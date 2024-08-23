Курс евро снова бьет рекорды, но доллар стабилен: будет ли взлет валютных ценников на выходных

Всю эту неделю на валютном рынке шли бои местного значения, но с элементами хорошего психологического триллера. Курс доллара то пытался снова уходить к уровням свыше 41,40 и выше, то все же снова откатывался назад.

В итоге, особого усиления позиций доллара на рынке относительно гривны не произошло, а вот курс евро напрямую зависел от поведения пары евро/доллар на внешних площадках, скорректированного на соотношение курса доллара относительно гривны. И как раз покоя по паре евро/доллар на внешних площадках так и не наблюдалось:

График пары евро/доллар за неделю

В итоге, по состоянию на 15:00 по Киеву (время завершения всех активных операций на валютном межбанке) за эту неделю курс доллара на межбанке вырос всего на 0,5 копейки — с 41,275/41,295 до 41,28/41,30 гривен, а евро снова прилично подрос — сразу почти на 34 копейки — с 45,5799/45,5855 до 45,9116/45,9173 гривен.

При этом, в определенные периоды евро пробивал важный психологический порог в 46 гривен за евро, чем снова «пугал» наших импортеров.

Курс доллара (межбанк) за рабочую неделю с 19 по 23 августа

Курс евро (межбанк) за рабочую неделю с 19 по 23 августа

На наличном рынке, евровалюта снова подтвердила статус основного спекулятивного инструмента. Курс продажи наличного евро очень быстро превысил важный психологический порог в 46 гривен и достаточно прочно закрепился к концу недели уже на уровнях продажи около 46,20- 46,25 гривен за евро.

Курс наличного евро на этой неделе

Привязка к евро сыграла злую шутку

Вообще стремительный рост котировок евро на украинском валютном рынке стал неприятной неожиданностью как для большинства крупных игроков-импортеров из бизнеса (межбанк), так и на наличном рынке (для граждан).

Ведь еще в первый день августа безналичный евро на торгах котировался в пределах 44,49 гривен, а в обменниках евровалюта продавалась по 44,65 — 44,90 гривен. И поэтому взлет ценников продажи евро к еще так недавно заоблачным, но теперь реальным 46,10 — 46,25 гривнам в обменниках, и к 45,91 гривнам и выше на межбанке не понравился никому из потенциальных покупателей.

И теперь многие компании и граждане, кто может подождать с покупкой евровалюты, отложили свои операции до возможного возврата котировок к привычным позициям хотя бы в 45 гривен. Хотя все эти покупатели понимают, что есть риск ждать этих котировок очень долго, а возможно — и вообще не дождаться.

Те же из покупателей, кто стал заложником ситуации и сейчас вынужден работать уже по нынешним, ситуативно высоким ценникам, проклинают ФРС США и ЕЦБ с их возможным скорым снижением процентных ставок и ралли по паре евро/доллар (евро ситуативно дорожал на этой неделе даже до уровней в 1,113 доллара).

Достается и украинскому правительству, которое привязало многие акцизы и сборы именно к курсу евро. Ведь при взлете официального курса это привело к увеличению для бизнеса бюджетных платежей на ровном месте:

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Ситуация могла бы быть на межбанке еще напряженней, но Нацбанк практически ежедневно выходил с интервенциями по продаже доллара, чем сдерживал рост его котировок на торгах. Ведь спрос на валюту оставался очень активным на всех сегментах валютного рынка.

Как это отразится на обычных украинцах

Главными «спонсорами» этого валютного банкета со скачками курса евро являются рядовые граждане, которые увидят все эти ралли по евровалюте в своих чеках за товары и услуги.

В итоге, скачки евро в мире и в Украине существенно добавят негативной статистики по росту инфляционных процессов у нас в стране за август-сентябрь, а может быть и уже до конца всего 2024 года.

В такой обстановке владельцам обменников финкомпаний и банкирам не имеет особого смысла работать с совсем низким уровнем спреда. Это нецелесообразно для них как с точки зрения минимизации своих курсовых рисков, так и с точки зрения объемов операций и заработка на валютообмене: зачем им уменьшать спред и понижать ценники, если клиенты и так активно скупают валюту:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Поэтому в эти выходные финансисты даже несколько расширят спред между ценниками покупки и продажи как по доллару, так и по евро. Он составит по доллару от 20 до 30 копеек, а по евро — от 20 до 35−40 копеек.

Достаточно спокойно сейчас будут себя чувствовать и те сети обменников, кто привык выставлять спред по этим валютам и в пределах до 1 гривны. У них тоже в эти субботу и воскресенье будет и клиентура, и оборот. Особенно, в регионах с низкой конкуренцией между обменниками или в районах, приближенных к зонам боевых действий.

Фактор выходного Дня Независимости в условиях войны не особо отразится на поведении и объемах рынка. Во-первых, большинству людей сейчас явно не до сдачи валюты для финансирования своего активного празднования.

А во-вторых, в условиях частых воздушных тревог, которых сейчас явно стало побольше, многие граждане предпочтут особо не ходить по людным местам, а просто побыть дома в праздник, в кругу семьи и близких им людей.

Прогноз по наличному курсу на 24−25 августа

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков, будет в пределах коридора: прием от 40,80 до 41,30 гривен и продажа от 41,40 до 41,65 гривен.

Учитывая, что только интервенции Нацбанка сейчас сдерживают рост курса на межбанке, а рост безналичных котировок всегда провоцирует затем рост и наличного курса, по факту, в случае снижения активности регулятора на торгах по продаже доллара курс доллара также пойдет вверх. Поэтому сейчас и клиентам на межбанке, и гражданам на наличном рынке особо расслабиться в части динамики курса доллара не выйдет.

А курс евро на наличном рынке 24−25 августа будет в пределах: прием от 45,10 до 45,95 гривен и продажа от 46,05 до 46,40 гривен.

Особого дальнейшего взлета котировок евро в эти два дня ожидать не стоит. Но евро останется главным инструментом для спекулятивного заработка и на этих выходных, за счет широкого разброса его котировок в различных сетях обменников по всей Украине.