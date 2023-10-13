Итоги недели «гибкого курса»: кто был главным на рынке и сколько будет стоить валюта на выходных

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла достаточно активно, несмотря на выходной в США понедельник, 9 октября (американцы отмечали День Колумба), и необходимость из-за этого работы украинского межбанка в данный день по доллару на условиях поставки валюты ТОМ.

В целом, клиенты и сами банки уже полностью приспособились к режиму «гибкого курсообразования» от Нацбанка, введенного с 3 октября. НБУ выходил на рынок с интервенциями во всех необходимых случаях, что окончательно успокоило покупателей доллара.

А котировки таких интервенций Нацбанка практически диктовали рынку не только тренд по курсу на весь день, но и почти полностью формировали официальный курс доллара.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

В итоге, активными ежедневными распродажами валюты за неделю с 9 октября по 13 октября Нацбанк официально укрепил гривну почти на 19 копеек — до 36,3931 гривен, а официальный курс евро почти не изменился и на 13 октября составил 38,6422 гривен.

Какие факторы повлияли на курс

Дело в том, что на официальный и межбанковский курс евро к гривне традиционно влияли два основных фактора:

поведение пары евро/доллар на международном рынке, и курс пары доллар/гривна в Украине на межбанке.

И если у нас в эти дни гривна укрепилась относительно доллара, то на международных площадках евро подрос относительно американской валюты. В итоге, одно компенсировало другое, и привело к относительному сохранению позиций евро в Украине.

Важно и то, что если посмотреть на динамику официального и межбанковского курса, то можно увидеть сокращение разницы между ними. Это обеспечивается за счет возврата Нацбанка к методологии определения официального курса на основании данных межбанка. То есть НБУ почти достиг своей цели по устранению многокурсия по безналичной валюте.

А на наличном рынке разница между наличным и безналичным курсами также пока уже не представляет большой угрозы для рынка. То есть спекулятивная игра на разницах валютного нала и безнала уже не приносит тех значительных «барышей», как это было еще не так давно, в 2022 году, когда она достигала периодически и 3−5 гривен на долларе и евро, а то и больше.

Механизм возможности покупки валюты на карты по курсам банков на 50 тысяч гривен или покупки валюты на 3-месячные депозиты также продолжает быть серьезным «предохранителем» от возможных быстрых скачков курса на наличном рынке.

В чем позитив недели

После массированных распродаж Нацбанком доллара в первые дни «гибкого курсообразования» в размере «чистыми» более $1 151,69 млн, на этой неделе отложенный ранее спрос на валюту уже был практически закрыт.

Это позволило регулятору значительно снизить объемы потраченных валютных резервов на покрытие дефицита предложения на рынке.

Частично оживились с продажами валютной выручки и экспортеры, так как ожидаемого ими скачка курса не произошло, а «живая» гривна им нужна для обеспечения своей хозяйственной деятельности. Так что для Нацбанка ситуация на валютном рынке на этой неделе оказалась достаточно позитивной.

При относительной стабильности рынка особо «заморачиваться» со скупкой валюты в обменниках не стало и население. И хотя статистика Нацбанка по операциям граждан остается пока не в пользу гривны, но она уже и не столь критична, как в первый день введения «гибкого курсообразования».

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Какие нюансы следует учесть

Особого ажиотажа на наличном рынке сейчас нет. Но если вы все же решили прикупить именно наличную валюту, то делать ставку на ее глобальное проседание, например, на 1−2 гривны, не стоит. И вот почему:

Нацбанк не будет устраивать постоянный «аттракцион неслыханной щедрости», как это было в первые дни после введения «гибкого курса», и скоро перестанет активно сжигать ЗВР. Периодические диспропорции на валютном рынке пока сохраняются, что неизбежно будет приводить к ситуативному давлению на гривну на наличном рынке. Поэтому при принятии решения по покупке наличной валюты на этом этапе важно понимание двух вещей: для каких целей она вам нужна и за какой период времени.

Если «здесь и сейчас», то наиболее правильным будет вариант покупки на карту и снятие ее наличными. Как правило, курс, даже с учетом комиссии банка за снятие валюты с карты, будет несколько ниже, чем напрямую в обменниках.

Если же вам «не горит», то можно сравнить варианты покупки на карту или на 3-месячный валютный депозит, рассмотрев депозитные предложения нескольких банков. И тогда уже выбрать наиболее экономически выгодный для вас вариант с учетом всех комиссий финучреждений.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 14−15 октября

Ситуация на валютном рынке последних дней стабильная. Поэтому обменники в эти субботу и воскресенье, в основном, продолжат работать в формате «с оборота», с достаточно средним уровнем спреда как по доллару, так и по евро. По доллару — в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20−25 копеек до 35 копеек.

Но как было и ранее, при этом сохранятся и сети обменников, которые выставят спреды по доллару и по евро в пределах до 1 гривны, пользуясь низкой конкуренцией между обменниками в своих регионах. Как правило, они прилично занижают курс приема валюты у граждан и работают больше «на скупку» валюты, нежели на ее продажу.

Курс доллара в большинстве обменников в эти субботу и воскресенье будет в достаточно узких пределах коридора: прием от 37,75 до 38,00 гривен и продажа от 38,05 до 38,30 гривен.

А курс евровалюты на выходных в обменках финкомпаний будет в более широких пределах: прием от 39,50 до 40,30 гривен и продажа от 40,45 до 41,00 гривен.