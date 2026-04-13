Как хрупкий мир в Иране повлияет на курс доллара в Украине

Середина апреля и на мировом валютном рынке, и в Украине снова пройдет под воздействием нескольких ключевых факторов. Причем наша страна во многом будет оставаться заложником мировых геополитических «разборок». Какой курс увидим при этих условиях, рассказывает «Минфин».

Что будет с ценами на золото и нефть

Из международных событий по-прежнему главным драйвером для всех рынков останутся новости с Ближнего Востока. С одной стороны, у инвесторов 8 апреля забрезжила хрупкая перспектива завершения войны США и Израиля против Ирана с полным разблокированием Ормузского залива или хотя бы реального перемирия на короткий срок между этими странами. Это немедленно скорректировало рынок энергоносителей в сторону снижения, а золота подтолкнуло к росту на новостях о возможном продолжении цикла понижения ставок ФРС США в случае, если показатели американской инфляции не будут критичными. Но уже 9-го числа ситуация снова пошла по сценарию «всё не так», что периодически провоцировало новые военные действия в ближневосточном регионе.

Инвесторы оказались в новой ловушке иллюзий и реальности, где надежды и разочарования периодически менялись местами. В итоге, перспективы реального завершения войны и на этой неделе останутся туманными, а блокировка Ормузского пролива в той или иной степени продолжится, что продолжит периодически «шатать» рынки.

График нефти BRENT

На период с 13 по 17 апреля я прогнозирую стоимость нефти марки BRENT в пределах от $90 до $115 за баррель.

График золота

Цены на золото на этой неделе по моему прогнозу будут в пределах коридора от $4450- $4950 за унцию с возможными колебаниями в течение дня в пределах от $35 до $130.

При этом, даже с учетом недавнего резкого подорожания золота до уровней значительно выше психологической отметки в $5000 за унцию, а потом его такого же ситуативного обвала к границам около $4200 — центральные банки многих стран продолжат покупать золото в резервы на фоне опасений последствий малопрогнозируемой политики США.

То есть, если при недавнем ситуативном проседании котировок золота некоторые центробанки еще выжидали, чтобы не покупать его задорого, то теперь они возобновили «тихую» скупку «желтого металла» в резервы.

По данным Bloomberg, только за март запасы золота Китая выросли еще на 160 тысяч тройских унций или примерно на 5 тонн. И после бегства из золота спекулятивного капитала, фиксировавшего свою прибыль в моменты начала проседания котировок с уровней в $5000 до $4200 — сейчас ситуация изменилась. И частные инвестиционные фонды похоже снова сделают ставку на золото уже в ближайшее время вне зависимости от того, чем закончится ситуация на Ближнем Востоке.

То есть рынок золота несколько очистился от «горячих» денег спекулянтов и снова будет наполнен деньгами консервативных инвесторов, готовых пережидать в этом активе даже моменты ситуативных проседаний цены в несколько сотен долларов на унции.

Факторы влияния на валюту

Для Украины новый виток военной напряженности на Ближнем Востоке означает высокий уровень цен на топливо, рост инфляционных процессов и продолжение роста негативного сальдо торговли за счет увеличения затрат на поставку всех видов топлива.

Повышенный спрос на валюту со стороны импортеров энергоносителей снова будет вынуждать НБУ проводить массированные интервенции по продаже американской валюты на межбанке, чтобы поддержать гривну на рынке. И по моему прогнозу, Нацбанк за период с 13 по 17 апреля потратит на это из резервов не менее $740−900 млн.

Евро/доллар. На этой неделе я прогнозирую коридор по этой паре в пределах от 1,151 до 1,184 доллара при ежедневных колебаниях в пределах до 0,4 до 1 цента, что для украинского межбанка даже с учетом политики Нацбанка по максимальному сглаживанию валютных котировок доллара и опосредованно евро приведет к риску возможных ежедневных колебаний курса евровалюты относительно гривны в пределах от 18 до 44 копеек на евро.

График поведения пары евро/доллар

Из украинских факторов, которые будут влиять на поведение украинского валютного рынка на этой неделе стоит отметить следуючщие.

Текущую деятельность компаний в середине апреля, приближение периода бюджетных платежей у клиентов, интервенции Нацбанка и угроза ускорения инфляционных процессов. Клиенты банков в этот период сосредоточатся на своих текущих хозяйственных расчетах с контрагентами внутри Украины и за ее пределами, а также начнут накапливать гривну под предстоящие расчеты с государством по налогам и сборам. Ранее это всегда страховало гривну на торгах.

