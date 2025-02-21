Курс доллара и евро: напряжение усиливается, но гривна пока молодец

Геополитическая, военная и экономическая обстановка в мире и в самой Украине пока только накаляется, а «эффект Трампа» все больше раскачивает международные рынки. Несмотря на это, валютный рынок Украины на этой неделе достаточно достойно выдержал все эти вызовы.

За эту неделю доллар при продаже на межбанке, если сравнивать только начальную и конечную дату (без учета колебаний курса в середине недели), подорожал всего на 1,5 копейки — со стартовых уровней понедельника, 17 февраля, 41,595/41,625 до 41,61/41,64 гривен к завершению пятничных торгов 21-го числа.

Котировки же продажи безналичного евро за этот же период даже ситуативно просели под влиянием двух факторов: поведения евро относительно доллара на международных рынках и минимального роста курса безналичного доллара в Украине.

При пересчете этих двух соотношений евро/доллар и доллар/гривна мы и получили курс безналичного евро на этой неделе. В итоге курс продажи евро на межбанке за 17−21 февраля просел менее чем на 1 копейку — с 43,6081/43,6313 до 43,6114/43,6262 гривен.

График пары евро/доллар за неделю

Реакция украинского межбанка по евро за неделю

С учетом целого «букета» политических, военных и экономических новостей вокруг Украины, это достаточно позитивный результат.

Это говорит о том, что три последних военных года все же выработали определенный новостной иммунитет у украинцев. Если ранее любое из последних заявлений президента США да еще и в том формате, как это делает Дональд Трамп привело бы к серьезным цунами на мировом и нашем валютном рынке, то сейчас наш рынок начинает фильтровать подобные новости.

Причем мировые инвесторы в этой ситуации демонстрируют значительно большую нервозность, чем наши местные игроки. И это главное для украинского межбанка и наличного рынка в данной ситуации.

Конечно, во многом это заслуга как Нацбанка, который практически ежедневно закрывает дефицит предложения доллара на торгах, так и наличия в Украине значительных валютных ограничений, введенных тем же НБУ в первый же день войны.

Но то, что наличный валютный рынок уже не шарахается от каждого нового заявления международных и отечественных политиков и даже адаптировался к работе в условиях постоянных массированных дроновых и ракетных обстрелов рф, — это уже заслуга именно наших людей и украинского бизнеса.

Наличный доллар за 17−21 февраля 2025 года

Наличный евро за 17−21 февраля 2025 года

Конечно, некоторую подстраховку гривне на этой неделе на межбанке оказывал и период бюджетных платежей у клиентов, который, с одной стороны, стимулировал более активную распродажу валютной выручки экспортерами, а с другой — снижал возможности импортеров по покупке валюты из-за необходимости рассчитываться по налогам с государством.

В итоге ситуация на валютном рынке Украины остается полностью контролируемой. И это главное.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 22−23 февраля

В такой ситуации владельцы обменников в эти выходные снова проработают в формате «с оборота» со спредом в пределах 20−25 копеек по доллару и в 20−35 копеек по евро. При этом уже традиционно оптовые обменники будут готовы работать и с более узким уровнем спреда как по доллару, так и по евро — в пределах 15−18 копеек.

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,20 до 41,65 гривен и продажа от 41,70 до 42,00 гривен.

А курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 43,20 до 43,80 гривен и продажа от 43,85 до 44,20 гривен.

Уже традиционно оптовые обменники будут готовы «двигаться» к указанным выше котировкам в пределах еще «плюс/минус» 5−10 копеек, повышая курс приема валюты у населения и снижая курс продажи валюты клиентам, по сравнению с их розничными коллегами.

Причем важно еще и то, что в настоящий момент обменники не имеют особых проблем как с объемами наличной гривны, так и наличной валюты. И это позволяет им достаточно оперативно работать как с обычными небольшими клиентами, так и с гражданами, желающими поменять суммы в несколько тысяч как долларов, так и евро.

Значительная часть таких оптовых обменников в крупнейших городах Украины также имеет в своих кассах и более «экзотические» валюты: польские злотые, английские фунты, чешские кроны и швейцарские франки. Это дает клиентам более широкий доступ к валютообменным операциям, что тоже является позитивным моментом для всего наличного рынка в теперешней ситуации.

Поэтому особых потрясений по наличному рынку на этих выходных ожидать не стоит: «в Багдаде пока все спокойно…».