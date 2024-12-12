Как украинцам заработать на падении евро: когда покупать и сдавать евровалюту

Сегодня, по итогам последнего в этом году заседания, ЕЦБ объявит свое решение по процентной ставке. А уже через неделю по аналогичному вопросу соберется на заседание ФРС. Как это повлияет на пару евро/доллар и каковы ее перспективы на ближайшее будущее, — рассмотрим более подробно.

После периодических взлетов в августе-октябре до уровней около 1,12 доллара за евро с середины осени евровалюта постепенно сдает свои позиции относительно доллара. На момент написания статьи котировки пары евро/доллар двигаются в пределах не очень широкого коридора от 1,04 до 1,06.

График пары евро/доллар



Рост котировок евро относительно доллара с августа по октябрь был связан не столько с укреплением европейской экономики, сколько с экономическими и политическими проблемами в США.

Именно это приводило к удешевлению американской валюты то на фоне угроз бюджетного кризиса в американских финансах, то политического накала страстей перед президентскими выборами.

На этом фоне даже замедляющаяся экономика Евросоюза выглядела более предсказуемо. Поэтому консервативные инвесторы предпочитали держать значительные средства в золоте, и частично — в европейских активах. В итоге речь шла не столько об укреплении евро, сколько о проседании доллара.

Но уже перед президентскими выборами в США, когда Дональд Трамп вырвался вперед в предвыборной гонке, и сразу после его победы, ситуация резко изменилась. На фоне обещаний нового президента по снижению налогов для американских компаний, работающих в самих США, и других протекционистских шагов, а также стабилизации показателей инфляции и возможного начала цикла снижения цен на нефть — доллар начал быстро отвоевывать свои позиции у евро на мировом валютном рынке.

Более резкое разовое снижение процентных ставок Федрезервом сразу на 0,5% годовых оказалось более эффективным стимулятором роста для американских рынков, по сравнению с более частыми снижениями ключевых ставок ЕЦБ, но на 0,25% годовых.

Похоже, что мировые спекулянты, глобальные корпорации и банки сделали ставку на доллар в краткосрочной перспективе. А политический кризис в Германии и Франции — «локомотивах» Евросоюза — только укрепил их в этом решении.

Не особо радуют поклонников евровалюты и последние показатели ЕС: квартальный рост европейского ВВП балансирует на уровне около 0,4%, проседает деловая активность — композитный индекс PMI упал до 48,3 с 50. Это минимум с марта 2024 года. Уже с третьей декады января 2025 года вступит в должность Дональд Трамп с планами по увеличению ввозных пошлин на товары из Европы и Китая. А обострение ситуации в Сирии заставит Европу снова сконцентрироваться на решении проблемы беженцев. Все это снова спровоцирует скачки цен на золото и нефть.

График цен на золото (USD за унцию)

График цен на нефть марки BRENT (USD за баррель)



ЕЦБ и ФРС: кто быстрее снизит ставки

В итоге у ЕЦБ остается один главный рычаг стимулирования экономики — очередное снижение процентной ставки на последнем в этом году заседании. Американский регулятор сделает ответный шаг уже через неделю: 18 декабря свое решение по процентным ставкам объявит Федрезерв.

Скорее всего, ЕЦБ снизит ставку с 3,4% до 3,15% годовых с прицелом на дальнейшее смягчение монетарной политики с шагом снижения ставки в 0,25 п.п. вплоть до июня 2025 года. То есть в итоге ставка опустится до уровня в 2% годовых летом 2025 года.

А вот в случае с ФРС, аналитики закладывают сценарий снижения процентной ставки с нынешних 4,75% до 4,5% в декабре, и до 4,0 — 4,25% в июне-июле 2025 года. Хотя ФРС, учитывая показатели американской экономики, может себе позволить и не снижать свои ставки в этом году, а начать это делать более резко уже со следующего года.

Стратегически, с поправкой на планы Трампа, для ЕЦБ важно опережать Федрезерв в смягчении денежно-кредитной политики. Это позволит противостоять возможным американским пошлинам более низким курсом евро к доллару, что поможет компенсировать потери от экспорта в США. А также защитить и свой внутренний европейский рынок от вероятного перенаправления на него товаров из Китая, которые до этого компании Поднебесной продавали в Америке. Ведь для КНР повышение ввозных тарифов в США будет ещё большим, чем для ЕС.

Китай уже готовится к очередному витку торговой войны с США. Как сообщают источники Reuters, в высших кругах Китая уже рассматривают возможность девальвации юаня в 2025 году. Поэтому ЕЦБ будет вынужден учитывать этот «эффект прихода Трампа» и «китайские поправки» в своей ближайшей политике.

И если юань упадёт по отношению к доллару, то для ЕС нужно, чтобы китайская валюта ещё больше обесценилась по отношению к евро. То есть у Европы при таком сценарии по евро будет дополнительный мотив продолжать и дальше снижаться по отношению к доллару. Дело в том, что и в еврозоне, и в КНР торговый баланс положительный, то есть в денежном выражении экспорт больше импорта. Поэтому выигрыш от ослабления своей валюты для экспорта в масштабах Евросоюза будет выше, чем потери от этого при импорте.

При этом в США ситуация обратная — потенциальные тарифные и бюджетные меры Дональда Трампа простимулируют инфляцию. А значит, Федрезерву надо быть готовым сдерживать рост цен. И с учетом того, что экономические показатели США сейчас значительно лучше, чем в еврозоне, ФРС может себе позволить не спешить сейчас снижать свои ставки, о чем я уже говорил выше.

Поэтому пока склонность рынка «верить» в продолжение ослабления евровалюты относительно доллара — на достаточно высоком уровне. А это уже психологически очень важно для формирования понижающего тренда по евро в паре евро/доллар на ближайшее время.

С другой стороны, резкое проседание евро с уровней около 1,12 еще в сентябре этого года до коридора 1,04−1,06 в декабре уже чревато значительными убытками для большей части как инвесторов в европейские активы, так и промышленного сектора многих стран Евросоюза. Что может привести ЕС к полномасштабной рецессии уже в 2025 году. Де-факто, во многом она уже чувствуется, но при введении пошлин Трампа — это будет очень ощутимо для всех без исключения экономических игроков в Евросоюзе.

Поэтому внутреннее сопротивление рынков к дальнейшему активному проседанию евро нарастает. Думаю, что в пределах психологического коридора от 1,03 до 1,04 доллара — сопротивление будет максимальным. Ведь не зря рынок уже «щупал» уровень около 1,04 и даже чуть ниже — но тут же быстро отскакивал к комфортному пока для всех участников коридору от 1,04 до 1,06.

Поэтому до конца 2024 года я ожидаю не обвал евро к условному паритету с долларом, а только некоторое расширение коридора евро/доллар — до уровней от минимальных 1,03 до максимальных 1,065 с небольшими и очень короткими по времени выходами за эти пределы.

А вот уже дальнейшее поведение евро относительно доллара в первом квартале 2025 года будет полностью зависеть от первых реальных шагов Дональда Трампа на посту Президента США. Непредсказуемость Трампа, его любовь к частым импульсивным поступкам будет оказывать дополнительное психологическое давление на всех участников международного и украинского валютного рынка в первом квартале 2025 года.

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Чего ждать от евро в Украине в ближайшее время

Зажатый ограничениями Нацбанка и его же полным доминированием, как продавца доллара на торгах, — украинский валютный межбанк будет послушно выполнять все «хотелки» НБУ в части курсового тренда до конца этого года. Скорее всего, официальный курс плавно подведут к заложенному в бюджете 2024 года уровню около 42,10 гривен за доллар.

Это можно называть хоть политикой «гибкого курсообразования», хоть «управляемым курсом», — но своими интервенциями, их объемами, частотой выхода с продажами валюты и котировками Нацбанк в любой момент может разворачивать курс в нужную ему сторону. И иногда ему было бы и самому выгодно некоторое ослабление гривны для улучшения показателя роста доходов НБУ от курсовой переоценки ЗВР в своем балансе.

Но Нацбанк отвечает в Украине за ценовую стабильность, поэтому вынужден действовать в пределах этого мандата. А даже официальная инфляция явно превысит двузначную цифру.

И с учетом того, что значительная часть товарного и военного покрытия в условиях войны — это импорт, который «привязан» к курсу доллара и евро — сейчас сильно расшатывать «курсовую лодку» для Нацбанка означает только дальнейший рост цен. Поэтому Нацбанк будет стараться сглаживать курсовые колебания на межбанке по доллару через интервенции. И опосредованно, этим влиять и на курс евро в Украине относительно гривны через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна.

В этом случае, при дальнейшем проседании евро относительно доллара, и условно стабильном курсе доллара относительно гривны — мы получим дальнейшее проседание евро относительно гривны. Но в уже меньших масштабах, чем это было недавно.

Я бы тогда советовал гражданам, желающим заработать на евро при уровнях около «дна» (в моем прогнозе пока это уровень около 1,03−1,04 доллара за евро), именно в этот момент и покупать евро за гривну.

Тогда после того, как евро станет ситуативно расти, можно будет зафиксировать свою прибыль в гривне как за счет продолжения постепенного роста курса доллара относительно гривны (реалии Украины в условиях войны), так и ситуативных укреплений позиций евро относительно доллара.

График по евро/доллар за 2022−2024 годы по состоянию на вечер 11.12.2024

Я бы начинал фиксировать свою прибыль от такой операции в тот момент, когда евро вернулся бы к уровням 1,06−1,07 и выше относительно доллара и уровню в пределах около 45 гривен за доллар в Украине (именно такой курс доллара заложен в бюджете нашей страны на конец 2025 года).