Курс доллара и евро в Украине: 7 факторов, способных серьезно изменить его на этой неделе

Эта неделя на валютном рынке Украины пройдет достаточно динамично и разнонаправленно. Какие основные внутренние и внешние факторы будут формировать рынок в этот период — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

1. Расчеты с бюджетом

Период расчетов клиентов банков с бюджетом, как всегда, традиционно сыграет в пользу поддержки гривны на межбанке.

Происходить это будет за счет роста активности по продаже валюты экспортеров и сокращения при этом объемов свободной гривны у импортеров. Всем клиентам понадобится больше гривны для выполнения своих обязательств перед государством.

2. Авансовые выплаты зарплат

На фоне значительного дефицита кадров средние зарплаты работников в Украине растут. И это требует от бизнеса все больших гривневых ресурсов для своевременных расчетов с сотрудниками. Первая половина января — период, когда компании будут проводить авансовые выплаты персоналу. В сочетании с периодом расчетов компаний с бюджетом это также страхует гривну на межбанке, так, как также стимулирует активные распродажи валюты экспортерами.

Правда, при этом часть более высокооплачиваемого персонала затем покупает на эту гривну валюту себе на карты в пределах лимитов Нацбанка (до 50 000 гривен в месяц) или на наличном рынке, что снова начнет «давить» на курс.

3. Остатки на счетах

После расчетов бюджета с контрагентами в конце 2024 года на счетах клиентов сформировались свободные остатки гривны. Как сообщало ранее Министерство финансов Украины, в декабре 2024 года кассовые расходы госбюджета установили рекорд в сумме 704,7 млрд грн, по сравнению с 426,3 млрд грн в ноябре. И эти средства в основном пошли на счета контрагентов бюджетных организаций, что существенно «давило» на курс в конце прошлого года и в первой декаде января 2025 года.

Но сейчас уже основная часть данных средств компаниями потрачена. И эффект влияния на валютный рынок от таких массированных бюджетных гривневых вливаний постепенно будет снижаться.

Правда, при этом пока это все равно провоцирует дальнейший рост цен, так как до конечного потребительского рынка только «докатывается» основная волна товаров по уже новым, повышенным ценам.

В которые уже заложен и недавний рост курса валют, и новый виток увеличения зарплат отдельных категорий востребованных сотрудников, и новые налоги и сборы, инициированные недавно правительством. В итоге январь снова будет традиционно одним из самых инфляционных месяцев в году.

4. Действия Нацбанка

Тут особо пока ничего не меняется. Оставаясь главным продавцом доллара на торгах, НБУ своими интервенциями, частотой выходов с продажей валюты, их объемами и ценниками будет полностью контролировать и направлять курсовой тренд на торгах.

В этом вопросе рост ЗВР Украины на 1 января 2025 года до $43,8 млрд будет подспорьем Нацбанку на межбанке, так как дает четкий месседж рынку, что у регулятора есть все необходимые инструменты для контроля за курсом на ближайшее время.

5. Поведение населения на валютном рынке и обстановка на фронтах

Граждане пока продолжают активно скупать валюту, что в прошлом году привело к дополнительному спросу на нее на рынке в сумме более $12 млрд. В январе эта тенденция явно сохранится.

Обстановка на фронтах, а также постоянные массированные атаки рф на объекты критической и жилой инфраструктуры Украины также провоцируют определенный дополнительный спрос на валюту со стороны как бизнеса, так и граждан. И это работает против гривны.

Из внешних факторов, которые влияют на поведение курса в Украине на этой неделе, я бы выделил два главных:

6. Фактор Трампа и дальнейших перспектив доллара

Программа Дональда Трампа, который с 20-х чисел января 2025 года вступит в должность Президента США, носит, с одной стороны, проинфляционный характер за счет поднятия некоторых тарифов внутри самих США.

С другой стороны, повышенные таможенные пошлины для иностранных товаров и частичное перекраивание внутреннего потребительского рынка Америки и системы налогообложения внесут свою лепту в укрепление позиций доллара в среднесрочной перспективе. Ведь они не только сделают импортные товары в США значительно дороже, но и реально простимулируют повышение конкурентоспособности американских товаров на внешних рынках.

Иными словами, приведут к потенциальному росту ВВП США и укреплению позиций доллара в мире, так как изменят, по замыслу Трампа, соотношение экспорта-импорта, сальдо торговли США и приведут к возврату капиталов в Америку с той же экономики Китая. Правда, забрать деньги из КНР западным инвесторам очень непросто — слишком уж сильные внутренние ограничения китайского фондового и валютного рынков.

7. Политика ФРС

Скоро, 29 января, состоится заседание Федрезерва США. Не секрет, что глава ФРС Джером Пауэлл и значительная часть его команды не очень «дружат» с новым президентом США, что уже даже выходило в публичную плоскость. Поэтому ФРС в нынешнем составе не будет исполнять все «хотелки» Дональда Трампа и его команды.

Интрига в том, чем это все закончится, так как формально Дональд Трамп не может указывать Федрезерву, что ему делать. А публичные перепалки новой президентской команды и старого Федрезерва грозят периодическими скачками пары евро/доллар на фоне резких заявлений всех оппонентов.

В итоге частично судьба доллара сейчас находится не в руках сугубо экономики и рационализма, а во многом становится заложником геополитики и импульсивных решений, что всегда плохо для рынка.

Мое мнение, что ФРС в конце января не решится на очень радикальные действия формата снижения ставок сразу на 0,5% годовых, а ограничится максимум понижением ставки на 0,25% годовых или вообще ее сохранением на действующих уровнях 4,25−4,5%.

Таким образом, интрига, по какому пути пойдет 29 января ФРС, пока сохраняется. И это приведет к повышенной волатильности пары евро/доллар при появлении любых важных экономических новостей из стран ЕС и США или высказываний Дональда Трампа и отдельных членов его команды. А значит, и к скачкам курса евро относительно гривны в Украине.

В любом случае, пока Нацбанку придется продолжать ежедневно закрывать недостающий объем предложения доллара на торгах. По моим расчетам, НБУ понадобится для этого потратить не менее $730−980 млн из резервов.

Прогноз курса доллара и евро на 13−17 января

Межбанк

НБУ продолжит почти ежедневно проводить интервенции по продаже доллара на торгах и покрывать дефицит валюты. При этом спрос на нее все равно будет в течение каждой сессии превышать ее предложение.

Ежедневные объемы сделок по системе Блумберг будут на этой неделе находиться в пределах $170−270 млн.

На период 13−17 января я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,02 до 1,039 доллара за евро.

В этом случае, если котировки доллара на межбанке 13−17 января, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,95 до 42,45 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 43,20 до 44,10 гривен. Волатильность курса евро как на межбанке, так и на наличном рынке — будет одной из главных «фишек» этой недели.

Наличный рынок

На наличном рынке большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах достаточно узкого коридора от 20 до 30 копеек, а по евровалюте он будет находиться в широких пределах от 20 до 60 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,85 до 43,25 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 42,10 до 43,20 гривен.

А курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 43,20 до 44,65 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в более узких пределах — от 43,50 до 44,60 грн.