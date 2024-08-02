Минфин - Курсы валют Украины

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2 августа 2024, 19:30 Читати українською

Курс доллара и евро: что «успокоило» Нацбанк и как долго продлится курсовая стабильность

Доллар вырос до 41,25, евро — до 44,9748 к концу недели на межбанке. Как отреагировал наличный рынок и сколько будет стоить валюта на этих выходных — в свежем прогнозе «Минфина».

Доллар вырос на 18, евро — на 38 коп к концу недели на межбанке.

Конец июля и первые рабочие дни августа на валютном рынке Украины прошли достаточно позитивно для гривны, хотя в итоге курс продажи доллара на торгах и вырос за неделю на 18 копеек — с 41,02/41,07 (утро понедельника, 29 июля) до 41,22/41,25 гривен (вечер пятницы, 2 августа).

А вот курс продажи евро вырос на межбанке за этот период более существенно: сразу на 38 копеек — с 44,5518/44,5938 до 44,9627/44,9748 гривен. Хотя этот рост был связан исключительно с подорожанием евровалюты относительно доллара на внешних площадках в четверг-пятницу, с достижением уровня в 1,0907 доллара за евро на момент написания статьи.

При этом надо учитывать, что эти колебания пары евро/доллар на мировом рынке тоже были не критичными для международных рынков. За пятницу, например, всего лишь в пределах 1,16 американского цента, что можно считать достаточно обычным уровнем.

Поэтому, если сравнивать эти недельные колебания по доллару в пределах 18 копеек и по евро в пределах 38 копеек с еще недавними ежедневными взлетами котировок на 10−20 копеек и выше за день, то такая недельная динамика — явный прогресс для нацвалюты.

Нацбанк хотя и был вынужден практически ежедневно проводить интервенции по продаже дефицитного доллара на торгах, но все же происходило это более спокойно и планово, нежели в еще недавний период скачкообразного роста курса.

Чувствуется, что позитивное решение по реструктуризации внешнего долга Украины в сочетании с поступлениями по графику западной помощи, а также некоторая стабилизация в энергосекторе (влияет на объемы оплаты страной затрат на покупку электроэнергии за рубежом) психологически и финансово «успокоили» НБУ. И он стал более уверенно и оперативно решать текущие ситуации на межбанке. Такое поведение Нацбанка также частично успокоило как сами банки, так и их клиентов. Разговоры об уже скорых «доллар по 42 и выше» притихли.

И даже в условиях постоянной необходимости НБУ активно продавать валюту под заход в страну так необходимого импорта (от топлива до товаров народного потребления и военного назначения), ситуация на торгах явно стабилизировалась.

Сколько продлится стабильность

Особого укрепления позиций гривны в теперешних военных условиях никто из клиентов и граждан сейчас также не ожидает, но и новой большой волны девальвации тоже уже никто не ждет.

По крайней мере, до очередного конца квартала с его традиционными обильными и активными раздачами бюджетных денег контрагентам, которых весь квартал Госказначейство обычно держит на «голодном пайке», а затем в последние неделю-две перед завершением квартала государство закрывает свои долги перед этими компаниями.

А они, в свою очередь, покупают валюту и проплачивают свои обязательства перед иностранными партнерами, что начинает ситуативно очень сильно давить на курс гривны и провоцирует рост котировок в такие периоды.

Поэтому новую серьезную угрозу для стабильности курса гривны можно ожидать ближе к отчетным датам и в конце 3-го квартала этого года.

В сочетании с подготовкой к отопительному сезону, необходимостью восстановления электрогенерации в Украине к зимнему периоду, усилению политической, геополитической и военной напряженности в нашей стране и в мире, атаки на гривну в этот период будут максимальными.

Как реагировал наличный рынок

Но пока на фоне более или менее стабильной ситуации на межбанке немного успокоился и наличный рынок. А большинство крупных операторов наличного рынка перешли в режим работы «с оборота» с достаточно небольшими спредами в 15−20 копеек по доллару и 20−30 копеек по евро, что говорит о том, что и они не ожидают новых курсовых цунами.

Но при этом тенденция превышения покупки валюты гражданами над объемами ее продажи банкам и обменникам сохранилась, и будет такой и в ближайшее время:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

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Какие внешние факторы повлияли на курс

«Не подвел» на этой неделе всех участников валютного рынка и Федрезерв США, который 31 июля ожидаемо сохранил свои процентные ставки на уровне 5,25−5,5% годовых и прогнозировано намекнул на начало цикла их снижения в середине сентября.

Именно такой сценарий был заложен большинством игроков международного валютного рынка. И поэтому традиционные ралли по паре евро/доллар перед и во время оглашения решений ФРС США и комментариев его главы Джерома Пауэлла были весьма скромными, а евро, после определенного ситуативного проседания, почти вернулся к уровням конца июля, хотя в пятницу и ушел выше отметки в 1,09:

В связке с поведением доллара на украинском межбанке и развитии событий на международном рынке по паре евро/доллар, это привело к следующему тренду по курсу евро и относительно гривны на нашем рынке:

График курса евро на украинском межбанке

График наличного курса евро

При этом, если межбанк реагировал на все изменения пары евро/доллар более импульсивно, то наличный рынок был более спокойным, а курсовые изменения — более плавными.

Прогноз курса доллара и евро на 3−4 августа

В этой ситуации на выходных большинство сетей обменников будет работать в формате «с оборота» со средним размером спреда между покупкой и продажей валюты. По доллару он будет в пределах 15−20 копеек, по евро — в пределах до 25−30 копеек.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,35 гривен и продажа от 41,45 до 41,65 гривен.

А курс евро владельцы обменников 3−4 августа выставят в пределах: прием от 44,20 до 44,80 гривен и продажа от 44,90 до 45,30 гривен. Евровалюта останется основным инструментом для спекуляций на наличном валютном рынке на этих выходных.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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