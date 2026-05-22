Курс доллара и евро на выходных: какие цены увидим в обменниках

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 мая 2026, 21:47 Читати українською

Курс доллара и евро на выходных: какие цены увидим в обменниках

На прошлой неделе гривна смогла несколько укрепиться как к доллару, так и евро. Какие ключевые факторы продолжают влиять на курсу и сколько будет стоить валюта в ближайшие дни, рассказывает «Минфин».

На прошлой неделе гривна смогла несколько укрепиться как к доллару, так и евро.

На этой неделе доллар на украинском межбанке просел при продаже всего на 1 копейку — с уровня 44,12 /44,16 гривен утром понедельника 18 мая до отметки в 44,10/44,15 гривен к закрытию пятничных торгов 22-го числа. А вот безналичный евро за этот же период подешевел сразу на 16 копеек — со стартовых котировок понедельника 51,3468/ 51,3801 до 51,1868 / 51,2272 гривен к завершению торговой сессии 22 мая. Некоторое ослабление евровалюты на нашем рынке стало прямым следствием поведения пары евро/доллар на мировом рынке.

Пока сохранение тенденции «дорогой нефти» (около $100 и выше за баррель) и подвешенность военного противостояния США — Иран, несколько усилили американскую валюту и параллельно сработали на ослабление евро. Именно из-за высоких цен на энергоносители котировки евро на мировом рынке в эти дни были в пределах коридора 1,158−1,166 доллара, хотя еще не так давно достигали уровней в 1,17 -1,18 и даже чуть выше.

Но тут не стоит обольщаться.И если в ближайшее время военный конфликт между США и Ираном снова обострится, то ежедневные колебания евро относительно доллара резко усилятся. И по моим прогнозам смогут достигать до 1−1,4 цента на евро, то есть валютные ралли по паре евро/доллар снова начнут быстро набирать обороты.

График стоимости нефти BRENT

График пары евро/доллар

График курса доллара (межбанк Украина)

График курса евро (межбанк Украина)

Динамика официального курса гривны к доллару США и евр

Недавние переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина лишь частично сняли напряженность в американо-китайских отношениях, но показали, что Штаты уже не могут полностью доминировать в мире, а китайский экономический дракон постепенно крепнет. При этом обе стороны признают, что пока глобального прорыва в отношениях двух крупнейших экономик мира не произошло. И это негативный сигнал для всей мировой экономики.

А визит буквально через несколько дней в Пекин главы россии владимира путина снова подтвердил, что Китай продолжает играть многовекторную геополитическую игру с соблюдением только своих интересов. И никаких сантиментов, а также излишней борьбы за мировую справедливость со стороны китайских чиновников ожидать не стоит.

Но при этом, Китай все же будет пытаться снижать напряженность в тех мировых конфликтах, где он имеет прямые экономические интересы. Как например, в ситуации с Ормузским проливом. Китайские чиновники высокого уровня в последнее время были замечены на различных встречах с представителями иранского правительства. Или, например, в переговорах с европейскими странами по сближению позиций в мировой торговле на взаимовыгодных условиях, что сейчас выступает для европейцев «козырем» в переговорах с Дональдом Трампом.

На фоне серьезных подвижек на мировом валютном рынке из-за геополитики и периодической реакции на это украинского межбанка — наш наличный рынок пока демонстрирует относительное спокойствие и даже периодически оказывается по своим ценникам продажи ниже или на уровне межбанка. Например, при котировках продажи безналичного доллара вечером пятницы 22 мая на уровне в 44,15 гривен, обменники финкомпаний в этот же период без проблем продавали наличный доллар по 44,08−44,15 гривен.

Если подобная тенденция сохранится и дальше, то спекулянты начнут покупать валюту на наличном рынке, подкреплять ею свои валютные карты и затем продавать ее с карт самим банкам. И это позволит им зарабатывать на каждом таком витке не менее 3−5 копеек на евро. С учетом усиления банками сейчас контроля за операциями клиентов в формате финмониторинга — большого числа циклов такого заработка отдельных физлиц банки не допустят и начнут задавать вопросы владельцам таких карт, но одно-двухразовая подобная операция для граждан абсолютно возможна.

Учитывая, что в понедельник 25 мая в США отмечают День Памяти и американские банки не будут работать — украинские клиенты традиционно не захотели особо связываться с предстоящими расчетами по доллару на ТОМе. Они предпочли активизировать свои валютные операции в четверг-пятницу этой недели или сразу перенесли свои заявки на покупку/продажу доллара уже на вторник 26 мая. Это добавило объема торгов 21−22 мая (особенно в четверг 21-го числа, когда по Блумберг было зарегистрировано сделок на сумму в $287,05 млн), но снизит объемы операций на валютном рынке в предстоящий понедельник.

Рынок золота хотя и реагировал на все мировые экономические и геополитические месседжи этой недели, но в итоге продемонстрировал более сдержанные колебания котировок, чем было еще недавно, когда ценники золота за неделю менялись в пределах $200−300 и более на унции. Это, хотя и с натяжкой, но все же можно считать позитивным сигналом для мировой экономики. И в итоге, стоимость золота колебалась на этой неделе в пределах коридора от $4460 до $4585 за унцию.

График золота

Так что в целом, можно считать, что эта неделя прошла достаточно позитивно как на внешних рынках для всех инвесторов, так и для гривны на украинском валютном рынке.

В такой ситуации, большинство обменников финкомпаний проработают в эти выходные в формате «с оборота» с достаточно небольшим спредом по доллару в пределах 15−20 копеек и по евро в пределах 20−30 копеек. А оптовые обменники при операциях по покупке/продаже доллара и евро в суммах от 1000 долларов или евро будут готовы работать по обеим этим валютам со спредом в пределах даже 15 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 23−24 мая

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 43,80 до 44,00 гривен и продажа от 44,20 до 44,50 грн.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 51,10 до 51,45 гривен и продажа от 51,65 до 52 грн.

Некоторые обменники с учетом уже своих индивидуальных задач и уровня конкуренции в данном регионе Украины могут рассчитанные мною коридоры покупки/продажи валюты еще скорректировать на плюс-минус 5−7 копеек на долларе и на плюс-минус 5−10 копеек на евро.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами