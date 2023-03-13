Курс евро и доллара на этой неделе: 2 дня, когда ценники по евровалюте могут часто меняться

Эта неделя на украинском валютном рынке пройдет очень динамично и с почти 100-процентными курсовыми сюрпризами для клиентов, работающих с евро. Почему, — расскажет «Минфин».

Основная причина — почти гарантированные валютные ралли по паре евро/доллар перед предстоящим 16 марта заседанием ЕЦБ по ключевой процентной ставке и заседанием ФРС по аналогичному вопросу, которое состоится 22 марта.

В странах ЕС продолжается сохраняется высокая инфляция. Рост цен в еврозоне в феврале составил 8,5% в годовом исчислении при прогнозе в 8,3%. А базовая инфляция, являющаяся маяком предстоящих экономических изменений, поставила новый рекоор — 5,6%.

Это только усиливает ожидания рынка, что европейскому регулятору придется снова прилично поднимать свои ставки. В начале февраля он уже поднимал ее, увеличив ставку по кредитам до 3%, по депозитам — до 2,5%, маржинальным кредитам — до 3,25%. Еврочиновники уже намекали на следующее повышение ставок на 0,5 % годовых в марте. И, похоже, будут вынуждены это сделать.

Не особо радуют экономические показатели и Федрезерв. 14 марта будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в годовом исчислении, а именно этот показатель учитывает ФРС при принятии решений по дальнейшей динамике своей процентной ставки. Пока предыдущие меры Федрезерва по снижению инфляции в полную силу не сработали.

Если индекс цен окажется выше прогноза, это может подтолкнуть американских чиновников к более резкому повышению ставки, нежели ожидаемые рынком 0,25% годовых. Напомню, что в начале февраля ФРС повышала базовую процентную ставку на относительно лояльную величину — 25 б. п. и в настоящий момент ее диапазон составляет от 4,5% до 4,75% годовых.

В итоге, соотношение пары евро/доллар на этой неделе станет главным возмутителем спокойствия на украинском межбанке, так как скачки этой пары будут немедленно отражаться на курсе евро относительно гривны.

Если по доллару Нацбанк постоянно удерживает коридор на межбанке в пределах от 36,5686 до 36,9343 гривны, то курс евро на наших торгах практически отпущен относительно гривны в свободное плавание. По факту, он напрямую зависит от поведения пары евро/доллар. А именно её на этой неделе и будет сильно лихорадить.

Мой прогноз: рост ключевой ставки ЕЦБ на 0,5% годовых и все же менее агрессивный рост ставки ФРС на 0,25% годовых. Хотя в Штатах сейчас сложились предпосылки к сохранению более высокой инфляции, нежели хотел бы видеть Федрезерв. Слишком агрессивное поведение американского регулятора грозит гарантированной рецессией сперва в самих США, а затем — и во всем мире.

Учитывая общую геополитическую напряженность, войну в Украине и очередной очень высокий риск «холодной» войны с Китаем, США не могут себе позволить стать виновником глобальных экономических бед.

А именно такую роль Штатам немедленно припишут нынешние их оппоненты — Китай, Иран, россия, в случае просчета ФРС. Дальнейший агрессивный рост процентных ставок Федрезерва станет большой пролблемой и для всех развивающихся стран, так как их новые заимствования в долларе станут для них еще дороже.

Поэтому американский регулятор вынужден учитывать не только экономические, но и политические последствия «закручивания монетарных гаек». Тем более, что «джин инфляции» был выпущен именно политикой «количественного смягчения» в США и ЕС в период пандемии и затем уже был подхвачен практически всеми центробанками мира.

Для Украины на этой неделе оглашение решений ЕЦБ и опубликование данных по инфляции в Штатах чреваты новыми валютными ралли по евро относительно гривны.

Кроме этого, на наш валютный рынок на этой неделе будут влиять следующие, уже сугубо местные факторы:

Новое существенное повышение с 11 марта норматива резервирования для банков.Дефицит гривны будет страховать курс нацвалюты даже на фоне бюджетных вливаний в банковскую систему в виде повышения пенсий для более 10 млн пенсионеров с 1-го марта.

Обострение обстановки на фронте, что влечет за собой рост военных расходов, в том числе и по зарплатам военным.

