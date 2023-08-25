Курс доллара и евро: стоит ли ожидать от обменников новой игры «на повышение» и почему

Эта неделя прошла на валютном рынке очень динамично и даже можно сказать — драматично. Становится ясно, что период летнего затишья закончен и нас ждут очень непростые осенние валютные будни.

При этом на межбанке, благодаря Нацбанку, все операции по доллару закрывались без особой суеты в уже привычном коридоре 36,5686−36,9343 гривны. А поведение курса евровалюты отражало движение пары евро/доллар на внешних площадках. И, в итоге, безналичный евро за 21−25 августа просел на 27 копеек с уровня 39,7756/40,1734 на утро понедельника до 39,5050/39,9001 гривен на 15:00 по Киеву вечером в пятницу.

График пары евро/доллар на международном рынке за 21−25 августа:

А на украинском межбанке 21−25 августа это выглядело вот так:

Что происходило на наличном рынке

А вот на наличном рынке серьезно штормило. Можно долго спорить, что послужило основным детонатором взлета наличных котировок американской валюты: разговоры чиновников о возможном скором отпускании курса «в вольное плавание», повальные проверки оптовых сетей обменников отдельных финкомпаний, аннулирование 21 августа Нацбанком лицензии одного из крупнейших игроков этого рынка ООО «Финод» с более 400-ми обменниками или увеличение традиционной для Украины скупки валюты фермерами для минимизации своих курсовых рисков перед следующим циклом полевых работ.

Но факт остается фактом, курс наличного доллара взлетел за этот короткий период до уровней продажи в 38,55−39,00 гривен, и лишь к четвергу-пятнице несколько стабилизировался в обменниках финкомпаний на уровнях ценников продажи от 38,45 до 38,75 гривен.

При этом некоторые из банков и в конце недели курс продажи у себя в кассах продолжали выставлять на уровне в 38,85−39 гривен за доллар. А в начале недели спред между покупкой и продажей доллара в некоторых точках валютообмена достигал и от 1 до 1,5 гривен на долларе.

Все это привело к очередной нервотрепке для граждан и сыграло на руку спекулянтам, которые максимально раскачивали курс и гнали ценники продажи наличного доллара к цели в 39 гривен, то есть откровенно играли «на повышение». И более того, по факту, почти достигли своей цели в части регионов. Кроме того, в некоторых местах рядом с закрытыми обменниками появились уже давно забытые с 90-х годов персонажи — уличные «менялы», что еще раз подтверждает, что рынок не терпит пустоты. Тем более, валютный.

И если ценники наличного доллара владельцы работавших обменников и банки явно гнали вверх, то по евро из-за колебаний пары евро/доллар на внешних площадках ситуация была еще более динамичной. То есть в моменты проседания евро на внешних рынках курс наличной евровалюты в Украине несколько снижался, но, в итоге, к вечеру пятницы его котировки продажи в обменниках финкомпаний находились в пределах 41,90−42,20 гривен.

При этом в условиях серьезной турбулентности финансисты рисковать не хотели и перекладывали все проблемы на клиентов, выставляя значительные спреды и по евро: от 25−30 копеек до 1−1,5 гривен, в зависимости от «фантазии» финансистов.

О чем это говорит

Оживление наличного рынка отразилось и на статистике НБУ — причем в сторону роста объемов превышения покупки валюты гражданами над объемами ее сдачи.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней):

Такое резкое увеличение разницы между объемами скупки валюты и объемами ее продажи, в сочетании с ростом курса, — плохой сигнал для гривны, и говорит об усилении давления на нацвалюту. Поэтому принципиально важными будут две вещи:

1. Начало работы закрытых ранее обменников. Это подстегнет конкуренцию на этом сегменте валютного рынка и собьет ажиотаж. Это произойдет достаточно быстро, так как большинство точек обмена, которые работали под «Финодом» сейчас просто перерегистрируются под других операторов этого рынка. Бизнес есть бизнес;

2. Защитные механизмы, которые должны сработать в масштабах всего украинского валютного рынка, если разрыв безналичного и наличного курсов продолжит стремительно расти.

Какими могут быть защитные механизмы

Во-первых, возможность покупки валюты на 3-х месячные валютные депозиты по курсам, близким к официальному. А во-вторых, принципиально важным будет вопрос завоза больших объемов валютной наличности через несколько банков, специализирующихся на банкнотном бизнесе, и самим НБУ.

