Курс на выходных: обвалится ли евро и что будет с долларом

Всю эту неделю евровалюта плавно сдавала позиции относительно доллара, что не могло не отразится как на курсе безналичного евро на нашем межбанке, так и на ценниках по евро в обменниках .

Тренд по паре евро/доллар на внешних площадках очень хорошо виден на 30-минутном графике:

А реакция нашего украинского валютного рынка представлена на следующих двух графиках.

Межбанк — курс евро к гривне за период с 15 по 19 мая:

Наличный рынок — курс евровалюты к гривне с 15 по 19 мая:



Сказать, что такое развитие событий вызвало фурор на валютном рынке Украины, нельзя, но спекулянты остались довольны. В итоге, на торгах за 15−19 мая безналичный евро подешевел почти на 23 копейки — с 39,7573/40,1438 до 39,5379/39,9148 гривен по состоянию на момент закрытия украинского межбанка в эту пятницу на 15:00 по Киеву.

А на наличном рынке вечером этой пятницы наличную евровалюту обменники финкомпаний продают по курсу от 40,70 до 40,90 гривен, что на 25−40 копеек дешевле, чем в самом начале недели.

В чем причина происходящего

Основной причиной проседания котировок евровалюты на внешних рынках можно назвать хитросплетение экономических новостей по странам ЕС, нерешенный пока вопрос по потолку госдолга США и определенные надежды спекулянтов на возможное продолжение поднятия ставок Федрезервом.

Казалось бы, угроза технического дефолта в США, в связи с так пока и не решенным демократами и республиканцами вопросом по увеличению госдолга Америки, должна была бы ослабить американскую валюту относительно евро.

Но негативная новость Евростата о том, что потребительские цены в Еврозоне в апреле 2023 года выросли на 7,0%, относительно того же месяца 2022 года, и, таким образом, темпы подъема потребительских цен в Еврозоне ускорились, по сравнению с 6,9% в марте, спутала все карты на рынке на радость спекулянтам.

При этом из-за разного уровня развития экономики в отдельных странах Евросоюза, общая картина оказалась очень противоречивой. И теперь уже ясно, что чиновникам ЕЦБ снова придется реагировать на эти вызовы. Причем, пока непонятно, каким образом.

И доллар, несмотря на политический торг вокруг размера госдолга, чудесным образом оказался на время более привлекательной валютой для игроков валютного рынка, нежели евро.

Какие внутренние факторы повлияли на курс

Из внутренних факторов можно отметить некоторое всеобщее снижение наличных котировок и доллара, и евро. По евровалюте — это больше отголоски внешних проседаний евро, а вот по доллару — это реакция на политику Нацбанка и Минфина.

В этом году наши регуляторы обязались перед МВФ не проводить эмиссию гривны для латания дыр бюджета. То есть пока для роста курса «нет топлива», как говорят дилеры банков.

Это, в сочетании с регулярным поступлением западной помощи и постоянными интервенциями Нацбанка по продаже доллара на межбанке, поддерживает гривну на всех сегментах валютного рынка.

В этой ситуации у владельцев обменников остается два вида заработка:

Первый — игра на скачках курса евро, что происходит сейчас практически постоянно. И евро при таком раскладе становится главным спекулятивным инструментом на наличном рынке.

Второй — относительно стабильная работа по доллару со средним уровнем спреда в формате «с оборота».

Именно в формате таких двух видов заработка и будут работать обменники финкомпаний в эти выходные.

В целом, на глобальный обвал евро относительно доллара на международных рынках сейчас рассчитывать не стоит — слишком уж много проблем у самих Штатов, что будет отражаться и на долларе.

Но вот турбулентность в ближайшее время еще на 0,5−1 американский цент на евро может и случиться, что приведет к качелям по евро на нашем наличном рынке еще в пределах 18,75−37,5 копеек к действующим в настоящее время ценникам обменников.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 20−21 мая

В эту субботу и воскресенье обменники финкомпаний будут работать с небольшим спредом от 20−25 копеек до 40 копеек по доллару.

А вот по евро он составит от минимум 25−30 копеек до максимум 1 гривны.

Уже традиционно, спред в 1 гривну на евро будут ставить только самые «жадные» обменники. При этом они будут как занижать курс приема евровалюты у граждан, так и несколько завышать курс ее продажи.

Как правило, подобное происходит в тех обменниках, которые расположены в крупных магазинах или торговых центрах. В этом случае их владельцы просто хотят дополнительно заработать на сиюминутной потребности граждан в наличной гривне для совершения покупок именно в данной торговой точке.

Как правило, в подобной ситуации спешить сдавать валюту не надо. А стоит пройтись по близлежащим обменникам за пределами таких торговых точек. И курс там обычно более привлекательный. Это сэкономит вам деньги и частично нервы.

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти выходные будет в пределах коридора: прием 37,10 — 37,35 гривен и продажа от 37,40 до 37,75 гривен.

Курс евро в основной части пунктов обмена 20−21 мая будет находиться: прием в пределах от 40,00 до 40,60 гривен и продажа от 40,70 до 41,00 гривны.