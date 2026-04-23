Курс доллара ставит рекорды: нужно скупать «зеленый» и как действительно на этом заработать

В ближайшей перспективе у доллара есть две основные проблемы: геополитика и госдолг США с его растущей стоимостью обслуживания. Усиление турбулентности доллара в мире — следствие ситуации, которая сложилась в мировой экономике и политике за последние годы. Хотя Штаты долгое время оставались главным блюстителем законности с ведущей мировой экономикой. Как следствие, доллар был бесспорной «валютой № 1» во всех расчетах — от сырья до фондового рынка.

Например, еще в 2015 году доля расчетов в долларах за энергоносители в мире (в первую очередь за нефть) составляла, по оценкам аналитиков, более 80%. К 2020 году эта ситуация уже с натяжкой, но еще сохранялась. Но последствия пандемии, война рф против Украины и новые торговые войны Дональда Трампа быстро уменьшают эту долю.

Уже около 20% сделок с нефтью проходит в другие валютах, среди которых преобладают евро, китайский юань и другие национальные валюты. Кроме того, за счет мирового перехода к растущей доле возобновляемых источников энергии (ВИЭ) постепенно меняется и структура всего платежного мирового рынка. Ведь расчеты тут чаще всего ведутся уже в местных валютах.

Но предыдущая модель расчетов за энергоносители с почти полной монополией доллара позволяла Штатам примерно еще до 2015 года иметь практически неограниченный финансовый ресурс в виде долларового печатного станка. США эмитировали свою валюту и «запускали» ее по всему миру за счет нехитрой схемы: за напечатанные доллары Штаты получали товары и услуги, а большинство стран, которые получали американскую валюту, в итоге вкладывали ее снова в американский фондовый рынок. В первую очередь в казначейские обязательства США, т. е. в американский госдолг.

Однако геополитические расклады последних лет заставили многие страны начать работу над снижением зависимости от американской валюты. Этот процесс ускорился после того, как президент США Дональд Трамп начал активно использовать доллар и торговые пошлины для давления на торговых партнеров. Хотя справедливости ради надо сказать, что различные финансовые санкции и ограничения американские власти активно применяли и ранее.

Это очень хорошо видно на примере главного конкурента США — Китая. Еще в 2015 году Китай являлся крупнейшим иностранным держателем казначейских облигаций США, удерживая объем активов в диапазоне от $1,24 трлн до $1,27 трлн. Но затем стал из него «без лишнего шума» выходить в золото, нефть и другие сырьевые активы.

К 2020 году КНР уже был вторым по величине иностранным держателем казначейских облигаций США (первой стала Япония) с объемом вложений в среднем чуть более $1 трлн, а к февралю 2026 года сократила вложения в трежерис до уровней 2008−2009 годов — в пределах $682−688 млрд. Сейчас Поднебесная придерживается этой же стратегии постепенного выхода из долларовых активов. То есть за какие-то 11 лет КНР сократила свои вложения в американский госдолг почти в 2 раза.

А период пандемии с политикой количественного смягчения ФРС США (читай — печатания денег), низкими показателями американской экономики и растущими дырами американского бюджета только усилил вторую проблему для доллара — рост госдолга США.

Если в конце 2015 года он составлял приблизительно $18,1−18,5 трлн, то на конец 2020 года уже превысил $27−28 трлн, или 132% ВВП. А к весне 2026 года госдолг США превысил отметку в $39 трлн. И только его обслуживание составит около $1 трлн в год. При этом в 2026 году еще и истекают краткосрочные казначейские обязательства на сумму более $8 трлн. То есть перед американским Минфином сейчас все более остро будет стоять вопрос сохранения привлекательности казначейских облигаций для инвесторов.

Этого можно добиться только за счет интересных для инвесторов ставок доходности по трежерис и за счет более-менее стабильного поведения доллара на международных площадках, при условии его востребованности, как средства для международных расчетов. И этот фактор будет несколько сдерживать американских «ястребов» в Минфине США, Сенате, Конгрессе и в самой администрации президента США в части агрессивных вмешательств в поведение рынков.

