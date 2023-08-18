Курс доллара взлетел за последние дни: чего ждать дальше от доллара и евро

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 августа 2023, 19:30 Читати українською

Курс доллара взлетел за последние дни: чего ждать дальше от доллара и евро

Несмотря на очень неспокойные дни и ночи из-за российских обстрелов территории Украины, в целом, неделя на валютном рынке прошла двояко. И с периодическими «большими нервами», как говорят в Одессе, для населения.

С одной стороны, из-за кратковременного летнего затишья на международных площадках и относительно низкого уровня колебаний пары евро/доллар, не особо «шалил» евро на межбанке и в Украине.

График евро/доллар за период с 10-го по 18-е августа по состоянию на 15:00 по Киеву на вечер этой пятницы:

А вот реакция украинского межбанка по евровалюте за этот же период:

Хотя, по факту, частично, это больше заслуга Нацбанка, который почти ежедневно закрывал нехватку доллара на торгах по уже привычному курсу 36,9343 гривны и удерживал коридор по нему на межбанке в пределах от 36,5686 до 36,9343 гривен. Это и приводило к тому, что курс безналичного евро на торгах просто отражал все движения пары евро/доллар на внешних рынках с поправкой на украинский нацбанковский коридор по доллару.

В итоге, безналичный евро в Украине за неделю подешевел на 30 копеек — с уровня 40,0279/40,4245 утра понедельника 14-го августа до 39,7244/40,1217 гривен к 15:00 часам по Киеву на момент закрытия пятничной сессии 18-го августа:

С другой стороны, определенные «нехорошие» движения для гривны произошли на наличном рынке. Гривна достаточно прилично сдала свои позиции относительно доллара, что выразилось в стремительном росте валютных ценников в обменниках и в кассах банков на 60−80 копеек на долларе, а в некоторых регионах и больше — до 1 гривны и более.

Это пока не столь критично после скачков в 2−3 гривны, которые достаточно часто переживали украинцы с началом войны. И это даже можно списать на ситуативные колебания спроса и предложения, и определенный хайп. Но все же тенденция на рост курса есть, что является негативом для нацвалюты и для общего настроения на валютном рынке.

В итоге, по состоянию на вечер пятницы 18 августа наличный доллар в обменниках финкомпаний продают по 38,05−38,40 гривен, а евро — по 41,70−42,00 гривен. Причем разброс котировок продаж (особенно по наличному доллару) достаточно широкий.

Каковы причины скачка

Причин данной ситуации несколько, но основных три. Две лежат больше в области психологии, нежели чистой экономики, а третья — в области специфики ведения валютного бизнеса в Украине:

1. Частично граждан «напугали» заявления чиновников НБУ и некоторых СМИ, падких на сенсации, о возможной скорой отмене фиксированного курса. И наши люди, по привычке, начали опасаться в этом случае возможного взлета курса на межбанке и на наличном рынке, что привело, в итоге, к росту спроса на валюту в последние дни.

Хотя те же самые нацбанковцы тут же поспешили сказать, что это пока гипотетический вопрос и что все условия для этого еще не созрели. Но пробный шар был запущен и народ «занервничал».

2. Сохранение проблем с логистикой по наличной валюте приводит к ситуативной нехватке «синих» долларов, проблеме разнокурсия «белых» и «синих» банкнот, а также сохранению грабительских комиссий при инкассо реально поврежденных валютных купюр.

В итоге, любой дефицит и недосказанность приводят к дестабилизации рынка, что только на руку спекулянтам. И, по факту, абсолютно надуманная проблема с красивыми и некрасивыми долларами пока до конца не решена, что выглядит полным экономическим маразмом.

Выход мне представляется один: НБУ придется повторить свой опыт завоза приличных объемов долларовой наличности времен пандемии и централизованно завезти определенный объем эмиссионных долларов, подкрепив ими все желающие банки и финкомпании, занимающиеся валютообменом и приемом валюты на инкассо.

На это регулятору намекали и представители рынка валютообмена на недавней встрече с руководителями профильных направлений Нацбанка. Кроме этого, усилились проверки обменников контролирующими органами, что привело к негативной практике, когда часть владельцев обменников предпочитает не работать в те периоды, когда эти проверки возможны.

Сокращение работающих точек валютообмена привело к созданию искусственного дефицита этой услуги на рынке и к вздергиванию котировок теми из них, кто продолжает работать.

3. «Оживились» аграрии и фермеры, которые стали заходить на сети обменников и менять имеющуюся у них гривну от реализации урожая на валюту, чтобы минимизировать свои курсовые риски до следующего этапа сельскохозяйственных работ. Это только добавило платежеспособного спроса на рынке, чем немедленно стали пользоваться финансисты и задирать курсы продаж доллара и евро в обменниках.

Поэтому игра «на повышение» на наличном рынке сейчас началась, и ее масштабы будут полностью зависеть от быстроты реакции на это как стороны НБУ в части налаживания логистики поставки необходимых объемов валютной наличности в страну, так и самого населения в части их дальнейшего поведения по покупке валюты.

Будут граждане «вестись» на рост ценников в обменниках и увеличивать спрос на валюту — получим рост котировок обменников и банков. Не станут тратить последние кровные на скупку подорожавшей валюты — очередной «хайп» и «загон оленей» быстро выдохнется, как это уже было достаточно недавно. Тем более, в условиях, когда, по факту, нет эмиссионного закрытия дыр бюджета, международная помощь поступает в Украину стабильно и в полном объеме, что пока приводит к росту ЗВР.

В этих условиях владельцы обменников на этих выходных постараются работать не столько в формате «с оборота», сколько попытаются прощупывать новые пределы курса продажи доллара и евро. Будет получаться — будут и дальше задирать ценники, не будет — станут оперативно корректировать уровень курса продажи уже под клиентов в данном регионе.

Прогноз наличного курса доллара и евро 19−20 августа

Основная часть обменников финкомпаний будет работать в формате «с оборота» со спредом по доллару в пределах 15−25 копеек, а по евро — в пределах 20−35 копеек. Но при этом с частыми попытками «разогреть» курс и сыграть «на повышение».

Особенно в тех регионах, где платежеспособный спрос все-таки повыше. Это Киев, Днепр, Одесса, частично Львов, Хмельницкий, Черновцы и Запорожье. Ограничивать аппетиты обменников по росту ценников продажи доллара и евро будет только реальный платежеспособный спрос на валюту.

Периодически будут попадаться и сети обменников, которые попробуют дополнительно зарабатывать еще и за счет расширения спреда в пределах до 1 гривны на долларе и евро. Но, как правило, они будут в этом случае все же терять часть клиентов, не готовых к такому разбросу котировок.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти выходные будет в пределах достаточно широкого коридора: прием 37,20 — 37,80 гривен и продажа от 38,10 до 38,45 гривен.

А ценники по евро в обменниках 19−20 августа будут также в широких пределах: прием от 40,70 до 41,55 гривен и продажа от 41,60 до 42,00 гривен.

Проблема разнокурсия «белых» и «синих» долларов, а также попытка максимально «разогреть» курс продажи валюты сохранится.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами