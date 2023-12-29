Курс доллара и евро 30-31 декабря: насколько может взлететь курс доллара и евро «под елочку»

Последние рабочие дни декабря на межбанке прошли очень сложно. Уже со вторника-среды, после кратковременного затишья в связи с празднованием Рождества в ЕС и в США, валютные торги проходили под знаком постепенного роста котировок. Пик скачков курса с преодолением психологического порога в 38 гривен за доллар пришелся на четверг. Частично это была умышленная игра «на повышение» отдельных игроков, но частично — закономерная реакция на два фактора.

На какие факторы реагировал курс

Во-первых, компании получили деньги от бюджета по взаиморасчетам за год и стали закрывать свои операции в валюте по 2023 году. Другая причина — бюджетники. А точнее, то, что часть бюджетников (в первую очередь, военные) получили расчет по году и активно стали приобретать валюту как на свои карты, так и на наличном рынке в обменниках.

Это привело к росту ситуативного спроса на валюту и росту курса как на межбанке, так и в обменниках финкомпаний и кассах банков.

Это привело к росту ситуативного спроса на валюту и росту курса как на межбанке, так и в обменниках финкомпаний и кассах банков.

Нацбанк активно противостоял росту котировок на торгах, проводя интервенции практически ежедневно. Но при этом, у участников рынка и аналитиков создалось ощущение, что регулятор и сам не против девальвировать гривну до уровня около 38 гривен за доллар.

Ему это удалось по завершению отчетного периода и спешки покупателей валюты по закрытию своих контрактов по 2023 году. Ведь у них практически оставалось очень мало времени после получения денег от бюджета, и поэтому они были вынуждены особо не торговаться по курсу, чтобы успеть не только купить валюту, но и провести оплаты иностранным партнерам.

В итоге, за неделю безналичный доллар серьезно подорожал сразу на почти 56 копеек — с 37,465/37,495 до 38,025/38,045 гривен по состоянию на момент закрытия торгов пятницы с расчетами на условиях ТОД.

А курс евро на межбанке вырос на 76 копеек: с 41,2639/41,2857 до 42,0252/42,0435 гривен к закрытию сессии 29 декабря в 15:00 по Киеву.

Что еще повлияло

Значительный рост котировок евровалюты произошел за счет синергетического эффекта роста курса доллара относительно гривны на украинских на торгах и постепенного укрепления котировок евро относительно доллара на международных площадках:

График поведения пары евро/доллар за период с 25 по 29 декабря 2023 года

Простой пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна и привел к достаточно существенному проседанию гривны относительно евровалюты как на межбанке, так, в итоге, и на наличном рынке.

По состоянию на вечер пятницы 29 декабря обменники продавали евро в пределах достаточно широкого коридора от 43,05 до 43,60 гривен курс евро, в то время, как еще ровно неделю назад эти ценники продажи не превышали и 41,80−41,97 гривен. Это еще раз подтвердило репутацию евро, как основного спекулятивного инструмента на нашем наличном рынке.

В итоге, за неделю имеем следующие графики курса доллара и евро на межбанке:

График поведения котировок межбанка по доллару

График поведения котировок межбанка по евро

И это при том, что Нацбанку приходилось практически ежедневно «тушить» быстрый взлет валютных котировок за счет проведения интервенций о продаже дефицитной валюты.

Причем в прошлый понедельник (когда западные банки были на рождественских каникулах) НБУ попытался даже развернуть тренд по курсу, выставив на малообъемном рынке курс продажи 37,3987 гривен за доллар при проведении интервенции, что было существенно ниже сформированного на тот момент реального курса торгов. Но участники рынка не особо поддались на такой трюк регулятора, и как только Нацбанк ушел с рынка — снова стали работать на более объективных уровнях котировок.

В итоге, несмотря на действия Нацбанка, тренд на определенную девальвацию гривны на межбанке сохранился.

Частично на это влияли не только ситуативные причины роста спроса на валюту конце года при расчетах на отчетную дату, а и более глубокие факторы.

Основной: непонимание бизнесом и самими чиновниками объемов международной помощи на следующий 2024 год, а также выброс в банковскую систему определенной дополнительной гривневой массы в виде расчетов госсектора и Госказначейства со своими контрагентами по году.

