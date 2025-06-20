Курс доллара и евро стремительно вырос: что происходит на рынке и каким будет курс в ближайшие дни

Эта неделя была очень противоречивой на мировом и на украинском валютном рынке. Напряженность ситуации вокруг войны Израиль-Иран с сохранением опасности втягивания в нее уже не только США, но и стран-соседей, не только не уменьшилась, а, наоборот, увеличивается.

Разночтения в политике G7 в отношении россии, неожиданный отъезд президента США Дональда Трампа из Канады, многочисленные обстрелы рф территории Украины с повреждением жилых домов, промышленных объектов и множеством погибших гражданских лиц, а также продолжение российских атак по всей линии фронта — все это не вселяет уверенность мировых инвесторов в скорое завершение ни одного из «горячих» военных конфликтов на планете.

А традиционные ралли по паре евро/доллар перед и во время заседания Федрезерва США по процентным ставкам с дальнейшими комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла по перспективам американской и мировой экономики только добавляли интриги для всех рынков — от валютного до фондового и сырьевого. И, как следствие, наблюдалась повышенная нервозность на всех торговых площадках. И это хорошо было видно по поведению пары евро/доллар на мировом рынке, что отражалось и на курсе евро в Украине.

График пары евро/доллар за неделю

В итоге Федрезерв США все же не рискнул снизить свои ставки и сохранил их на предыдущем уровне в 4,25−4,5% годовых, а Джером Пауэлл так и не сказал особо ничего оптимистичного по ситуации в мировой экономике, но намекнул, что экономика Штатов находится все же не в таком плачевном состоянии, как ей предрекали многие аналитики.

При этом все же глава ФРС США подчеркнул, что пока не может предсказать важных и ключевых для инфляции в США моментов по перспективам введения/не введения повышенных торговых пошлин с Китаем и с ЕС. А значит, ФРС США в дальнейшем будет действовать «по обстоятельствам», что поддерживает неуверенность инвесторов по перспективам доллара на ближайшее время.

Кроме этого, из-за эскалации на Ближнем Востоке «подвис» и вопрос дальнейшего тренда мировых цен на нефть, и опосредованно на газ — что очень серьезно влияет на показатели роста цен во всех странах мира, в том числе и в самих США, Евросоюзе, Китае, Индии и т. д.

Если добавить к этому продолжение роста госдолга США с недавними заявлениями министра финансов Скотта Бессента о необходимости повышения потолка госдолга этим летом или очередной угрозой дефолта — можно смело назвать ситуацию в мировых финансах очень взрывоопасной.

На этом фоне, несмотря на войну, обстрелы и растущие риски, украинский валютный рынок достаточно достойно прошел все потрясения этой недели. Но к концу недели все же допустил девальвацию гривны относительно доллара к уровням, близким к 42 гривнам.

При этом Нацбанк практически ежедневно продавал доллар и мог ситуацию с ростом курса на межбанке «придавить» еще в самом зародыше, если бы более массированно потратил резервы в четверг-пятницу по более «демократичным» ценникам. Но этого регулятор делать не стал, что говорит о том, что, похоже, НБУ проводит очередную плановую девальвацию курса гривны, что, впрочем, пока полностью вписывается в те параметры, которые правительство закладывало в бюджет 2025 года.

В итоге:

1. За период с 16 по 20 июня курс продажи доллара на межбанке вырос сразу на 47 копеек — с 41,46/41,50 до 41,94/ 41,97 гривен. Спрос на межбанке вырос в основном со стороны компаний, работающих с энергоносителями. Кроме этого, уже дает о себе знать отмена «торгового безвиза» ЕС по украинским товарам. Это уменьшает приток валютной выручки в страну от экспорта.

А наличный доллар вечером в пятницу, 20 июня, обменники финкомпаний и в кассах банков продавали по 41,75 — 42,20 гривен. Причем большинство обменок все же постепенно подняли свои ценники ближе к 42 гривнам за доллар.

