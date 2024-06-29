Курс доллара и евро на 29-30 июня: какие ценники выставят обменники и кассы банков

Последняя рабочая неделя июня прошла на валютном рынке динамично. Банки и их клиенты готовились к закрытию месяца, квартала и полугодия. Это активизировало как покупателей, так и продавцов валюты и несколько улучшило общую статистику торгов.

В целом, по системе Блумберг за 24−28 июня максимум ежедневных операций на валютном межбанке был зарегистрирован на уровне чуть больше $200 млн. Это точно не рекорд, но и низкими такие объемы тоже сейчас не назовешь.

Нацбанк активно выходил с продажей доллара, чем смог ощутимо поддержать курс гривны относительно американской валюты. Хотя и резервы регулятор не особе жег, ограничиваясь суммами, которые могли поддержать равновесие спроса и предложения на межбанке, но не более.

То есть НБУ не провоцировал своими интервенциями искусственных укреплений гривны, а ситуация с приближением сразу трех отчетных дат (завершение месяца, квартала и первого полугодия) способствовала активизации практически всех клиентов — как экспортеров, так и импортеров, что облегчало задачу Нацбанку.

Безналичный валютный рынок (зо дней)

В итоге, за 24−28 июня курс продажи доллара на межбанке все же вырос (на 11 копеек) — с котировок понедельника 40,42/ 40,44 до 40,53/40,55 гривен, курс продажи безналичного евро подрос на те же 11 копеек — с 43,2736/43,2788 до 43,3752/43,3844 гривен.

Существенное влияние на ситуативный рост курса евро относительно гривны оказало поведение евровалюты относительно доллара на внешних площадках. По факту, курс евро относительно гривны на торгах выводился путем пересчета пар доллар/гривна и соотношения евро/доллар на конкретный момент на международном рынке.

Динамика пары евро/доллар за 21−28 июня

Межбанк (доллар) за 21−28 июня

Межбанк (евро) за 21−28 июня

Проседание гривны на межбанке заставляло финансистов соответственно корректировать свои ценники в кассах банков и обменках финкомпаний. Но эти корректировки были незначительные.

Практически всю неделю они в основном работали в формате «с оборота» без особых попыток раскачать курс. Под вечер пятницы 28 июня банки и обменники финкомпаний продавали наличный доллар в пределах 40,75 — 40,90 гривен, а евро — от 43,90 гривен до 44,10 гривен.

Население продолжало покупать больше валюты, чем сдавать, но этот разрыв не был критичным, а потому не давил на курс и не давал возможности владельцам обменников сыграть «на повышение».

Операции физических лиц по покупке / продаже иностранной валюты (30 дней)

В итоге, завершение июня, второго квартала и первого полугодия 2024 года можно считать для гривны достаточно удачным. А получение средств от наших западных партнеров в последние дни июня подстрахует и объемы ЗВР Украины на отчетную дату.

В этих условиях, выходные 29−30 июня на наличном валютном рынке пройдут достаточно спокойно. Большинство обменников проработает субботу и воскресенье в формате «с оборота» с весьма небольшим по украинским меркам спредом между покупкой и продажей валюты в пределах 15−25 копеек по доллару и 20−30 копеек по евро.

В этой ситуации торопиться и скупать валюту по любой цене особо не надо — ажиотажного спроса на рынке нет, а конкуренция между пунктами за платежеспособного клиента большая. Это работает в пользу клиентов, а не ценовынх желаний финансистов.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 29−30 июня

Учитывая, что спрос на наличную валюту со стороны граждан сохраняется на достаточно высоком уровне, рассчитывать на серьезные снижения обменниками котировок продажи валюты не стоит.

Но завершение отчетного периода может индивидуально стимулировать отдельные сети обменников на определенные подвижки по курсу с целью выхода на необходимый им финансовый результат от торговли валюты по состоянию на 1 июля.

То есть отдельные сети обменников, а особенно оптовые точки обмена валюты могут идти на небольшие подвижки по курсу приема или продажи валюты (не более 2−5 копеек на долларе или евро) в зависимости от своих индивидуальных задач, объемов операций и платежеспособности рынка в своем регионе.

Курс доллара в большинстве работающих в эти выходные обменников финкомпаний и отделений банков будет в пределах коридора: прием от 40,40 до 40,60 гривен и продажа от 40,65 до 40,90 гривен.

Курс евровалюты владельцы обменников выставят в пределах: прием от 43,60 до 43,80 гривен и продажа от 43,90 до 44,25 гривен.