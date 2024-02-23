Курс доллара и евро на выходных: чего ждать тем, кому мерещится призрак «доллара по 40»

Гривна падала с начала недели, а в конце — отыграла свое падение. Что происходило на межбанке и наличном рынках, и как поведут себя обменники на выходных — в свежем прогнозе «Минфина».

Эта неделя на валютном рынке заставила поволноваться как граждан, так и бизнес. Несмотря на выходной понедельник в США (американцы отмечали День президента) и работу украинского межбанка по доллару ТОМом (обычно, очень вялые торги), уже к вечеру понедельника стало понятно, что во вторник будет повышенный спрос на валюту.

Еще в прошлую пятницу часть клиентов-покупателей перенесли сразу на 20 февраля свои заявки на покупку доллара, и, кроме них, несколько крупных игроков межбанка уже с вялого понедельника стали на покупку.

В итоге, во вторник, 20 февраля, доллар на торгах быстро вырос с утренних 38,275/38,295 до 38,585/38,61 к концу сессии. Соответственно, вырос и евро, так как при пересчете пар евро/доллар и доллар/гривна получился своеобразный синергетический эффект и по курсу евровалюты относительно гривны. Причем евро вырос сразу почти на 55 копеек — с 41,2336/41,2437 до 41,7875/41,8069 гривен.

И, в итоге, за период с 19 по 23 февраля (по состоянию на момент написания статьи на 15:00 по Киеву и закрытии торгов на ТОДе) ситуация выглядит следующим образом:

График межбанка по доллару за неделю

График межбанка по евро за неделю

Что происходило на наличном рынке

Взлет котировок межбанка и рост официального курса быстро спровоцировали и взлет котировок наличного рынка, где часть банков и обменников уже под вечер 20 февраля поставили курс продажи доллара около 39 гривен, а евро — свыше 42 гривен.

График поведения наличного курса доллара

График поведения наличного курса евро

Уже с 20 февраля многим гражданам сразу начал мерещиться призрак «доллара по 40» и к накалу страстей добавлялись как комментарии СМИ, так и высказывания отдельных экспертов.

Повышенный спрос на валюту заставил банки чаще покупать доллар на межбанке у Нацбанка для покрытия возросших потребностей закрытия своей валютной позиции под покупки валюты клиентами-физлицами себе на карты.

Напомню, что НБУ разрешил гражданам покупать в банках на карты валюту в сумме до 50 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячно, чем граждане и начали активно пользоваться в моменты ситуативных скачков курса.

Но уже со среды страсти начали постепенно утихать, а Нацбанк достаточно часто продавал валюту в оставшиеся дни недели, чтобы закрыть страждущих покупателей.

И, в целом, за период с понедельника по пятницу (по состоянию на 15:00 закрытия торгов на ТОДе) безналичный доллар при продаже подорожал лишь на 17 копеек — с 38,13/38,20 до 38,32/38,37 гривен, а курс продажи евро вырос всего на 39 копеек — с 41,1232/41,1872 до 41,5350/41,5777. И разговоры о «долларе по 40» как-то быстро затихли.

Причем, учитывая, что с 15 до 17 часов пятницы могут еще проходить сделки по доллару ТОДом и есть общая тенденция к снижению котировок, курс продажи доллара за весь день окажется формально даже еще ниже.

Позитивные сигналы от МВФ и новости от НБУ

Кроме этого, на этой неделе в лучших вечерних традициях оповещения банков и клиентов, Нацбанк решил не давать скучать участникам рынка и 20 февраля под вечер выложил некоторые новшества по валютному контролю. Уже с 21-го февраля 2024 года заработали следующие изменения:

1. Условия покупки валюты бизнесом. С 21 февраля при покупке валюты бизнесом банки будут принимать во внимание не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях «своп», по которым осуществлена первая часть операции (по продаже клиентом иностранной валюты банка).