Такой большой разброс котировок продажи доллара в обменниках финкомпаний и в кассах банков говорит о том, что финансисты пока по-разному оценивают перспективы дальнейшего роста котировок межбанка по американской валюте и особо не хотят рисковать.

2. Курс продажи безналичного евро за этот же период на торгах вырос на 31 копейку — со стартовых уровней понедельника, 16 июня, 47,9858/48,0238 до 48,3190/48,3368 гривен к завершению сессии 20-го числа. А наличный евро в обменниках финкомпаний вечером пятницы продавался в пределах 48,50 — 48,90 гривен.

По аналогии с наличным долларом, финансисты также не хотят рисковать по котировкам наличного евро, и предпочитают подтянуть и их вверх на этом этапе, до тех пор, пока не прояснится ситуация с курсами межбанка.

Курс доллара на межбанке

Курс евро на межбанке

Наличный курс доллара

Наличный курс евро

Прогноз курса наличного доллара и евро на 21−22 июня

Учитывая, что как на мировом валютном, так и на украинском рынке экономическая и военная ситуация сохраняется очень напряженной, а война в Украине только усиливается, в эти субботу и воскресенье владельцы обменников не станут не только уменьшать спред между покупкой и продажей ни по доллару, ни по евро, а предпочтут его расширить.

Поэтому финансисты проработают в эти выходные с уровнем спреда по доллару в пределах 20−30 копеек, а по евро — в пределах 20−70 копеек. Самые «жадные» сети обменников могут выставить даже спред по доллару и по евро в пределах до 1 гривны. При этом оптовые обменники в эти субботу и воскресенье будут работать со спредом по доллару в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−40 копеек.

Как и все последние недели, особого ажиотажа по скупке валюты украинцами в эти выходные наблюдаться не будет. Но граждане будут все так же внимательно следить за тем, как будут разворачиваться события в части поведения доллара и евро в мире и в Украине. За счет некоторого роста котировок, по психологии и ментальности украинских граждан (всегда начинают активнее покупать валюту в моменты ее роста), — объем операций обменников на этих выходных может все же вырасти на 5−12%, по сравнению, например, с более «спокойными» прошлыми выходными.

Причем с сохранением не так давно появившейся тенденции увеличения валютообменных операций по покупке евро на фоне постепенно растущей активности людей в части сдачи в обменники именно доллара. То есть граждане уже усвоили уроки предыдущих скачков курса в Украине и в мире, и потому пытаются диверсифицировать свои валютные сбережения за счет увеличения в них доли евровалюты и некоторого сокращения доли доллара.

Кроме этого, в частных разговорах с автором статьи владельцы сетей обменников говорят о постепенно растущем числе запросов со стороны их постоянных клиентов-покупателей на наличный швейцарский франк и английский фунт, что ранее было нетипичным для нашего валютного наличного рынка. Растет также спрос на золотые и частично — серебряные слитки. Все это опять же говорит только о том, что в условиях повышенном мировой турбулентности украинцы хотят максимально диверсифицировать свои валютные риски.

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,45 до 41,75 гривен и продажа от 41,85 до 42,20 гривен.

А курс наличного евро на этих выходных будет находиться в пределах коридора: прием от 48,00 до 48,30 гривен и продажа от 48,35 до 48,90 гривен.

В регионах, где конкуренция между обменниками ниже, владельцы обменников могут еще корректировать вышеуказанные коридоры покупок и продаж наличной валюты в пределах дополнительных плюс-минус 5−10 копеек, в зависимости от своих индивидуальных задач и платежеспособного спроса в своем регионе.

Стоит отметить, что во все предыдущие недели главным спекулятивным инструментом был евро. В этот же раз на выходных будет наблюдаться большой разброс котировок как доллара, так и евро в различных сетях обменных пунктов. И поэтому в этот раз обе эти валюты будут основными объектами спекуляций для желающих подзаработать на скачках валютного курса.