Через призму этих задач ситуация на Ближнем Востоке с неясной ситуацией вокруг Ормузского пролива даже срабатывает в пользу доллара. Нефть торгуется в пределах около $90−100 за баррель, хотя еще несколько месяцев назад цены на нее были на уровне $70−80. И такой рост цен увеличивает потребность покупателей сырья в долларах для проведения оплаты за нефть. То есть объемы операций в американской валюте растут.

Плюс ближневосточные страны вынуждены тратить значительные финансовые ресурсы на оборону. И в основном — на американское вооружение и ПВО, что также требует долларовых средств, а значит, работает на поддержку американской валюты.

Что будет с долларом до конца 2026 года

В итоге это приводит к разнонаправленному влиянию геополитики и госдолга США на поведение доллара на мировых валютных площадках. С одной стороны, непредсказуемость действий Трампа, постоянные торговые, а теперь еще и военные конфликты работают против доллара. Поскольку многие решения действующего президента США стимулируют инфляцию внутри Штатов и усиливают потребность в финансировании американской армии.

С другой стороны, реакция мировых рынков на эти геополитические риски, в виде подорожания энергоносителей и логистики, скачки цен на золото, основные расчеты за которое тоже ведутся в долларах США, периодические уходы инвесторов в защитные активы с фиксированной доходностью, к которым безусловно пока относятся и американские трежерис, выступают поддержкой для американской валюты на мировых рынках.

Мой прогноз по поведению доллара США на мировых рынках до конца 2026 года следующий: конец весны и лето — значительная турбулентность за счет в первую очередь геополитики и частично экономики. Особенно, если к осени американский бюджет столкнется с необходимостью поднять потолок госдолга, что спровоцирует новые политическим баталии между демократами и республиканцами из-за возможного шатдауна.

Главными триггерами в соотношении доллара к евро и другим ведущим мировым валютам в этот период будут не только решения заседаний ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам, смена действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла на более лояльную Трампу фигуру (скорее всего, новым главой станет именно Кевин Уорш, хотя к нему остаются вопросы у законодателей), и даже не регулярные публикации данных по экономике США, а именно геополитические и военные решения Дональда Трампа.

К ноябрю, пику политической борьбы в Америке между демократами и республиканцами за места в Конгресс и Сенат, мы будем наблюдать относительную стабильность доллара к другим валютам, что будет просто необходимо республиканцам перед выборами. А в конце ноября-декабре доллар снова продолжит «пугать» инвесторов своей зависимостью от геополитики. Это будет их подталкивать к золоту и инвестициям в «тихие экономические гавани» или валюты-убежища, например, швейцарский франк.

Коридор по паре евро/доллар в период с мая до ноября 2026 года я прогнозирую в пределах от 1,138 до 1,195 доллара за евро, в ноябре —в пределах от 1,148 до 1,183 доллара, а в декабре —от 1,157 до 1,20 доллара за евро.

Перспективы доллара в Украине

ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины и основная часть международной помощи сейчас в нашу страну будет заходить в евро (тот же кредит на 90 млрд евро). Однако доллар США останется главной валютой, к которой Нацбанк продолжит привязывать курс гривны, — по крайней мере, до конца 2026 года. Хотя, по факту, НБУ все равно уже работает с бивалютной корзиной через свою политику «гибкого курсообразования» по доллару, что опосредованно влияет и на курс евро в Украине.

С учетом растущего дефицита бюджета, сохранением тенденции к росту негативного сальдо внешней торговли, продолжения войны рф против Украины, постепенная девальвация гривны к доллару продолжится. Но она будет проходить под полным контролем Нацбанка. Ведь резкий скачок курса доллара и евро чреват очередным инфляционным шоком. Этого НБУ допустить не может, так как именно Нацбанк отвечает за ценовую стабильность.