Этот излишний гривневый навес быстро отразился не только ростом спроса на валюту, но и привел к увеличению объемов гривневых вложений банков в депозитные сертификаты. И по состоянию на 29.12.2023 они достигли отметки в 479,956 млрд гривен.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Именно рост котировок межбанка и выросший спрос на валюту со стороны отдельных категорий граждан и привел к увеличению ценников обменников.

Но при этом владельцы обменников финкомпаний сейчас вынуждены несколько сдерживать свои аппетиты по задиранию курсов. Причина — выросшая конкуренция с такими инструментами, как разрешенная Нацбанком ежемесячная покупка валюты: в пределах 50 тысяч гривен на карты граждан и до 200 тысяч гривен в эквиваленте на конверсионные трехмесячные депозиты банков.

Ведь, как правило, в этих инструментах котировки банков ниже наличных ценников обменников. И граждане все чаще предпочитают покупать не наличную валюту в обменниках, а безналичную валюту через свои мобильные банковские приложения. Это для людей и удобно, и часто — более выгодно, даже с учетом возможных дальнейших комиссий за снятие валютного нала с карт.

Поэтому в условиях выросшей конкуренции за платежеспособного клиента владельцы обменников вынуждены идти на уступки потенциальным покупателям валюты и не вздергивать максимально свои ценники продажи.

Из позитивного для курса нацвалюты в эти предновогодние выходные надо отметить потенциально более активную сдачу валюты гражданами для оплаты полученной гривной подарков близким «под елочку» и для организации праздничного стола, который прилично подорожал за последнее время.

Хотя такие объемы предновогодней сдачи валюты будут в разы меньше, по сравнению с довоенными, так как количество заробитчан сейчас сократилось до минимума. А именно они были основными «поставщиками» валюты в обменники в новогодний период. Но, в то же время, несмотря на войну, украинцы хотят порадовать своих близких, что несколько увеличит предложение валюты со стороны граждан на наличном рынке в эти дни. И подобные действия населения несколько страхуют курс гривны в период Нового года.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 30−31 декабря

В итоге, 30−31 декабря обменники финкомпаний продолжат работать в формате торговли валютой «с оборота» со спредом в пределах от 20−25 копеек до 1 гривны по доллару и от 20−35 копеек до 1 гривны по евро. Будет наблюдаться значительный разброс котировок приема и продажи валюты в разных сетях обменников и в разных «по бойкости» точках обмена валюты. Спред по доллару и евро будет находиться в широком коридоре, в зависимости от индивидуальных задач тех или иных пунктов обмена.

Ситуативные попытки максимальной игры «на повышение» продолжатся, что грозит потом достаточно большими потерями для тех, кто накупится валюты по явно завышенному «хайповому» курсу.

Подобное уже было, когда часть людей накупилось доллара по 43 гривны, и до сих пор находится «в минусах». Такое развитие событий возможно и сейчас. Поэтому мой совет: перед тем, как скупать сейчас валюту, хорошо подумайте, готовы ли вы брать на себя подобные риски. Если готовы — то делайте, не готовы или есть сомнения — не торопитесь. Окончательный выбор решения — всегда за Вами.

Котировки доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти последние выходные уходящего года будут в пределах коридора: прием от 38,00 до 38,90 гривен и продажа от 38,95 до 39,50 гривен.

А курс наличного евро в обменниках финкомпаний в субботу и воскресенье будет в пределах: прием от 41,95 до 42,85 гривен и продажа от 42,90 до 43,40 гривны.

Как обычно происходит во все предпраздничные дни (даже в войну), в самых бойких торговых точках финансисты в этот период стараются несколько «разогреть» рынок по курсу продажи валюты, сохраняя, или даже занижая при этом курс приема.

За счет таких действий владельцев обменников разброс котировок по покупке-продаже валюты в разных сетях обменников в эти субботу и воскресенье будет очень значительным.

Поэтому, я снова советую перед тем, как совершать операции по валютообмену 30 и 31 декабря, вначале пройтись в вашем районе по ряду обменников, чтобы подобрать наиболее выгодный для себя курс.

Или воспользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы выбрать наиболее оптимальный курс как продажи, так и покупки валюты в вашем регионе, и не терять деньги на невыгодных для вас курсах отдельных обменников.