Курс доллара и евро: есть ли повод для паники на этих выходных

Всю эту неделю в Украине сохранялась напряженная обстановка на фронтах и продолжались постоянные обстрелы врагом территории страны. Казалось бы, это должно было отражаться на поведении всего валютного рынка и создавать дополнительное давление на наличный курс доллара в обменниках . Но этого почти не происходит.

Население уже привыкло к постоянным воздушным тревогам, а низкая платежеспособность большинства граждан на фоне продолжения роста цен на товары первой необходимости не дает владельцам обменников сильно задирать котировки продажи валюты.

И хотя очень небольшая часть более состоятельных украинцев все же периодически увеличивает свои объемы покупок наличных долларов и евро, эти суммы не могут кардинально играть «на повышение» курса обменников, как это иногда бывало до войны.

Как влияет на курс аграрный фактор и ЗВР

Не полностью пока срабатывают «надежды» финансистов и на фермеров-аграриев, которые ранее активно скупали за гривну от реализации урожая наличную валюту в августе-сентябре. Дело в том, что аграрии пока:

1. не всегда могут продать свой урожай по нормальным ценам, так как закрытие «зернового коридора», подорожание логистики по суше и запрет некоторых европейских стран на транзит украинской агропродукции ставит пока под вопрос его дальнейшую реализацию за границей. В итоге, продавать задешево желания нет, а по реальным мировым ценам — это пока проблематично. А значит, и скупать валюту особо не за что;

2. проблемы с минированием полей, логистикой, удобрениями, посевным материалом, и вообще — с планами на следующий год в части выращивания урожая, не дают многим фермерам понимания, что и когда сеять этой осенью, в каких объемах и с каким дальнейшим рынком сбыта. В результате, многие собирают урожай и пока не торопятся его продавать, что тоже сужает потенциальный круг покупателей валюты.

В итоге, наличный курс, хотя и несколько подрос, но трагедии в этом никто не видит и особого «топлива» для разогрева котировок на рынке валютообмена сейчас не наблюдается.

А новость об увеличении ЗВР Украины до $41,7 млрд и активные интервенции Нацбанка по закрытию дефицита доллара на межбанке через его продажу на торгах по 36,9343 гривны не дают финансистам оснований полагать, что регулятор в ближайшее время не сможет удерживать ситуацию с курсом на валютном рынке под полным контролем. То есть рынок стабилен.

Как на курсе отразится ситуация на внешних рынках

На внешних площадках пара евро/доллар вошла в определенный «боковой тренд» на период летних отпусков на Западе, что не позволит украинским финансистам сильно заработать и на скачках курса евро относительно гривны, который существенно зависит от поведения евро/доллар на мировом рынке.

Этот период «затишья» по паре очень ненадолго, но на ближайшие дни скачков евро не ожидается. Вот как выглядит поведение евро/доллар в последние две недели и на момент написания статьи:

После еще недавних скачков пары евро/доллар во время принятия июльских решений Федрезерва США и ЕЦБ по процентной ставке, «боковик» в пределах коридора от 1,0920 до 1,1040 доллара за евро выглядит просто легкой зыбью на поверхности тихого озера. В этой ситуации нашим финансистам и спекулянтам в ближайшие дни не разгуляться и «по разогреву» наличного евро.

Какую роль могут сыграть «некрасивые» доллары

Стихает хайп и вокруг обмена «псевдоветхих» купюр, белых и синих долларов. На днях НБУ провел совещание с участниками рынка валютообмена по этому вопросу. На нем чиновники НБУ, как всегда, слишком оптимистично заявили, что «совместные усилия НБУ и участников рынка уже привели к полной нормализации ситуации с обменом наличной иностранной валюты». Хотя и были вынуждены признать, что «теперь задача — доказать украинцам, что банкноты иностранной валюты имеют одинаковый эквивалент стоимости, независимо от года выпуска или дизайна». На что непосредственно финкомпании-владельцы сетей обменников деликатно отметили, что хотели бы «наладить более активное взаимодействие небанковских финансовых учреждений с банками в вопросах работы с банкнотами иностранной валюты различных выпусков и разного физического состояния».

По факту же, пока разница в ценниках при операциях с белыми и синими долларами в некоторых обменниках существует, несмотря на угрозы штрафов и даже отбирания лицензий со стороны НБУ. И регулятору в этой части еще есть над чем работать. Но значительная часть «накала страстей» в данном вопросе действительно уже снята. И Нацбанку надо теперь просто это уже все довести до конца, а не «похоронить» эту проблему в победных реляциях, как это часто бывало ранее.

Тем более, что недовольство населения таким многокурсием белых и синих банкнот приводит к потере обменниками, которые это применяют, потенциальных клиентов, что потом в перспективе ударит и по прибыльности этого бизнеса таких сетей. А также к уходу части клиентов в нелегальные обменники, что вообще недопустимо.

Не радует такой «лохотрон» с белыми и синими банкнотами и наших западных американских партнеров, которые искренне удивляются этому откровенному «беспределу». Так что наводить окончательный порядок в данном вопросе Нацбанку придется.

Прогноз наличного курса доллара и евро 12−13 августа

В этих условиях у владельцев обменников на эти выходные остается только один вариант заработка: работа в формате «с оборота» с небольшим уровнем спреда. Но надо также понимать, что как играть «на повышение» в этой ситуации, так и резко снижать свои ценники финансисты не намерены.

Большинство обменников финкомпаний будет работать в формате «с оборота» со спредом по доллару в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−30 копеек.

Хотя некоторые, особо «жадные» сети обменников (в районах с низкой конкуренцией) продолжат выставлять спред по евро в пределах до 1 гривны, а по доллару — до 60 копеек.

Курс доллара в основной части обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием 36,90 — 37,40 гривен и продажа от 37,45 до 37,75 гривен.

А ценники по евро 5−6 августа в обменниках будут в пределах: прием от 40,35 до 41,20 гривен и продажа от 41,35 до 41,90 гривен.