Определенный маневр в части волатильности курса для НБУ и правительства теперь дает Меморандум о взаимопонимании с группой официальных кредиторов по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу. В эту группу входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония, Нидерланды и Южная Корея. Согласно Меморандуму, все платежи по госдолгу, которые Украина должна начать обслуживать с февраля 2026 года, официально отсрочены до конца февраля 2030 года. Эти сроки согласованы также и с новой программой сотрудничества с МВФ.

С одной стороны, этот Меморандум позволит Минфину перегруппировать госфинансы, и высвободившиеся ресурсы, которые должны были быть направлены на погашение внешних долгов, направить на финансирование внутренних долгов государства. Это позволит чиновникам, не опасаясь давления на бюджет 2026 года от переоценки внешнего долга, провести девальвацию гривны в нужном для экономике темпе.

Причем сделать это постепенно и без дополнительной эмиссии гривны, которую было бы явно невозможно избежать, если бы не было международной помощи.

Поступления новой международной помощи от Евросоюза, а она будет в евро, продолжит менять структуру ЗВР Украины, уменьшая долю в резервах доллара и увеличивая удельный вес в евро.



По моему прогнозу, к концу 2026 года доля доллара США в резервах Украины снизится с 70,4% ($36,62 млрд) на 01.04.2026 года до уровней в 55−65% от суммы имеющихся на тот момент ЗВР.

С другой стороны, значительная девальвация гривны может привести к еще более высокой инфляции, что просто опасно. На начало 2026 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превысил отметку в $213 млрд (более 9 трлн гривен), и это уже тогда составляло около 98,4% от прогнозируемого ВВП страны. Так что особо «взрывать» сейчас курс экономически явно необоснованно. Это понимают все чиновники и поэтому проводить агрессивную девальвацию в ближайший период НБУ не будет. При этом на уровень среднего курса доллара по году, заложенный в бюджете 2026 года, Нацбанк все же вынужден оглядываться. Напомню, он находится в пределах 45,6−45,7 грн/$.

Поэтому, я прогнозирую сценарий постепенного роста курса доллара к уровням в 45 гривен к концу лета — сентябрю 2026 года. С ситуативными колебаниями котировок американской валюты на торгах в пределах до «плюс-минус» 50−60 копеек на долларе в течении всего этого периода, в зависимости от объемов спроса/предложения валюты на украинском межбанке и интенсивности интервенций Нацбанка.

Уровень в 45,10−45,35 гривен будет уже в октябре-начале ноября. А котировки доллара на межбанке в пределах заложенных в бюджет уровней в 45,6−45,7 гривен или даже чуть выше — мы уже будем наблюдать в ноябре-декабре этого года. На наличном рынке ценники продажи доллара будут во все вышеперечисленные периоды на 20−40 копеек выше уровня межбанка.

Стоит ли немедленно скупать доллар

Недавний рост котировок межбанка до уровней в пределах около 44,10−44,15 гривен и выше за доллар, а наличного — в пределах до 44,20−44,40 гривен за доллар, можно считать ситуативной девальвацией гривны в пределах, подконтрольных Нацбанку.

Я считаю, что последние интервенции НБУ и его активность на торгах позволят удерживать порог котировок безналичного доллара в пределах около 44 гривен (плюс-минус до 20−35 копеек) еще достаточно долго. Поэтому тут оснований для глобальной паники я пока не вижу — НБУ держит все под контролем.

Что же касается покупки населением наличного доллара и заработка на этих операциях, то в текущих условиях, по состоянию на последнюю декаду апреля 2026 года, я бы не бежал в обменники с покупкой доллара. А наоборот, в случае достижения ситуативных уровней в 44,45−44,55 гривен за доллар — я бы продавал наличный доллар и заходил в гривневые инструменты с целью потом откупить валюту при ситуативных его проседаниях к отметкам в 43,40−43,70 гривен за доллар.

Но при этом я бы делал все подобные операции с покупкой/продажей валюты, не забывая об общих правилах диверсификации своих валютных сбережений. И на период конец апреля-май я бы держал пропорцию: 40% — в долларе, до 60% — в евро. В конце мая я бы снова пересмотрел эту пропорцию, в зависимости от текущих реалий геополитической обстановки в мире и ситуации в Украине.