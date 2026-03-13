Курс доллара обновил рекорд: продолжиться ли обвал гривны на выходных

Прошедшая неделя оказалась очень серьезным вызовом для гривны и Нацбанка на валютном рынке. Девальвация нацвалюты оказалась существенной, хотя и не самой критичной. Как будет меняться курс в ближайшие дни, рассказывает «Минфин».

События вокруг войны США и Израиля с Ираном, блокировка Ормузского пролива и рост цен на нефть до рекордных около $120 за баррель (даже с учетом последующего снижения к уровням около $90-$100) привели к росту ажиотажного спроса на валюту на украинском межбанке со стороны импортеров нефтепродуктов и автомобильного газа. Это стало серьезно «давить» на курс гривны.

График стоимости нефти BRENT за последнюю неделю:

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

График курса доллара на межбанке

Сразу же среагировал на поведение межбанка и наличный курс доллара, где часть обменок начали активную игру «на повышение».

График наличного курса доллара за неделю

С другой стороны, быстрый рост стоимости бензина и дизтоплива начал провоцировать инфляционные процессы в Украине, что в свою очередь — увеличило спрос на валюту со стороны тех граждан, которые считают, что такие вложения способны защитить их сбережения от инфляции. Тем более, что вновь открытые в марте месячные нацбанковские лимиты на покупку валюты в эквиваленте 50 тыс. грн на карты и на 200 тыс. грн на валютные депозиты, сроком от 3-х месяцев, позволяли людям это делать.

Пик превышения покупки населением валюты над объемами ее сдачи пришелся на 5 марта (-$70,6 млн), но и на этой неделе данный показатель пока закрепился в пределах около -$50 млн в день. В сочетании с ростом спроса на валюту на межбанке это серьезно работало против гривны.

Плюс история с задержанными украинскими инкасаторами Ощадбанка в Венгрии с откровенным шантажом нашей страны местными властями — добавила спроса на наличном рынке со стороны тех украинцев, которые побоялись, что начнется дефицит валюты в обменниках.

Но НБУ сработал на упреждение и провел в период с 9 марта по 12 марта несколько операций по подкреплению наличным долларом и евро касс банков, чем решил эту проблему. Только за 9 марта 2026 года Нацбанк подкрепил банки наличной валютой на $53,1 млн и на 42 млн евро. 10 марта еще на $20 млн и на 10 млн евро. 11 марта на $40 млн и 34 млн евро, а 12-го числа — еще на $10 млн и на 5 млн евро. Снижение заявок банков и объемов ежедневного подкрепления наличной валютой говорит о том, что критичные суммы валюты для наличного рынка Нацбанк банкам пока обеспечил.

Если добавить к этому ралли по паре евро/доллар на международных рынках из-за новостей о войне на Ближнем Востоке и скачков цены нефти, да еще и в преддверии уже скорых заседаний ЕЦБ и ФРС США по процентным ставкам — в итоге именно Нацбанку пришлось тушить все эти «курсовые пожары и перекосы» на нашем рынке, с чем он достаточно хорошо справился.

График пары евро/доллар с начала марта

Но пока это еще явно не конец как по ралли на мировых рынках, так и по ситуации на валютном рынке Украины. Поэтому и на следующей неделе НБУ придется по прежнему активно проводить интервенции, чтобы окончательно стабилизировать ситуацию и не дать ситуативным скачкам мирового валютного и сырьевого рынка серьезно повлиять на курс гривны в Украине и на инфляционные показатели марта.

Если же подводить итоги недели, то за период с 9 по 13 марта доллар на межбанке подорожал при продаже сразу на 39 копеек со стартовых котировок понедельника 43,68/43,71 гривен до 44,05/ 44,10 к концу торгов пятницы.

А вот курс продажи евровалюты даже просел почти на 3 копейки, с уровня в 50,52 / 50,54 гривен в начале торгов 9 марта до отметки в 50,4813/ 50,5165 к завершению торгов 13-го числа.

В этой ситуации по евро в основном сыграл не украинский фактор, а проседание евровалюты на международных площадках относительно доллара и автоматической реакции нашего межбанка на происходящее.

На наличном же рынке вечером пятницы 13 марта обменники финкомпаний продавали доллар по 44,30−44,65 гривен, а евро по 51,20−51,60 гривен.

Нужно отметить, что несмотря на ситуативное усиление давления на курс гривны внутри Украины и неблагоприятную международную обстановку на мировом валютном рынке и в геополитике — сейчас у НБУ с его $54,8 млрд резервов есть достаточно финансовых возможностей для того, чтобы держать ситуацию на нашем валютном рынке под полным контролем. Это понимают все участники рынка, что продолжает психологически страховать гривну от более существенного проседания.

Но в настоящее время все игроки нашего валютного рынка продолжают гадать до каких пределов Нацбанк готов в настоящее время девальвировать гривну или все же регулятор постарается отыграть курс «назад» к еще недавним уровням в пределах до 43,50−43,80 гривен.

Пока же, по факту, порог в 44 гривны за доллар на межбанке и по официальному курсу на этой неделе был преодолен. И теперь НБУ своими интервенциями и их ценниками должен дать сигнал рынку, какие он готов выставить новые курсовые «маяки». Причем с оглядкой на то, что значительный рост курса приведет к усилению инфляции в Украине, а за ценовую стабильность у нас по законодательству отвечает Нацбанк. Тем более, что уже 19 марта пройдет новое заседание Правления НБУ по учетной ставке и денежно-кредитной политике. А поскольку учетная ставка «завязана» на поведении инфляции — регулятору сейчас нужно определиться, как ему вести себя дальше и какие цели на ближайшее время для него будут самыми первостепенными.

В условиях такой неопределенности ситуации владельцы обменок на этих выходных постараются по максимуму воспользоваться ситуацией. И проработают не только в формате «с оборота», но и сохранят свои ценники продажи доллара и евро на высоких уровнях. А поскольку курсовые риски сейчас высокие — финансисты расширят спред между покупкой/продажей валюты, то есть постараются переложить риски на желающих купить или продать валюту.

В большинстве сетей обменников спред между покупкой и продажей доллара 14−15 марта составит от 20 до 40 копеек, а по евровалюте — в пределах 20−60 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 14−15 марта

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний, работающих в эти субботу и воскресенье, будет находиться в пределах коридора: прием от 43,80 до 44,15 гривен и продажа от 44,30 до 44,65 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 50,80 до 51,15 гривен и продажа от 51,20 до 51,60 гривен.

Эти котировки могут быть еще скорректированы на плюс-минус 4−10 копеек в зависимости от индивидуальных задач того или пункта обмена валюты и видения аналитиками сетей обменников перспектив доллара и евро на ближайшую неделю.