Это важно потому, что в условиях повышенного спроса на валюту банки активно станут покупать доллар на межбанке на валютную позицию у Нацбанка по 36,9343 гривен, и перепродавать его по сложившемуся на момент рыночному курсу через обменники, что постепенно насытит рынок и закроет неудовлетворенный спрос. И также и потому, что в этом случае логистика по доставке необходимых сумм наличной валюты в Украину станет «ахиллесовой пятой» всего наличного рынка.

Чем быстрее эти две задачи будут решены, тем меньше будут потери от девальвации гривны для рядовых граждан, мелкого бизнеса и, в конечном итоге, для самого НБУ.

Ведь контроль за инфляцией — одна из его основных задач, а при стремительном росте курса нового скачка цен будет не избежать. Ведь весь бизнес автоматически станет закладывать максимальный уровень курса в свои ценники на товары и услуги.

Что придется делать государству

В этом случае, о прогнозных нацбанковских 10,8% год к году по инфляции можно будет забыть. А значит, прощай надежды регулятора на и так очень условную финансовую стабильность в условиях войны.

Опять же «полетят» и все согласованные с МВФ цифры по экономическим прогнозам на этот год. Так что Нацбанку, Минфину и правительству придется постараться усидеть сразу на многих стульях:

снижении инфляции до прогнозных 10,8% год к году; сдерживании диспропорций на наличном и безналичном валютном рынке; неэмиссионном финансировании растущих расходов бюджета; по возможности, максимально низком объеме негативного сальдо торговли на фоне последствий падения ВВП в 2022 году и очень низкого его роста в 2023 году при продолжении войны.

Поэтому, стратегически НБУ должен будет снова быстро брать под контроль рост курса на наличном рынке и рыночными методами начать бороться с его последствиями.

Какие еще факторы повлияют на курс

Пока же на этих выходных «выжившие» обменники финкомпаний будут пытаться максимально заработать на выросшем спросе на валюту и продолжат попытки играть «на повышение».

Единственным фактором, который станет сдерживать аппетиты финансистов, будет объем платежеспособного спроса населения в данном регионе и «готовность» граждан к покупке валюты по растущему курсу.

Именно низкая платежеспособность рынка в условиях выросшего курса привела к некоторому снижению запросов владельцев обменников по курсу продажи доллара в четверг-пятницу этой недели. Не все были готовы покупать доллар по 38,80−39 гривен и финансисты несколько снизили курс продажи, хотя и не так существенно, как хотелось бы гражданам.

Кроме этого, сегодня, в пятницу, состоится симпозиум в Джексон-Хоуле (США). Это относительно неформальная тусовка финансового бомонда США и ЕС, на которой выступит глава ФРС Джером Пауэлл со своим видением дальнейших перспектив американской экономики и дальнейших действий Федрезерва. Подобные выступления гарантируют ралли по паре евро/доллар сегодня и частично в понедельник, 28 августа.

Поэтому, украинские финансисты не захотят брать на себя эти повышенные риски по евро, и продолжат практику их перекладывания на граждан — покупателей и продавцов евровалюты. Это будет достигаться частой сменой ценников по евро в обменниках в течение выходных с сохранением широкого спреда по евровалюте.

Прогноз наличного курса доллара и евро 26−27 августа

Учитывая ситуацию, основная часть «живых» обменников финкомпаний будет работать с достаточно широким спредом по доллару в пределах от 20−25 копеек до 1 гривны, по евро — в пределах от 25 -50 копеек до 1 гривны, а самые «боязливые» — и до 1,1−1,2 гривен на евро.

При этом все обменники в такой ситуации будут проводить попытки далее «разогреть» курс и сыграть «на повышение». А по евровалюте в субботу и воскресенье нас ожидают частые смены ценников обменников в течение дня.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти выходные будет в пределах широкого коридора: прием 37,80 — 38,35 гривен и продажа от 38,40 до 38,80 гривен. Самые «жадные» обменники продолжат попытки тестирования уровня продажи в 39 гривен за доллар.

А ценники по евро в обменниках 26−27 августа будут в пределах: прием от 41,10 до 41,70 гривен и продажа от 41,90 до 42,30 гривен.