек в крупных торговых центрах и супермаркетах, где гражданам обычно нужна гривна, или в районах с низкой конкуренцией между обменниками, по евровалюте и доллару расширят спред до максимально 1 гривны.

Расчет таких финансистов прост — не всегда у людей есть время заниматься поиском более выгодного курса при покупке/продаже валюты, и тогда они становятся легкой «добычей» данной категории пунктов обмена валют.

Поэтому не спешите сразу же менять валюту в крупных торговых центрах или супермаркетах в первом же попавшемся обменнике, а все же не поленитесь и посмотрите на котировки соседних обменников, чтобы выбрать лучший вариант по курсу и просто не терять свои заработанные тяжелым трудом деньги.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 3−4 июня

Как и в течение всей рабочей недели, и учитывая сохранение потенциальных курсовых рисков по евровалюте в начале июня, — часть обменников для нивелирования своих рисков будут стремиться переложить их на клиентов, занижая курс приема евро у граждан и сохраняя при этом высокими ценники его продажи.

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний 3−4 июня будет в пределах коридора: прием 37,05 — 37,15 гривен и продажа от 37,30 до 37,50 гривен.

А ценники по евро в большинстве пунктов обмена в эти субботу и воскресенье будут следующими: прием в пределах от 39,40 до 40,20 гривен и продажа от 40,35 до 40,55 гривен.