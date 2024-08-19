Минфин - Курсы валют Украины

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19 августа 2024, 7:20 Читати українською

Курс евро к гривне установил новый исторический рекорд: будет ли он лететь выше

На этой неделе календарь экономических событий будет насыщенным как в Европе, так и США. Все эти новости способны существенно влиять на поведение пары евро/доллар на внешних рынках, что будет немедленно отражаться на курсе евро в Украине. О том, какие события будут формировать курс на отечественном валютном рынке, поговорим подробнее.

На этой неделе календарь экономических событий будет насыщенным как в Европе, так и США.

В эти дни главными факторами, которые влияют на поведение украинского валютного рынка, будут:

Расчеты бизнеса с бюджетом по налогам и сборам. Повышенный спрос на гривну для расчетов с государством простимулирует увеличение активности на межбанке по продаже валютной выручки экспортерами и снизит возможности по ее покупке у импортеров. Это всегда работает в плюс для стабильности курса нацвалюты.

Текущие хозяйственные расчеты компаний с украинскими контрагентами и иностранными партнерами перед предстоящим Днем Независимости. В целом во время войны большинство праздников украинцы отмечают на рабочем месте. Кроме того, в этом году День Независимости Украины попадает на субботу. Тем не менее все участники рынка постараются максимально разгрузить себе уже период с четверга — пятницы и на выходных.

В итоге это увеличит статистику торгов с понедельника по среду и частично в четверг утром, но затем объемы операций снизятся, как и активность всех клиентов и банков во вторую половину четверга и пятницу, 23 августа. По моим прогнозам, объемы ежедневных операций 19−22 августа на торгах по системе Блумберг будут в пределах от $165 млн до $290 млн, а уже 23-го числа они вряд ли превысят $125 млн — 160 млн.

Улучшение ситуации в украинской энергетике со значительным уменьшением числа отключений потребителей позволило стране закупать меньше электроэнергии за границей. Это понизило спрос на валюту со стороны энергокомпаний, обеспечивающих поставку тока, и снизило давление излишнего спроса на валюту со стороны этой категории покупателей на торгах. Этот фактор будет позитивно влиять на межбанк и на этой неделе.

Поведение Нацбанка. Благодаря периоду бюджетных платежей задача НБУ по балансировке спроса и предложения на межбанке — обходиться меньшими потерями золотовалютных резервов. По моим прогнозам, за 19−23 августа Нацбанк потратит на поддержание гривны на межбанке от $370 млн до $505 млн, что явно лучше еще еженедельных потерь резервов в пределах $767 млн — 950 млн с середины и конца июля.

Несмотря на ожидаемую относительную стабильность межбанка, на наличном рынке граждане продолжат активно покупать валюту как на свои карты с дальнейшим ее снятием кешем, так и напрямую через обменники. Причем покупать ее будут в объемах больших, чем сдавать. Это и дальше будет создавать ситуативное давление на курс.

В случае с покупкой валюты на карты, банки просто откупают необходимый объем доллара себе на валютную позицию на межбанке (в основном у Нацбанка во время его интервенций). Но в случае с покупкой наличной валюты в обменниках финкомпаний и кассах банков все несколько сложнее.

Покупки населением наличной валюты нужно обеспечить валютным налом, что в последнее время требует от финучреждений активных подкреплений такой валютой за границей. Как выяснил ранее «Минфин» у Нацбанка, только за первую половину 2024 года в Украину ввезли $7,5 млрд наличной валюты.

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Только в июле, по данным НБУ, объемы продаж наличной инвалюты физлицам выросли с $2,1 млрд до $2,36 млрд, безналичной — с $1,19 млрд до $1,33 млрд. Весь этот объем операций надо обеспечивать, что заставляет банки отвлекать значительные объемы своих валютных ресурсов на проведение данных операций.

Также на этой неделе сюрпризы может преподнести курс евро, который в Украине зависит сразу от двух переменных факторов — курса доллара относительно гривны на нашем межбанке и соотношения пары евро/доллар на международных площадках. Как я уже писал ранее, если на курс пары доллар/гривна Нацбанк может опосредованно влиять через ценники своих интервенций, то поведение пары евро/доллар — вне зоны влияния нашего нашего регулятора.

На этой неделе на внешних рынках будет несколько событий, которые снова могут расшатать котировки евро относительно доллара, и, соответственно, курс евро в Украине:

Во-первых, после стремительного роста (как это произошло на прошлой неделе с евро и достижения им уровней существенно выше 1,10 доллара) всегда следует период коррекции котировок. Это может обвалить курс евро в Украине на 20−40 копеек на евро или примерно на 0,5−1 американского цента на евро на международном рынке.

Во-вторых, во вторник, 20 августа, будут опубликованы данные по уровню инфляции в Еврозоне, в среду, 21 августа, в США опубликуют Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, а в четверг, 22 августа, будут представлены данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в Штатах, данные по продажам на американском вторичном рынке жилья и европейский индекс потребительского доверия.

Все эти новости способны существенно влиять на поведение пары евро/доллар на внешних рынках, что будет немедленно отражаться на курсе евро в Украине.

Кроме того, на этой неделе Верховная Рада вернется к проведению пленарных заседаний, и в сессионный зал могут быть вынесены законопроекты о повышении налогов. Косвенно это также будет существенно влиять как на настроения участников валютного рынка, так и на их поведение.

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Прогноз курса доллара и евро на 19−23 августа

Межбанк

НБУ продолжит почти постоянно присутствовать на межбанке с интервенциями по продаже доллара, что и будет формировать курсовой тренд на межбанке. При этом период бюджетных платежей у клиентов позволит Нацбанку меньше тратить резервов за счет распродажи валюты на торгах самими клиентами-экспортерами.

Мой прогноз по паре евро/доллар на 19−23 августа года будет в пределах коридора от 1,089 до 1,1050 доллара за евро. Поведение пары евро/доллар напрямую влияет и на курс евро относительно гривны в Украине.

Поэтому, если в этот период на торгах котировки доллара, по моему прогнозу, будут в пределах 40,95 — 41,55 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро будет в коридоре от 44,59 до 45,91 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков продолжат выставлять спред между покупкой и продажей валюты в пределах от 20 до 30 копеек по доллару и в пределах от 20 до 50 копеек по евро.

Коридор ценников покупки и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 40,60 до 41,75 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,95 до 41,70 гривен.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 44,40 до 46,00 грн. В пунктах обмена валюты финкомпаний коридор ценников будет в пределах от 44,60 до 45,95 грн.

Как всегда, многие оптовые обменные пункты при покупке/продаже валюты будут работать с более узким размером спреда в 12−18 копеек на долларе и до 15−20 копеек на евро.

Но учитывая, что на этой неделе будет много событий на внешних площадках, которые станут серьезно влиять на поведение пары евро/доллар, нужно быть готовым к частым сменам ценников по евровалюте в украинских обменниках в течение дня. Особенно — 20, 21 и 22 августа, во время публикации европейской и американской экономической статистики.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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