Но сейчас на фоне откровенной ценовой сумятицы на мировых рынках — от ГСМ и топлива и до удобрений и ширпотреба — у украинских экспортеров и импортеров наступает сложный период.

С одной стороны, аграрии опасаются продолжения роста мировых цен на необходимые для посевной удобрения и топливо. И бояться ценовой ловушки, когда они продадут свою валютную выручку дешево, а затем на росте цен на необходимые им товары будут вынуждены за них существенно переплачивать в гривне. Потом это приведет к тому, что в свои цены на новую сельхозпродукцию они будут вынуждены закладывать все эти значительно выросшие издержки.

С другой стороны, импортеры на опасениях дальнейшего роста курса валют в Украине и нестабильности мировых цен на импортную продукцию — сразу же станут закладывать в свои ценники максимальные котировки по валюте, что также отразится на общей динамике цен в нашей стране.

В итоге, это спровоцирует новый всплеск инфляции в Украине по моим расчетам уже в мае-июне этого года. И поскольку сейчас и для импортеров, и для экспортеров принципиальными будут валютные курсы доллара и евро к гривне — перед Нацбанком стоит очень сложная задача.

С одной стороны, постараться не тратить значительные золотовалютные резервы на поддержание стабильности курса нацвалюты, так как пока реально не решен вопрос о получении 90 млрд евро финансовой помощи Украине от европейских партнеров. А значит — нет четкого понимания динамики ЗВР на ближайшее время.

С другой стороны, регулятору, который по законодательству отвечает за ценовую стабильность — необходимо жестко сдерживать курсовые колебания на валютном рынке, чтобы дополнительно не провоцировать инфляцию хотя бы за счет этого фактора.

Поэтому от того, как оперативно и в каких объемах Нацбанк сейчас сможет сглаживать курсовые скачки на межбанке посредством интервенций — зависит очень многое для экономической ситуации в Украине как минимум уже до конца 2026 года.

Обстановка на фронтах, обстрелы россией гражданской и критической инфраструктуры Украины. Это всегда психологически и экономически влияет на поведение всех участников валютного рынка.

Поведение населения в части покупки валюты себе на карты и на наличном рынке. По моему прогнозу, ежедневное превышение покупки валюты гражданаминад суммами ее сдачи на этой неделе будет в пределах от $20 млн до $45 млн. Это не является критичными суммами для нашего валютного рынка, но будет поддерживать определенное давление на курс гривны на наличном рынке.

Прогноз курса доллара и евро на 13−17 апреля

Статистика ежедневных сделок, зарегистрированных по системе Блумберг в этот период по моему прогнозу будет находиться в пределах от $210 млн до $290 млн.

Основными покупателями валюты на торгах в середине апреля останутся все те же импортеры энергоносителей, компании, обеспечивающие оборону, а также ритейлеры товаров народного потребления. Среди продавцов валюты будут преобладать аграрии и IT-сектор. Но главным продавцом и маркетмейкером на рынке останется НБУ. Именно благодаря интервенциям Нацбанка ситуация на межбанке останется под полным контролем регулятора.

Межбанк. При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в период с 13 по 17 апреля в пределах от 1,151 до 1,184 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 43,15 до 44,10 гривен за счет активных действий НБУ, направленных на максимальное сглаживание валютных колебаний как по доллару, так и опосредованно по евро — по моему прогнозу, реальный рабочий коридор по безналичному евро в период с 13 по 17 апреля будет в пределах от 50,15 до 51,45 гривен.

Наличный рынок. Обменники и большинство банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−30 копеек и евро в пределах до 20−60 копеек. Часть обменников продолжит практику выставления широкого спреда по доллару и по евро в пределах до 1 гривны.

Отличительной особенностью этой недели на наличном рынке будет широкий разброс котировок покупки/продажи евровалюты в обменниках и кассах отдельных банках. Это связано с разным видением аналитиками разных финучреждений перспектив курса евро как в мире относительно доллара, так и курса евро относительно гривны. Поэтому часть наиболее активных и продвинутых украинцев будет иметь возможность «поиграть» на такой разнице котировок евровалюты в различных точках обмена.И по моим расчетам дополнительно зарабатывать на подобной игре от 5 до 10 копеек на евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в период с 13 по 17 апреля в банках будет в пределах коридора от 43,10 до 44,25 грн., а в обменниках финкомпаний — от 43,15 до 44,15 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах широкого коридора покупок и продаж от 50,10 до 51,60 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,10 до 51,55 грн. Евро будет главной валютой для спекуляций на этой неделе на украинском наличном рынке.