Активность продаж доллара Нацбанком на межбанке по 36,9343 гривны. Последние недели наблюдалось некоторое снижение продаж валюты регулятором, да и вообще торги не очень радовали наблюдателей объемами. Но не по вине Нацбанка — он закрывал все требуемые объемы дефицитной валюты, а вот клиенты были малоактивны.

Это негативный фактор для всей экономики, так как несмотря на войну — впереди весенние полевые работы, но пока в силу объективных причин аграрии не показывают особой активности. А это негативно повлияет на объем аграрного экспорта Украины в 2023 году.

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Ожидаемо высокий уровень спроса на бенчмарк-ОВГЗ со стороны банков на аукционе Минфина 14 марта:

Чиновники будут предлагать эти бумаги в ограниченном объеме 10 млрд гривен, сроком до начала августа 2025 года. По моим прогнозам, спрос на них будет превышать предложение раза в 2−3 точно. В итоге, именно эти бумаги снова сделают основной результат по аукциону, а общий объем размещения всех облигаций на нем составит, минимум, от 11,9 млрд гривен до 14,5 млрд.

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Удачные размещения облигаций Минфином — всегда позитивный фактор для гривны в коротко- и среднесрочной перспективе, так как позволяет покрывать кассовые разрывы бюджета неэмиссионным путем.

Действия Нацбанка в части нового повышения норматива резервирования в сочетании с достаточно объемными привлечениями средств в бюджет неэмиссиоными путями при относительно стабильном поступлении международной помощи — залог стабильности гривны на данном этапе.

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В такой ситуации на валютном межбанке особых угроз для безналичного курса доллара не будет. Нацбанк продолжит удерживать коридор по нему в пределах 36,5686 — 36,9343 гривен и потратит на это, по моим расчетам, порядка $360- 540 млн за неделю.

А вот курс безналичного евро будет полностью зависеть от поведения пары евро/доллар на внешних рынках с поправкой на курс доллара относительно гривны. Учитывая очень высокую вероятность валютных ралли этой пары перед публикацией важных экономических показателей США и заседанием ЕЦБ, покоя по евро на украинском межбанке на этой неделе не будет.

По моим расчетам, коридор по паре евро/доллар с 13 по 17 марта будет 1,052 — 1,079 доллара за евро. В этом случае безналичный евро на торгах в Украине будет находиться в пределах от 38,47 до 39,85 гривен, а пик скачков котировок по евровалюте на межбанке придется на 14 и 16 марта в моменты оглашения данных по ценам в США и решения ЕЦБ по ключевой ставке.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 13−17 марта

Как и на прошлой неделе, в эти дни на наличном рынке по курсу доллара особых угроз для граждан не будет. Поэтому паниковать из-за ситуативного снижения курса американской валюты в Украине не стоит. Хотя финансисты и продолжат попытки занижать котировки по доллару. Но уже чувствуется, что потенциал проседания наличного курса постепенно выдыхается и «дно» уже близко. А вот основная часть больших колебаний ценников в обменниках финкомпаний и кассах банков пройдет в эти дни именно по евро.

И хотя банки и обменки финкомпаний продолжат работать в формате «с оборота», на этой неделе им придется менять ценники по евро по нескольку раз в день, реагируя на текущее его поведение на внешних рынках.

Периодически для минимизации своих рисков по евровалюте владельцы обменников будут расширять спред между покупкой/продажей евровалюты.

По доллару спред будет находиться в пределах от 20 копеек до 50 копеек, а по евро — в пределах от 25−30 копеек до 1 гривны.

В банках котировки наличного доллара при покупке/продаже будут в пределах очень широкого коридора от 37,80 гривен до 39,30 гривен, а по евро — от 39,00 до 41,80 гривен.

В обменниках финкомпаний ценники по доллару и евро традиционно будут в более узких пределах:

доллар —коридор покупок и продаж от 37,90 до 38,85 гривен,

евро —коридор покупок и продаж от 40,10 до 41,30 гривен.

Сохранится наценка, как дополнительная плата за риск, в пределах 5 — 15 копеек на долларе и 10— 25 копеек на евро к рассчитанным выше уровням в районах, приближенных к зоне боевых действий или в городах с высокой интенсивностью обстрелов.

Пик разброса котировок наличного евро в кассах банков и в обменниках финкомпаний будет приходиться на дни опубликования американской отчетности (14 марта) и оглашения результатов решений ЕЦБ по ключевой ставке (16 марта).