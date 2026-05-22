Курс доллара и евро на выходных: какие цены увидим в обменниках

На прошлой неделе гривна смогла несколько укрепиться как к доллару, так и евро. Какие ключевые факторы продолжают влиять на курсу и сколько будет стоить валюта в ближайшие дни, рассказывает «Минфин».

На этой неделе доллар на украинском межбанке просел при продаже всего на 1 копейку — с уровня 44,12 /44,16 гривен утром понедельника 18 мая до отметки в 44,10/44,15 гривен к закрытию пятничных торгов 22-го числа. А вот безналичный евро за этот же период подешевел сразу на 16 копеек — со стартовых котировок понедельника 51,3468/ 51,3801 до 51,1868 / 51,2272 гривен к завершению торговой сессии 22 мая. Некоторое ослабление евровалюты на нашем рынке стало прямым следствием поведения пары евро/доллар на мировом рынке.

Пока сохранение тенденции «дорогой нефти» (около $100 и выше за баррель) и подвешенность военного противостояния США — Иран, несколько усилили американскую валюту и параллельно сработали на ослабление евро. Именно из-за высоких цен на энергоносители котировки евро на мировом рынке в эти дни были в пределах коридора 1,158−1,166 доллара, хотя еще не так давно достигали уровней в 1,17 -1,18 и даже чуть выше.

Но тут не стоит обольщаться.И если в ближайшее время военный конфликт между США и Ираном снова обострится, то ежедневные колебания евро относительно доллара резко усилятся. И по моим прогнозам смогут достигать до 1−1,4 цента на евро, то есть валютные ралли по паре евро/доллар снова начнут быстро набирать обороты.

График стоимости нефти BRENT

График пары евро/доллар

График курса доллара (межбанк Украина)

График курса евро (межбанк Украина)

Динамика официального курса гривны к доллару США и евр

Недавние переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина лишь частично сняли напряженность в американо-китайских отношениях, но показали, что Штаты уже не могут полностью доминировать в мире, а китайский экономический дракон постепенно крепнет. При этом обе стороны признают, что пока глобального прорыва в отношениях двух крупнейших экономик мира не произошло. И это негативный сигнал для всей мировой экономики.

А визит буквально через несколько дней в Пекин главы россии владимира путина снова подтвердил, что Китай продолжает играть многовекторную геополитическую игру с соблюдением только своих интересов. И никаких сантиментов, а также излишней борьбы за мировую справедливость со стороны китайских чиновников ожидать не стоит.

Но при этом, Китай все же будет пытаться снижать напряженность в тех мировых конфликтах, где он имеет прямые экономические интересы. Как например, в ситуации с Ормузским проливом. Китайские чиновники высокого уровня в последнее время были замечены на различных встречах с представителями иранского правительства. Или, например, в переговорах с европейскими странами по сближению позиций в мировой торговле на взаимовыгодных условиях, что сейчас выступает для европейцев «козырем» в переговорах с Дональдом Трампом.

На фоне серьезных подвижек на мировом валютном рынке из-за геополитики и периодической реакции на это украинского межбанка — наш наличный рынок пока демонстрирует относительное спокойствие и даже периодически оказывается по своим ценникам продажи ниже или на уровне межбанка. Например, при котировках продажи безналичного доллара вечером пятницы 22 мая на уровне в 44,15 гривен, обменники финкомпаний в этот же период без проблем продавали наличный доллар по 44,08−44,15 гривен.

Если подобная тенденция сохранится и дальше, то спекулянты начнут покупать валюту на наличном рынке, подкреплять ею свои валютные карты и затем продавать ее с карт самим банкам. И это позволит им зарабатывать на каждом таком витке не менее 3−5 копеек на евро. С учетом усиления банками сейчас контроля за операциями клиентов в формате финмониторинга — большого числа циклов такого заработка отдельных физлиц банки не допустят и начнут задавать вопросы владельцам таких карт, но одно-двухразовая подобная операция для граждан абсолютно возможна.

Учитывая, что в понедельник 25 мая в США отмечают День Памяти и американские банки не будут работать — украинские клиенты традиционно не захотели особо связываться с предстоящими расчетами по доллару на ТОМе. Они предпочли активизировать свои валютные операции в четверг-пятницу этой недели или сразу перенесли свои заявки на покупку/продажу доллара уже на вторник 26 мая. Это добавило объема торгов 21−22 мая (особенно в четверг 21-го числа, когда по Блумберг было зарегистрировано сделок на сумму в $287,05 млн), но снизит объемы операций на валютном рынке в предстоящий понедельник.

Рынок золота хотя и реагировал на все мировые экономические и геополитические месседжи этой недели, но в итоге продемонстрировал более сдержанные колебания котировок, чем было еще недавно, когда ценники золота за неделю менялись в пределах $200−300 и более на унции. Это, хотя и с натяжкой, но все же можно считать позитивным сигналом для мировой экономики. И в итоге, стоимость золота колебалась на этой неделе в пределах коридора от $4460 до $4585 за унцию.

График золота

Так что в целом, можно считать, что эта неделя прошла достаточно позитивно как на внешних рынках для всех инвесторов, так и для гривны на украинском валютном рынке.

В такой ситуации, большинство обменников финкомпаний проработают в эти выходные в формате «с оборота» с достаточно небольшим спредом по доллару в пределах 15−20 копеек и по евро в пределах 20−30 копеек. А оптовые обменники при операциях по покупке/продаже доллара и евро в суммах от 1000 долларов или евро будут готовы работать по обеим этим валютам со спредом в пределах даже 15 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 23−24 мая

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 43,80 до 44,00 гривен и продажа от 44,20 до 44,50 грн.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 51,10 до 51,45 гривен и продажа от 51,65 до 52 грн.

Некоторые обменники с учетом уже своих индивидуальных задач и уровня конкуренции в данном регионе Украины могут рассчитанные мною коридоры покупки/продажи валюты еще скорректировать на плюс-минус 5−7 копеек на долларе и на плюс-минус 5−10 копеек на евро.