Геополитическая, военная и экономическая обстановка в мире и в самой Украине пока только накаляется, а «эффект Трампа» все больше раскачивает международные рынки. Несмотря на это, валютный рынок Украины на этой неделе достаточно достойно выдержал все эти вызовы.
Курс доллара и евро: напряжение усиливается, но гривна пока молодец
За эту неделю доллар при продаже на межбанке, если сравнивать только начальную и конечную дату (без учета колебаний курса в середине недели), подорожал всего на 1,5 копейки — со стартовых уровней понедельника, 17 февраля, 41,595/41,625 до 41,61/41,64 гривен к завершению пятничных торгов 21-го числа.
Котировки же продажи безналичного евро за этот же период даже ситуативно просели под влиянием двух факторов: поведения евро относительно доллара на международных рынках и минимального роста курса безналичного доллара в Украине.
При пересчете этих двух соотношений евро/доллар и доллар/гривна мы и получили курс безналичного евро на этой неделе. В итоге курс продажи евро на межбанке за 17−21 февраля просел менее чем на 1 копейку — с 43,6081/43,6313 до 43,6114/43,6262 гривен.
График пары евро/доллар за неделю
Реакция украинского межбанка по евро за неделю
С учетом целого «букета» политических, военных и экономических новостей вокруг Украины, это достаточно позитивный результат.
Это говорит о том, что три последних военных года все же выработали определенный новостной иммунитет у украинцев. Если ранее любое из последних заявлений президента США да еще и в том формате, как это делает Дональд Трамп привело бы к серьезным цунами на мировом и нашем валютном рынке, то сейчас наш рынок начинает фильтровать подобные новости.
Причем мировые инвесторы в этой ситуации демонстрируют значительно большую нервозность, чем наши местные игроки. И это главное для украинского межбанка и наличного рынка в данной ситуации.
Конечно, во многом это заслуга как Нацбанка, который практически ежедневно закрывает дефицит предложения доллара на торгах, так и наличия в Украине значительных валютных ограничений, введенных тем же НБУ в первый же день войны.
Но то, что наличный валютный рынок уже не шарахается от каждого нового заявления международных и отечественных политиков и даже адаптировался к работе в условиях постоянных массированных дроновых и ракетных обстрелов рф, — это уже заслуга именно наших людей и украинского бизнеса.
Наличный доллар за 17−21 февраля 2025 года
Наличный евро за 17−21 февраля 2025 года
Конечно, некоторую подстраховку гривне на этой неделе на межбанке оказывал и период бюджетных платежей у клиентов, который, с одной стороны, стимулировал более активную распродажу валютной выручки экспортерами, а с другой — снижал возможности импортеров по покупке валюты из-за необходимости рассчитываться по налогам с государством.
В итоге ситуация на валютном рынке Украины остается полностью контролируемой. И это главное.
Прогноз курса наличного доллара и евро на 22−23 февраля
В такой ситуации владельцы обменников в эти выходные снова проработают в формате «с оборота» со спредом в пределах 20−25 копеек по доллару и в 20−35 копеек по евро. При этом уже традиционно оптовые обменники будут готовы работать и с более узким уровнем спреда как по доллару, так и по евро — в пределах 15−18 копеек.
Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,20 до 41,65 гривен и продажа от 41,70 до 42,00 гривен.
А курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 43,20 до 43,80 гривен и продажа от 43,85 до 44,20 гривен.
Уже традиционно оптовые обменники будут готовы «двигаться» к указанным выше котировкам в пределах еще «плюс/минус» 5−10 копеек, повышая курс приема валюты у населения и снижая курс продажи валюты клиентам, по сравнению с их розничными коллегами.
Причем важно еще и то, что в настоящий момент обменники не имеют особых проблем как с объемами наличной гривны, так и наличной валюты. И это позволяет им достаточно оперативно работать как с обычными небольшими клиентами, так и с гражданами, желающими поменять суммы в несколько тысяч как долларов, так и евро.
Значительная часть таких оптовых обменников в крупнейших городах Украины также имеет в своих кассах и более «экзотические» валюты: польские злотые, английские фунты, чешские кроны и швейцарские франки. Это дает клиентам более широкий доступ к валютообменным операциям, что тоже является позитивным моментом для всего наличного рынка в теперешней ситуации.
Поэтому особых потрясений по наличному рынку на этих выходных ожидать не стоит: «в Багдаде пока все спокойно…».
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