Курс доллара взлетел за последние дни: чего ждать дальше от доллара и евро

Несмотря на очень неспокойные дни и ночи из-за российских обстрелов территории Украины, в целом, неделя на валютном рынке прошла двояко. И с периодическими «большими нервами», как говорят в Одессе, для населения.

С одной стороны, из-за кратковременного летнего затишья на международных площадках и относительно низкого уровня колебаний пары евро/доллар, не особо «шалил» евро на межбанке и в Украине.

График евро/доллар за период с 10-го по 18-е августа по состоянию на 15:00 по Киеву на вечер этой пятницы:

А вот реакция украинского межбанка по евровалюте за этот же период:

Хотя, по факту, частично, это больше заслуга Нацбанка, который почти ежедневно закрывал нехватку доллара на торгах по уже привычному курсу 36,9343 гривны и удерживал коридор по нему на межбанке в пределах от 36,5686 до 36,9343 гривен. Это и приводило к тому, что курс безналичного евро на торгах просто отражал все движения пары евро/доллар на внешних рынках с поправкой на украинский нацбанковский коридор по доллару.

В итоге, безналичный евро в Украине за неделю подешевел на 30 копеек — с уровня 40,0279/40,4245 утра понедельника 14-го августа до 39,7244/40,1217 гривен к 15:00 часам по Киеву на момент закрытия пятничной сессии 18-го августа:

С другой стороны, определенные «нехорошие» движения для гривны произошли на наличном рынке. Гривна достаточно прилично сдала свои позиции относительно доллара, что выразилось в стремительном росте валютных ценников в обменниках и в кассах банков на 60−80 копеек на долларе, а в некоторых регионах и больше — до 1 гривны и более.

Это пока не столь критично после скачков в 2−3 гривны, которые достаточно часто переживали украинцы с началом войны. И это даже можно списать на ситуативные колебания спроса и предложения, и определенный хайп. Но все же тенденция на рост курса есть, что является негативом для нацвалюты и для общего настроения на валютном рынке.

В итоге, по состоянию на вечер пятницы 18 августа наличный доллар в обменниках финкомпаний продают по 38,05−38,40 гривен, а евро — по 41,70−42,00 гривен. Причем разброс котировок продаж (особенно по наличному доллару) достаточно широкий.

Каковы причины скачка

Причин данной ситуации несколько, но основных три. Две лежат больше в области психологии, нежели чистой экономики, а третья — в области специфики ведения валютного бизнеса в Украине:

1. Частично граждан «напугали» заявления чиновников НБУ и некоторых СМИ, падких на сенсации, о возможной скорой отмене фиксированного курса. И наши люди, по привычке, начали опасаться в этом случае возможного взлета курса на межбанке и на наличном рынке, что привело, в итоге, к росту спроса на валюту в последние дни.

Хотя те же самые нацбанковцы тут же поспешили сказать, что это пока гипотетический вопрос и что все условия для этого еще не созрели. Но пробный шар был запущен и народ «занервничал».

2. Сохранение проблем с логистикой по наличной валюте приводит к ситуативной нехватке «синих» долларов, проблеме разнокурсия «белых» и «синих» банкнот, а также сохранению грабительских комиссий при инкассо реально поврежденных валютных купюр.

В итоге, любой дефицит и недосказанность приводят к дестабилизации рынка, что только на руку спекулянтам. И, по факту, абсолютно надуманная проблема с красивыми и некрасивыми долларами пока до конца не решена, что выглядит полным экономическим маразмом.

Выход мне представляется один: НБУ придется повторить свой опыт завоза приличных объемов долларовой наличности времен пандемии и централизованно завезти определенный объем эмиссионных долларов, подкрепив ими все желающие банки и финкомпании, занимающиеся валютообменом и приемом валюты на инкассо.

На это регулятору намекали и представители рынка валютообмена на недавней встрече с руководителями профильных направлений Нацбанка. Кроме этого, усилились проверки обменников контролирующими органами, что привело к негативной практике, когда часть владельцев обменников предпочитает не работать в те периоды, когда эти проверки возможны.

Сокращение работающих точек валютообмена привело к созданию искусственного дефицита этой услуги на рынке и к вздергиванию котировок теми из них, кто продолжает работать.

3. «Оживились» аграрии и фермеры, которые стали заходить на сети обменников и менять имеющуюся у них гривну от реализации урожая на валюту, чтобы минимизировать свои курсовые риски до следующего этапа сельскохозяйственных работ. Это только добавило платежеспособного спроса на рынке, чем немедленно стали пользоваться финансисты и задирать курсы продаж доллара и евро в обменниках.

Поэтому игра «на повышение» на наличном рынке сейчас началась, и ее масштабы будут полностью зависеть от быстроты реакции на это как стороны НБУ в части налаживания логистики поставки необходимых объемов валютной наличности в страну, так и самого населения в части их дальнейшего поведения по покупке валюты.

Будут граждане «вестись» на рост ценников в обменниках и увеличивать спрос на валюту — получим рост котировок обменников и банков. Не станут тратить последние кровные на скупку подорожавшей валюты — очередной «хайп» и «загон оленей» быстро выдохнется, как это уже было достаточно недавно. Тем более, в условиях, когда, по факту, нет эмиссионного закрытия дыр бюджета, международная помощь поступает в Украину стабильно и в полном объеме, что пока приводит к росту ЗВР.

В этих условиях владельцы обменников на этих выходных постараются работать не столько в формате «с оборота», сколько попытаются прощупывать новые пределы курса продажи доллара и евро. Будет получаться — будут и дальше задирать ценники, не будет — станут оперативно корректировать уровень курса продажи уже под клиентов в данном регионе.

Прогноз наличного курса доллара и евро 19−20 августа

Основная часть обменников финкомпаний будет работать в формате «с оборота» со спредом по доллару в пределах 15−25 копеек, а по евро — в пределах 20−35 копеек. Но при этом с частыми попытками «разогреть» курс и сыграть «на повышение».

Особенно в тех регионах, где платежеспособный спрос все-таки повыше. Это Киев, Днепр, Одесса, частично Львов, Хмельницкий, Черновцы и Запорожье. Ограничивать аппетиты обменников по росту ценников продажи доллара и евро будет только реальный платежеспособный спрос на валюту.

Периодически будут попадаться и сети обменников, которые попробуют дополнительно зарабатывать еще и за счет расширения спреда в пределах до 1 гривны на долларе и евро. Но, как правило, они будут в этом случае все же терять часть клиентов, не готовых к такому разбросу котировок.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти выходные будет в пределах достаточно широкого коридора: прием 37,20 — 37,80 гривен и продажа от 38,10 до 38,45 гривен.

А ценники по евро в обменниках 19−20 августа будут также в широких пределах: прием от 40,70 до 41,55 гривен и продажа от 41,60 до 42,00 гривен.

Проблема разнокурсия «белых» и «синих» долларов, а также попытка максимально «разогреть» курс продажи валюты сохранится.