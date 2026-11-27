Эта неделя на украинском и международном валютном рынке прошла под знаком нескольких факторов, которые ситуативно сильно повлияли на курс доллара и евро как в мире, так опосредованно и в Украине. Какие ключевые тенденции заложила эта неделя и что ожидать дальше, рассказывает «Минфин».

Из мировых стоит отметить фактор выходного в США четверга 26 ноября — Дня благодарения, а затем наступившей за ней Черной пятницы и предстоящим еще Киберпонедельником 30 ноября. Напомню, что если ранее Черная пятница охватывала как офлайн-магазины, так и онлайн-площадки, а Киберпонедельник (Cyber Monday) изначально создавался для онлайн-покупок и электроники, то сейчас практически все эти дни стали форматом массированных распродаж на всех сегментах потребительского рынка США.

По прогнозу аналитиков Salesforce, объем лишь онлайн-продаж в США за неделю распродаж с 24 по 30 ноября достигнет $84 млрд, а в мире — рекордных $357 млрд. Оба показателя на 6% превысят прошлогодние. И логично, что столь значительные объемы торговых операций оказывают существенное влияние на весь мировой бизнес-климат.

Кроме того, сам День благодарения является нерабочим днем в США и все расчеты по доллару в этот четверг проходили в Украине и по всему миру на непопулярных в нашей стране среди клиентов условиях поставки валюты ТОМ. А вот последовавшая за ним Черная пятница и Киберпонедельник обычно характеризуется всплеском торговой активности в США и активизацией ритейлеров на всех рынках, в том числе и на европейском. Данная закономерность сохранилась и в этом году. Поэтому волатильность пары евро/доллар в четверг несколько снизилась и мировой валютный рынок 26 ноября был в «полуспячке», что впрочем быстро закончилось.

График пары евро/доллар

Из сугубо украинских факторов стоит отметить высокую активность клиентов на межбанке в период с понедельника по среду и затем относительное затишье на торгах в четверг-пятницу. В первой половине недели бизнес спешил закрыть свои основные валютные сделки перед уже скорым окончанием месяца, так как не хотел оставлять эти операции ни на четверг, ни на пятницу.

Дело в том, что расчеты по доллару в четверг ТОМом вообще особо никого не прельщали, а в пятницу — перед выходными клиенты также особо не спешили, но и на последний день месяца (в нашем случае 30 ноября, понедельник) крупных операций никто обычно уже тоже не оставляет.

И поэтому именно начало недели и стало самым активным периодом нашего межбанка с последующим некоторым снижением активности. В итоге, статистика ежедневных торгов по системе Блумберг на этой неделе находилась в пределах от минимума в $308 млн (четверг 26 ноября — выходной в США День благодарения) до максимума в $ 359,5 млн (понедельник 24 ноября).

Нацбанк продолжил свою практику ежедневного присутствия на межбанке с интервенциями по продаже доллара с целью поддержки гривны и это ему удалось на твердую «четверку» по пятибалльной системе. Именно наличие на рынке НБУ, как главного продавца доллара — обеспечило гривне необходимую относительную стабильность, а периодически — даже и ситуативное укрепление своих позиций относительно доллара.

В итоге, за период с 23 по 27 ноября курс продажи доллара на украинском межбанке не сильно, но все же подрос на 6,5 копеек, если сравнивать только начальные котировки начала и конца недели: с утренних котировок понедельника 44,94/ 44,97 до 45,00/45,03 гривен к вечеру пятницы, а безналичный евро при этом при продаже просел на 14 копеек — с 49,43/49,45 до 49,298 / 49,31 гривен.

График курса доллара (межбанк)

График курса евро (межбанк)

На наличном рынке особых революций не было и игры «на повышение» или умышленной «раскачки» котировок никто из банков или крупных сетей обменников финкомпаний не проводил.

График курса доллара (наличный рынок)

График курса евро (наличный рынок)

В результате вечером в пятницу 27 ноября наличный доллар в обменниках продавали по 45,35−45,65 гривен, а евро по 50−50,4 грн.

Правда, сохраняется негативная тенденция в части объемов валюты, которую покупают граждане себе на карты и в обменниках. Население продолжает покупать валюты больше, чем сдает. И это говорит о том, что девальвационные настроения среди граждан пока сохраняются на достаточно высоком уровне.

Операции физических лиц по купле/продаже иностранной валюты (30 дней)

Но в целом, несмотря на постоянные отключения света, обстрелы россией гражданской инфраструктуры и перебои в работе транспорта, что несомненно отражалось на поведении и настроениях клиентов — неделя для гривны на валютном рынке прошла достаточно позитивно, хотя и сохранением давления на курс нацвалюты.

Учитывая, очень шаткую, но все же стабильность на межбанке — в эти выходные владельцы обменников не будут играть ни «на повышение», ни «на понижение». А предпочтут проработать оба выходных в формате «с оборота» со спредом по доллару в пределах 20−25 копеек и по евро в пределах 20−40 копеек.

И только в крупных торговых точках, где гражданам на распродажах «черной пятницы» могут понадобиться большие суммы владельцы обменников решат подзаработать, занижая курс приема доллара и евро на 20−40 копеек по сравнению со среднерыночными для своего региона, но оставляя при этом курс продажи валюты на высоком уровне. То есть в этих точках спред между покупкой/продажей доллара и евро может достигать до 1 гривны.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 28−29 ноября

Курс наличного доллара в эти выходные большинство обменников выставят в пределах коридора: прием от 44,75 до 45,20 гривен и продажа от 45,25 до 45,70 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться диапазоне котировок: прием от 49,30 до 49,75 и продажа от 49,80 до 50,40 гривен.

Часть обменников может скорректировать мои прогнозные цифры еще на «плюс-минус» 5−15 копеек на долларе и на евро в зависимости от своих индивидуальных задач.