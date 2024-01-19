Курс доллара и евро быстро проседает: чего ждать от обменников

Похоже, запас дополнительной гривны у тех клиентов, кто получил средства от бюджета в конце 2023 года, почти иссяк. Во всяком случае, в той части, которая, в итоге, пошла на валютный межбанк для расчетов с иностранными контрагентами. Слишком уж снизились объемы торгов за последнее время.

Даже с учетом серьезного проседания экспорта в начале года, и, как следствие, — снижения поступающей валютной экспортной выручки на межбанк. Если в начале года объемы торгов в день в пределах свыше $200 млн по Блумбергу не были редкостью, то на этой неделе, в период с 15 по 19 января, они не превышали и $160 млн. То есть снижение активности рынка налицо.

На этом фоне сделки отдельных игроков в общих суммах за день в $10−15 млн практически и «сделали курсовую погоду» на торгах. А учитывая, что основным продавцом валюты оставался все же НБУ, ему было практически несложно не только держать ситуацию под контролем, но и несколько направлять курсовой тренд в более нужную ему сторону. В итоге, мы получили укрепление позиций гривны на межбанке.

При этом на наличном рынке сохранилась тенденция превышения объемов покупаемой валюты населением над суммами ее сдачи:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Но уже с начала недели несколько «поутих пыл» владельцев обменников в части роста ценников продажи валюты. А затем, вслед за снижением котировок межбанка — они достаточно оперативно стали снижаться по наличному доллару как в кассах банков, так и в обменниках финкомпаний.

График котировок межбанка по доллару

График ценников наличного рынка по доллару

Проседание валютных котировок несколько успокоило не только мелкий и средний бизнес, но и граждан, которые еще по постсоветской привычке до сих пор состояние украинской экономики продолжают измерять ценниками обменников финкомпаний и банков.

Учитывая период бюджетных платежей у клиентов (до 20-го числа), а также интервенции Нацбанка, эта неделя для гривны была позитивной. И, в итоге, за 15−19 января курс продажи безналичного доллара просел почти на 39 копеек — с 37,86/37,92 до 37,51/37,525 гривен по состоянию на момент закрытия торгов пятницы 19 января с расчетами на условиях ТОД.

А курс продажи евровалюты на межбанке за этот же период снизился сразу почти на 70 копеек — с 41,4832/41,5375 до 40,8258/40,8384 гривен к закрытию пятничной сессии по евро на 15:00 по Киеву.

Такое значительное проседание курса евровалюты в Украине за эти дни объясняется достаточно просто. На курс безналичного евро в Украине, как всегда, традиционного влияли две составляющие:

поведение пары евро/доллар (с переменным успехом, но, в целом, некоторое укрепление позиций доллара относительно евро) тренд по курсу доллара относительно гривны на отечественном межбанке (проседание курса доллара).

Учитывая, что евро на международном рынке несколько сдал относительно доллара — это, с учетом еще и приличного проседания доллара на украинских торгах, в совокупности и обеспечило гривне укрепление позиций относительно евровалюты.

Пара евро/доллар

Что происходило на наличном рынке

Ситуативное укрепление позиций гривны на межбанке привело к тому, что большинство игроков наличного рынка начало снижать спред между покупкой и продажей валюты в пределах до 15−25 копеек по доллару и до 20−30 копеек по евро.

Хотя сохранились и такие пункты обмена валюты, которые продолжили держать его в пределах до 1 гривны по обеим валютам. Но эти обменники либо работали в части выполнения индивидуальных задач (больше ориентировались на выкуп валюты или, в основном, на ее продажу), либо пытались воспользоваться низкой конкуренцией в своих регионах и дозаработать на тех, кто вынужден сдавать валюту.

Какими бы ни были мотивы отдельных владельцев сетей обменников, граждане-покупатели валюты (как потребители услуг валютообмена) от всего этого только выиграли. А вот многие из желающих сдать валюту уже пожалели, что не сделали это еще 5−10 дней назад, в момент максимального «разогрева» наличных котировок. Ведь тогда они могли это сделать без проблем на 50−70 копеек на долларе дороже, нежели в настоящее время.

Учитывая быстро меняющуюся в январе ситуацию на межбанке и настроения наличного валютного рынка — в эти выходные от финансистов все же не стоит ожидать уж очень большого финансового альтруизма и значительного проседания курсов продажи валюты.

Но и задирать свои ценники продажи они сейчас не смогут, предпочтя выставлять эти котировки в пределах среднерыночных для своего региона. И, скорее всего, эти выходные пройдут на наличном рынке без особых сюрпризов как для покупателей, так и для продавцов валюты.

При этом обязательно сохранится дополнительная надбавка «за риск» в пределах 5−10 копеек на долларе или евро по мере приближения к регионам Украины, подвергающимся постоянным обстрелам рашистов.

В то же время, чтобы больше заработать «с оборота» — уже традиционно по крупным суммам (от 1000 долларов или евро) — владельцы обменников будут готовы предложить больше на 5−7 копеек при приеме валюты или снизить свои ценники продажи на 5−10 копеек.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 20−21 января

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 37,40 до 38,10 гривен и продажа от 38,12 до 38,40 гривен.

А курс евро владельцы обменников в субботу и воскресенье выставят в пределах коридора: прием от 41,00 до 41,60 гривен и продажа от 41,65 до 42,00 гривны.