Курс доллара и евро падает на межбанке, но не в обменниках

На этой неделе прошло как минимум три важных события, которые серьезно повлияли как на мировые котировки пары евро/доллар, так и на курс доллара и евро в Украине. Что именно происходит с курсом и какие цены увидим в обменниках на выходных, рассказывает «Минфин».

18 марта ФРС США оставила свои процентные ставки на том же уровне 3,5%-3,75% годовых. В условиях сохранения высоких цен на нефть, угрозы ускорения инфляции в США и явного обострения мировой военной и экономической ситуации —- подобное решение было ожидаемым. Но привело к определенным ралли по паре евро/доллар в пределах до 1 цента, что для Украины должно было усилить волатильность котировок евро относительно гривны в пределах до 51 копейки на евро.

Но с учетом активного сглаживания Нацбанком колебаний курса доллара на межбанке и даже частичного формирования им через массированные интервенции тренда на снижение котировок американской валюты к гривне — ситуативные колебания и курса евро к гривне составили до 30 копеек.

График пары евро/доллар

19 марта состоялось заседание ЕЦБ по процентным ставкам. Европейский регулятор также сохранил на том же уровне — депозитная ставка 2%, ставка рефинансирования 2,15% годовых, ставка по маржинальным кредитам 2,4% годовых. Европа очень зависима от цен на энергоносители и текущий рост ценников на нефть приводит к угрозе усиления инфляционных процессов, причем по независящим от ЕЦБ причинам.

В итоге, геополитический фактор неопределенности, война рф в Украине (которая больше волнует европейцев) и война США и Израиля против Ирана — оказались главными мотиваторами таких решений ФРС и ЕЦБ.

Это плохая новость для всего мира, так как импульсивная геополитика не должна управлять экономикой, а именно так сейчас и происходит. И если внимательно послушать комментарии глав обоих регуляторов, можно услышать подобные намеки: угроза усиления инфляции, достаточно слабые показатели экономического роста на фоне неоднозначной ситуации с безработицей и неопределенность практически во всём — от тарифов до цен на продовольствие и нефть.

Решение Правления Нацбанка по учетной ставке 19 марта. НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне 15% годовых. В условиях значительного роста цен на бензин и дизтопливо, что приведет к усилению инфляции, а также определенного подвисания сроков кредита от Евросоюза и пробуксовывания получения средств от МВФ —- у НБУ не было особого выбора, как сохранить ставку на том же уровне.

Хотя еще 28 января, когда решался вопрос о снижении ставки до 15% годовых на предыдущем заседании Правления НБУ, часть чиновников (2 из 11 членов Комитета по монетарной политике) предлагали ее снижать даже до 14,5% годовых. То есть сейчас НБУ отдает себе отчет в том, что рост цен на энергоносители уже «докатился» до рынка и на низкие показатели инфляции в ближайшие месяцы рассчитывать не стоит.

Все вышеперечисленные факторы прямо или косвенно влияли на поведение курса доллара и евро в Украине. При этом ценники обеих валют в обменках иногда даже напрямую не корреспондировали с поведением безналичной валюты на торгах и оставались при продаже выше на 20−40 копеек безналичных котировок. А такого уже не было достаточно давно. Это говорит, что давление на курс гривны на наличном рынке также усилилось, что косвенно подтверждается и статистикой самого Нацбанка.

Ежедневное превышение покупки валюты гражданами на карты и через кассы банков над объемами сдачи валюты населением — снова начало расти. И на этой неделе находилось в ежедневных пределах свыше $50 млн и почти до $62,3 млн.

Что же касается межбанка, то благодаря активным интервенциям Нацбанка по продаже доллара, тренд на существенную девальвацию гривны к американской валюте удалось не только остановить, но и развернуть —- гривна даже смогла восстановить ранее утраченные позиции. Таким образом, НБУ продолжает держать ситуацию на валютном рынке под своим полным контролем.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

График курса доллара на межбанке

График курса евро на межбанке

В итоге, за период с 16 по 20 марта доллар на межбанке просел при продаже на 48 копеек со стартовых котировок понедельника 44,05 / 44,10 гривен до 43,57/ 43,62 к концу торгов пятницы. Курс продажи евро снизился на 7 копеек — с уровня в 50,3447/ 50,3842 гривен в начале торгов 16 марта до отметки в 50,2710 / 50,3113 к завершению торгов 20-го числа.

А на наличном рынке вечером пятницы 20-го марта обменники продавали доллар по 43,97- 44,20 гривен, а евро по 51,10−51,35 гривен.

В условиях продолжения неопределенной ситуации на мировых рынках и сохранения роста цен в Украине, когда часть украинцев продолжает активно скупать валюту — владельцам обменок на этих выходных не имеет смысла ни особо снижать свои ценники, ни сильно уменьшать спреды как по доллару, так и по евро.

Поэтому основная часть обменок и работающих в выходные касс банков в эти дни проработают в формате «с оборота», но с достаточно широким спредом. Именно за счет этого котировки продажи доллара и евро особо и не проседают. И пока спрос на валюту со стороны населения сохраняется на высоком уровне — обменники будут на этом дополнительно зарабатывать.

В большинстве сетей обменок спред между покупкой и продажей доллара 21−22 марта составит от 20 до 40 копеек, а по евровалюте — в пределах 20−60 копеек. Самые «жадные» обменники в бойких торговых местах и торговых центрах, где потребность в гривне у граждан максимальная, проработают со спредом и по доллару, и по евро в пределах до 1 гривны.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 21−22 марта

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний, работающих в эти выходные, будет находиться в пределах коридора: прием от 43,50 до 44,00 гривен и продажа от 44,05 до 44,40 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 50,60 до 50,95 гривен и продажа от 51,00 до 51,40 гривен.

В части обменников рассчитанные мною курсы могут быть скорректированы еще на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от индивидуальных задач того или иного обменного пункта.