То есть уже со среды, на дату покупки иностранной валюты, юридическим лицам нужно будет предоставлять банку информацию о проданной им иностранной валюте по первой части валютных операций на условиях «своп» (валюта, срок сделки) по незавершенным сделкам с банками.

Она будет предоставляться дополнительно вместе с информацией об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах. Это существенно скорректирует возможности клиентов по умышленному придерживанию валюты на счетах с параллельной покупкой валюты по другим операциям.

2. Уточнены (а по факту — усилены) особенности валютного надзора со стороны банков по предельным срокам расчетов по экспортным операциям. Для того, чтобы стимулировать возврат в Украину валютной выручки за экспорт товаров, НБУ ужесточил требования по валютному надзору банков за клиентами. Начиная с 21 февраля, банки могут завершить валютный надзор за соответствующими операциями только при условии, что средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. Переводы в гривнах не будут основанием для завершения валютного надзора банком. В итоге, это частично нарушило валютные «схемы» отдельных игроков рынка.

Мотивы Нацбанка понятны. И особого ажиотажа или удивления у самих финучреждений такие решения не вызвали, но прятать валюту отдельным клиентам теперь все же станет сложнее. Так что такие нововведения НБУ не решат глобально проблему невозврата валютной выручки экспортерами или все теневые схемы вывода валюты импортерами, но статистику межбанка все же несколько улучшат.

После активного «разогрева» курса в первой половине недели, да еще и в сочетании с нововведениями Нацбанка по валютному контролю, вторая половина недели прошла достаточно буднично, но позитивно для нацвалюты.

Порадовали сторонников стабильной гривны новости от МВФ в конце этой недели. Миссия МВФ, работавшая в Варшаве с 17 по 22 февраля, завершила свою работу по третьему пересмотру программы «Механизм расширенного финансирования». Представители рабочей группы Фонда и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала о третьем пересмотре программы EFF, и после одобрения ее Советом исполнительных директоров МВФ Украина должна получить транш в сумме около $880 млн в эквиваленте.

И тут важным является не столько получение самих денег от МВФ, сколько сигнал Фонда, что с Украиной даже в этих сложных условиях можно иметь дело. Такие решения МВФ всегда облегчают ведение переговоров властей с другими кредиторами и потенциальными партнерами.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 24−25 февраля

В итоге, у владельцев обменников к выходным нет особых оснований опасаться сюрпризов по курсу в ближайшие дни, что вернет их к уже почти привычному формату работы «с оборота». Но с определенной спецификой.

Дело в том, что в части регионов население все же «заволновалось» после взлета котировок 20-го февраля. И это добавило ситуативного спроса на рынке. Что позволяет при определенном стечении обстоятельств попытаться «разогреть» рынок и сыграть «на повышение».

Поэтому владельцы обменников на этих выходных будут «тестировать» спрос по возможному росту котировок. Если «тяга» к покупке валюты будет, они постараются постепенно повышать свои ценники в течение дня. Если нет — то котировки продажи будут возвращать к ранее выставленным, чтобы не терять клиентов, и даже снижать их, чтобы «не страдал бизнес».

Особо креативными в этом будут оптовые обменные пункты, что приведет в эти выходные к достаточно большому разнобою котировок приема и продажи по доллару, а особенно — по евро.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 38,15 до 38,40 гривен и продажа от 38,45 до 38,95 гривен, а спред по доллару в основной массе обменников будет в пределах 20−30 копеек.

А по евро финансисты в субботу и воскресенье поставят ценники в пределах коридора: прием от 41,40 до 41,85 гривен и продажа от 41,95 до 42,30 гривен.

Учитывая вышеописанную текущую специфику наличного рынка и сложившуюся ситуацию, будет наблюдаться достаточно существенный разброс котировок в различных регионах Украины как по американской валюте, так и по евро.

Поэтому, в случае необходимости совершения вами валютообменных операций в эти субботу и воскресенье, очень советую потратить лишние 5−10 минут и пройтись по ближайшим обменникам, или воспользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы подобрать для себя оптимальный курс и не потерять.