Курс на выходных: будет ли существенный обвал евро и как изменится цена доллара

Последние дни оказалась суровым испытанием для международного и украинского валютных рынков. Несмотря на это гривна в целом продемонстрировала стабильность. Может ли изменится тенденция на выходных, рассказывает «Минфин».

Эта неделя на мировом и украинском валютном рынке прошла очень непросто. С одной стороны, нет особого прогресса по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, что поддерживает высокими цены на нефть — они так и остаются в пределах около $100 за баррель. А это, скорее всего, спровоцирует новое повышение ставок ФРС США на 0,25% годовых уже на заседании 27−28 октября.

Августовские показатели роста цен в Штатах в 3,4% (за сентябрь будут опубликованы в середине октября) не оставляют Федрезерву большого поля для маневра в части ставок. Это приводит к тому, что около 70% опрошенных игроков мирового рынка ставят на повышение ставок ФРС США в ближайшее время и это делает американские активы (читай, в итоге доллар) более привлекательным, нежели евро, где с учетом всех нюансов европейского рынка у ЕЦБ все же еще есть потенциальная возможность потянуть с поднятием своих ставок до конца осени. Или по крайней мере, такая возможность еще теоретически есть. Поэтому высокие цены на энергоносители и очень вероятное повышение ставок Федрезерва — на этой неделе играли на укрепление позиций доллара относительно евро.

График евро/доллар

По моему мнению, такое проседание евро продлится недолго — слишком уж много проблем начнет работать против американской валюты в ближайшее время (от пока явного «пробуксовывания» дипломатического урегулирования событий на Ближнем Востоке до скорых промежуточных выборов в США), но пока доллар укрепился.

Поэтому, учитывая ралли по паре евро/доллар на мировых рынках и общую нестабильность международного валютного рынка — Нацбанку, кроме регулярных интервенций по продаже доллара на торгах для поддержки курса гривны на межбанке, приходилось снова еще и решать вторую задачу — максимально пытаться сгладить колебания и курса евро в Украине.

В тое же время новости о недофинансировании бюджета 2026 года с вопросами по закрытию бюджетной дыры и на 2027 год в сочетании с постоянными обстрелами рф всей территории Украины и ударов по Киеву — не создавали особо благоприятной обстановки для гривны в эти дни.

Но в итоге, Нацбанк еще раз показал, кто управляет процессом. И за счет массированных ежедневных интервенций НБУ удалось не только удержать курс от сильного роста, но даже несколько усилить позиции нацвалюты.

Поэтому, как и на прошлой неделе, так и на этой, учитывая жесткий контроль регулятора за межбанком — наличный рынок своей игры «на повышение» не проводил, а ограничился только реакцией ценников на курсовые движения пары евро/доллар на внешних площадках с поправкой на внутриукраинский курс доллара.

Наличный курс доллара

Наличный курс евро

В итоге, за период с 28 сентября по 2 октября курс продажи доллара на межбанке вырос на 30 копеек — с утренних котировок понедельника 44,67/44,70 до 44,97/45,00 гривен к вечеру пятницы, а евро подешевел почти на 18 копеек — с 50,83/50,85 до 50,65/50,67 гривен. А на наличном рынке вечером в пятницу 2 октября доллар в обменниках продавали по 45,20−45,30 гривен, а евро по 50,90−51,30 гривен.

Но поскольку ситуация на мировом валютном рынке остается сложной и малопрогнозируемой, а в Украине пока нет понимания с закрытием бюджетных «дыр» до конца этого года и финансирования расходной части бюджета на 2027 год — владельцы обменников брать на себя повышенные курсовые риски не будут и снова расширят спреда между покупкой/продажей по американской валюте в пределах до 20−30 копеек, а по евро до 20 — 60 копеек. При этом, часть самых «жадных» обменников в крупных торговых точках продолжит работать со спредом как по доллару, так и по евро в пределах до 1 гривны.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 3−4 октября

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 44,40 до 44,85 гривен и продажа от 45,05 до 45,30 гривен.

А курс наличного евро будет находиться в пределах: прием от 50,60 до 50,85 гривен и продажа от 50,90 до 51,40 гривен.

Часть обменников в эти выходные может скорректировать рассчитанные мною ценники еще на плюс-минус 3−5 копеек как по доллару, так и по евро в зависимости от наличия у них заявок на покупку/продажу валюты от платежеспособной клиентуры и выполнения обменниками таким образом своих индивидуальных задач.

Поскольку ситуация по перспективам поведения курса евро на мировом валютном рынке остается на ближайшее время весьма неопределенной — на украинском валютном рынке будет наблюдаться в эти выходные серьезный разброс ценников по евровалюте в разных сетях обменников, что снова сделает евро основной валютой для спекуляций на наличном рынке.

Но при этом не стоит рассчитывать на дальнейшее значительное падение котировок евровалюты — спрос на нее из-за ситуативного проседания увеличился и обменникам сейчас нет смысла особо занижать курс продажи евро — ведь его и так активно покупают граждане даже по текущим ценникам.