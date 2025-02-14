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14 февраля 2025, 19:28 Читати українською

Как Мюнхенская конференция и торговые войны повлияют на курс доллара и евро

Мировые взаимосвязи настолько усилились, что любые экономические, политические и военные катаклизмы в разных странах сейчас «прилетают» бумерангом как минимум к их ближайшим соседям, влияя на все мировые процессы. И украинский валютный рынок на этой неделе не стал исключением.

Мировые взаимосвязи настолько усилились, что любые экономические, политические и военные катаклизмы в разных странах сейчас «прилетают» бумерангом как минимум к их ближайшим соседям, влияя на все мировые процессы.

Из внешних событий на поведение и настроения украинского межбанка и наличного рынка больше всего повлияли геополитические события, а точнее — их последствия, отражающиеся на поведении пары евро/доллар в мире, и в итоге — на курсе евровалюты в Украине.

Торговая война США-Китай со взаимными обменами повышения пошлин и тарифов явно входит в «горячую» фазу. И обе ведущие экономики мира готовы «меряться» мускулами, а также активно формируют команды «союзников» и «болельщиков». Причем, учитывая масштабы этой «горячей» фазы и войны тарифов двух ведущих экономических игроков планеты, «отсидеться» в стороне не удастся ни одной стране мира.

В итоге это угрожает миру очередным подорожанием логистики, ростом цен на дешевые китайские товары и определенным переделом рынков сбыта. Ведь многие европейские страны уже давно подсели «на иглу» недорогих товаров из КНР, сократили свои отечественные производства и теперь столкнутся с проблемой: либо покупать свои местные, но достаточно дорогие, по сравнению с китайскими, товары, либо частично тратиться на все те же китайские товары, но уже значительно подорожавшие. В конечном итоге, это изменит торговые балансы многих стран Европы и явно понравится не всем.

Это плохой знак для евро, учитывая де-факто рецессию в большинстве стран Евросоюза, сохранение серьезной зависимости ЕС от импорта энергоносителей и активизацию политического расшатывания обстановки во многих европейских странах не без помощи россии.

Добавим к этому еще следующие факторы, которые сейчас, казалось бы, больше работают на укрепление доллара, нежели на восстановление позиций евро:

  • очередной рост напряженности на Ближнем Востоке с прохладной реакцией мировых (в первую очередь арабских) лидеров на план Трампа по сектору Газа,
  • разноплановые заявления и сигналы политиков перед Мюнхенской конференцией по Украине,
  • существенная разница в процентных ставках Федрезерва США и ЕЦБ (плюс — интрига по срокам продолжения ФРС США снижения своих процентных ставок).

Но парадокс в том, что очень «сильный» доллар не устраивает и сами США, так как делает американские товары менее конкурентоспособными, по сравнению с теми же европейскими. И Америке придется с этим тоже что-то делать, причем в ближайшее время.

При этом эмоциональный президент США Дональд Трамп своими неординарными действиями и заявлениями сам добавляет к этим колебаниям пары евро/доллар значительный фактор неопределенности, а периодически — и нервозности.

В итоге пока пару евро/доллар на этой неделе снова активно штормило в пределах коридора от 1,03 до 1,052 доллара за евро, разрушая призрачную надежду консервативных инвесторов на какую-то передышку.

Напротив, из-за геополитических и военных проблем, казалось бы прагматичный валютный рынок и экономические показатели значительной части стран мира становятся все более зависимыми от эмоциональных политических факторов. Часто — в ущерб всей мировой экономике и торговле. На двух графиках ниже очень хорошо видно, как мировые скачки евро немедленно отражались на поведении безналичного евро в Украине.

График пары евро/доллар за неделю

Реакция украинского межбанка по евро за неделю

Что происходило на внутреннем рынке

Из внутренних факторов, практически формировавших курс доллара в Украине, стоит отметить активную работу Нацбанка в части проведения интервенций по продаже доллара.

Он выходил на торги практически ежедневно и по мере возможности сглаживал колебания котировок американской валюты. Особенно, в середине недели, когда доллар на украинском межбанке активно рос. И благодаря в основном именно Нацбанку и продажам нескольких крупных экспортеров к концу недели курс безналичного доллара в итоге почти вернулся к стартовым значениям этой завершающейся недели.

В основном среди активных продавцов валюты «светились» продавцы руды и аграрии. Видимо, они начинают готовится к расчетам с бюджетом, которые начнутся уже на следующей неделе. Кроме этого, аграриям уже необходима гривна и для предстоящих весенних полевых работ, что и делает их более активными на рынке по продаже валюты, помогая Нацбанку держать ситуацию на валютном рынке под своим полным контролем.

Кроме этого, в понедельник 17 февраля в США отмечают День Президента, что заставит работать украинский рынок по доллару на ТОМе. Это неинтересный вариант для наших продавцов валюты. Поэтому они в пятницу и спешили продать свою долларовую валютную выручку, чтобы «не застрять» с ней в предстоящий понедельник.

В итоге за неделю доллар при продаже на межбанке, если сравнивать только начальную и конечную дату (без скачков курса в середине недели), подорожал на 7,5 копеек — со стартовых уровней понедельника, 10 февраля, 41,50/41,55 до 41,595/41,625 грн к завершению пятничных торгов 14-го числа.

А вот котировки продажи безналичного евро за этот же период серьезно прибавили за счет укрепления евро на международных рынках. Они выросли сразу на 88 копеек — с 42,8072/42,8463 до 43,7121/43,7270 грн.

Соответственно на происходящее на межбанке реагировала и наличная валюта. Котировки доллара несколько снизились с очень малым числом обменников до сих пор ставящих продажу доллара в пределах 42 грн. Основная часть работала при продаже значительно ниже этого психологического уровня. А вот наличный евро прилично подорожал. И в итоге вечером в пятницу, 14 февраля, обменники финкомпаний продавали доллар по 41,65 — 42,00 грн, а евро — по 43,80 — 44,00 грн.

Наличный доллар за 10−14 февраля 2025 года

Наличный евро за 10−14 февраля 2025 года

Но в целом такие показатели украинского валютного рынка и курса можно считать достаточно неплохим результатом в условиях повышенной экономической, геополитической и военной турбулентности как в самой Украине, так и во всем мире.

При этом население своим традициям не изменяет — повышенный спрос на валюту, по сравнению с объемами ее сдачи, пока сохраняется.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

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В такой ситуации владельцы обменников в эти субботу и воскресенье проработают в формате «с оборота» со спредом в пределах 20−25 копеек по доллару и в 20−40 копеек по евро. А оптовые обменники будут готовы работать и с более узким уровнем спреда: по доллару — в пределах 15−20 копеек, и по евро — в пределах 15−25 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 15−16 февраля

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,30 до 41,60 грн и продажа от 41,65 до 41,90 грн.

А курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 43,10 до 43,70 грн и продажа от 43,80 до 44,15 грн.

Оптовые обменники будут готовы «двигаться» к указанным выше котировкам в пределах еще «плюс/минус» 5−10 копеек, повышая курс приема валюты у населения и снижая курс продажи валюты клиентам, по сравнению с их розничными коллегами.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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