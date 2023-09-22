Курс доллара и евро: удастся ли обменникам «вздернуть» курс

Эту неделю на валютном рынке Украины можно назвать периодом коррекции поведения всех игроков. «Отшумели и отыграли свое» на мировом и украинском рынках предыдущие решения ЕЦБ (14 сентября) о повышении процентной ставки на 0,25% — до 4,5% годовых, а также буквально позавчерашнее решение Федрезерва США о сохранении своей процентной ставки на уровне диапазона 5,25−5,5% годовых (20 сентября).

Эти события прилично влияли на соотношение пары евро/доллар на международных площадках за последние дни, что хорошо видно на графике:

А также и на официальный, и на безналичный, и на наличный курс евро в Украине.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Межбанковский рынок

Кроме этого, с 16 сентября Национальный банк Украины смягчил ограничения с целью улучшения работы наличного сегмента валютного рынка, расширил возможности получать современные виды реабилитации за границей для воинов, защищающих наше государство, и других категорий населения, а также создал условия для реструктуризации внешних кредитов государственными компаниями.

Из этих послаблений наиболее значимым для межбанка будет разрешение Нацбанком госпредприятиям и компаниям (100% акций которых принадлежат государству) переводить средства за границу с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по кредитам или займам, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных с Кабмином Украины. Кроме этого, им разрешено производить и другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств.

Это добавит спроса на валюту на торгах и ляжет дополнительным бременем на ЗВР. Ведь, в конечном итоге, при нехватке валюты на рынке необходимый госпредприятиям объем валюты будет продавать именно Нацбанк через свои интервенции.

Что происходило на наличном рынке

На наличном рынке события прошлой недели отразились следующим образом:

Наличный курс евровалюты

Последние послабления регулятора банкам по сумме возможного расчетного объема продажи наличной валюты через их кассы, конечно, на наличном рынке отразятся, но глобальной «погоды» не сделают.

Ведь основной объем наличных валютообменных операций в Украине идет через обменники финкомпаний, а не банки. Поэтому данное решение Нацбанка лишь чуть усилит конкурентоспособность банков относительно сетей обменников финкомпаний на этом сегменте валютного рынка, но не более того.

Несколько «нервируют» рынки и постоянные намеки Нацбанка на скорые изменения дизайна валютного рынка, что большинство граждан и бизнес воспринимают, как угрозу определенной девальвации.

Поэтому кто-то из компаний на всякий случай старается побыстрее проплатить свои валютные контракты, кто-то из граждан покупает валюту на карты (в пределах до 50 тысяч гривен в эквиваленте в месяц), кто-то открывает 3-месячные валютные депозиты с возможностью купить валюту по курсу, более близкому к официальному, а кто-то пошел и в обменники.

Вот нацбанковский график покупки/продажи валюты физлицами за последние дни. По нему видно, что пока тенденция превышения покупки валюты населением над ее сдачей сохраняется.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Большинство из всех вышеперечисленных факторов на этой неделе сработали против гривны, и наличный курс доллара сохраняет определенный потенциал к росту. Хотя и не такой активный, как был еще в начале недели. И можно даже говорить, что еще недавние 38,50 гривен и выше уже не актуальны. Например, доллар к вечеру пятницы 22 сентября можно купить в обменниках Киева по 38,25−38,30 гривен, а наличный евро обменники продают по 41,10 — 41,30 гривен.

Если смотреть в целом на поведение валютных котировок на межбанке, то можно отметить, что благодаря турбулентности по паре евро/доллар на международных рынках при сохранении безналичного доллара в привычном коридоре 36,5686−36,9343 гривны — курс евро за период с 18 сентября по 22 сентября на момент закрытия торгов в Украине на 15:00 по Киеву подешевел почти на 9 копеек — с 38,9930/39,3645 до 38,9089/39,2833 гривен.

Несмотря на превышении покупки валюты населением над ее объемами сдачи, особого ажиотажа по покупке валюты нет. Причина — недавние послабления Нацбанка в виде разрешения покупки валюты населению на карты в пределах до 50 тысяч гривен в эквиваленте, и по покупке долларов и евро на 3-месячные валютные депозиты до 200 тысяч гривен в эквиваленте. Они сняли часть повышенного спроса на наличном сегменте рынка.

Прогноз наличного курса доллара и евро 23 — 24 сентября

В этой ситуации, хотя большинство обменников в эти выходные и постарается поддержать тренд на «дорогую» валюту, особого «вздергивания» курса от них ждать не стоит. Формат работы «с оборота» останется для обменников главным, что не подразумевает огромных спредов между покупкой и продажей валюты.

На эти выходные он составит в большинстве обменников финкомпаний по доллару — от 20−25 копеек до максимум 30−35 копеек, а по евро — в пределах от 20−30 копеек до максимум 1 гривны.

Причем, спред в 1 гривну, по традиции, будут ставить только самые «жадные» обменники. Поэтому граждане без труда при желании и наличии свободного времени для обхода 2−3 точек обмена валюты смогут найти более выгодные условия.

В целом же, в текущей ситуации особой угрозы быстрого взлета курса нет, что позволяет потенциальным покупателям валюты относительно спокойно подбирать наиболее приемлемые для них условия.

Курс доллара в большинстве обменников в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,50 до 38,00 гривен и продажа от 38,10 до 38,40 гривен.

А курс евро в обменниках финкомпаний в эти дни будет в пределах: прием от 40,20 до 40,70 гривен и продажа от 41,20 до 41,50 гривен.