Курс доллара и евро падает на межбанке, но не в обменниках

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 марта 2026, 19:33 Читати українською

Курс доллара и евро падает на межбанке, но не в обменниках

На этой неделе прошло как минимум три важных события, которые серьезно повлияли как на мировые котировки пары евро/доллар, так и на курс доллара и евро в Украине. Что именно происходит с курсом и какие цены увидим в обменниках на выходных, рассказывает «Минфин».

18 марта ФРС США оставила свои процентные ставки на том же уровне 3,5%-3,75% годовых. В условиях сохранения высоких цен на нефть, угрозы ускорения инфляции в США и явного обострения мировой военной и экономической ситуации —- подобное решение было ожидаемым. Но привело к определенным ралли по паре евро/доллар в пределах до 1 цента, что для Украины должно было усилить волатильность котировок евро относительно гривны в пределах до 51 копейки на евро.

Но с учетом активного сглаживания Нацбанком колебаний курса доллара на межбанке и даже частичного формирования им через массированные интервенции тренда на снижение котировок американской валюты к гривне — ситуативные колебания и курса евро к гривне составили до 30 копеек.

График пары евро/доллар

19 марта состоялось заседание ЕЦБ по процентным ставкам. Европейский регулятор также сохранил на том же уровне — депозитная ставка 2%, ставка рефинансирования 2,15% годовых, ставка по маржинальным кредитам 2,4% годовых. Европа очень зависима от цен на энергоносители и текущий рост ценников на нефть приводит к угрозе усиления инфляционных процессов, причем по независящим от ЕЦБ причинам.

В итоге, геополитический фактор неопределенности, война рф в Украине (которая больше волнует европейцев) и война США и Израиля против Ирана — оказались главными мотиваторами таких решений ФРС и ЕЦБ.

Это плохая новость для всего мира, так как импульсивная геополитика не должна управлять экономикой, а именно так сейчас и происходит. И если внимательно послушать комментарии глав обоих регуляторов, можно услышать подобные намеки: угроза усиления инфляции, достаточно слабые показатели экономического роста на фоне неоднозначной ситуации с безработицей и неопределенность практически во всём — от тарифов до цен на продовольствие и нефть.

Решение Правления Нацбанка по учетной ставке 19 марта. НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне 15% годовых. В условиях значительного роста цен на бензин и дизтопливо, что приведет к усилению инфляции, а также определенного подвисания сроков кредита от Евросоюза и пробуксовывания получения средств от МВФ —- у НБУ не было особого выбора, как сохранить ставку на том же уровне.

Хотя еще 28 января, когда решался вопрос о снижении ставки до 15% годовых на предыдущем заседании Правления НБУ, часть чиновников (2 из 11 членов Комитета по монетарной политике) предлагали ее снижать даже до 14,5% годовых. То есть сейчас НБУ отдает себе отчет в том, что рост цен на энергоносители уже «докатился» до рынка и на низкие показатели инфляции в ближайшие месяцы рассчитывать не стоит.

Все вышеперечисленные факторы прямо или косвенно влияли на поведение курса доллара и евро в Украине. При этом ценники обеих валют в обменках иногда даже напрямую не корреспондировали с поведением безналичной валюты на торгах и оставались при продаже выше на 20−40 копеек безналичных котировок. А такого уже не было достаточно давно. Это говорит, что давление на курс гривны на наличном рынке также усилилось, что косвенно подтверждается и статистикой самого Нацбанка.

Ежедневное превышение покупки валюты гражданами на карты и через кассы банков над объемами сдачи валюты населением — снова начало расти. И на этой неделе находилось в ежедневных пределах свыше $50 млн и почти до $62,3 млн.

Что же касается межбанка, то благодаря активным интервенциям Нацбанка по продаже доллара, тренд на существенную девальвацию гривны к американской валюте удалось не только остановить, но и развернуть —- гривна даже смогла восстановить ранее утраченные позиции. Таким образом, НБУ продолжает держать ситуацию на валютном рынке под своим полным контролем.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

График курса доллара на межбанке

График курса евро на межбанке

В итоге, за период с 16 по 20 марта доллар на межбанке просел при продаже на 48 копеек со стартовых котировок понедельника 44,05 / 44,10 гривен до 43,57/ 43,62 к концу торгов пятницы. Курс продажи евро снизился на 7 копеек — с уровня в 50,3447/ 50,3842 гривен в начале торгов 16 марта до отметки в 50,2710 / 50,3113 к завершению торгов 20-го числа.

А на наличном рынке вечером пятницы 20-го марта обменники продавали доллар по 43,97- 44,20 гривен, а евро по 51,10−51,35 гривен.

В условиях продолжения неопределенной ситуации на мировых рынках и сохранения роста цен в Украине, когда часть украинцев продолжает активно скупать валюту — владельцам обменок на этих выходных не имеет смысла ни особо снижать свои ценники, ни сильно уменьшать спреды как по доллару, так и по евро.

Поэтому основная часть обменок и работающих в выходные касс банков в эти дни проработают в формате «с оборота», но с достаточно широким спредом. Именно за счет этого котировки продажи доллара и евро особо и не проседают. И пока спрос на валюту со стороны населения сохраняется на высоком уровне — обменники будут на этом дополнительно зарабатывать.

В большинстве сетей обменок спред между покупкой и продажей доллара 21−22 марта составит от 20 до 40 копеек, а по евровалюте — в пределах 20−60 копеек. Самые «жадные» обменники в бойких торговых местах и торговых центрах, где потребность в гривне у граждан максимальная, проработают со спредом и по доллару, и по евро в пределах до 1 гривны.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 21−22 марта

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний, работающих в эти выходные, будет находиться в пределах коридора: прием от 43,50 до 44,00 гривен и продажа от 44,05 до 44,40 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 50,60 до 50,95 гривен и продажа от 51,00 до 51,40 гривен.

В части обменников рассчитанные мною курсы могут быть скорректированы еще на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от индивидуальных задач того или иного обменного пункта.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами