Гривна стремительно падает, продолжится ли ее обвал на выходных

За прошедшие дни гривна существенно подешевела как по отношению к доллару, так и к евро. Может ли это раскачать ситуацию на валютном рынке в выходные и увеличат ли ценники обменники , рассказывает «Минфин».

Эта неделя на мировом и украинском валютном рынке снова прошла под воздействием событий на Ближнем Востоке. Новые переговоры США и Ирана, которые в разных форматах то затихают, то продолжаются, пока не смогли достичь компромисса по всему комплексу вопросов, ключевым из которых является заморозка иранской ядерной программы. Но в части полной разблокировки Ормузского пролива хотя бы на период перемирия между США и Ираном есть явный прогресс, на что рынки уже реагируют. При этом, соглашение между Израилем и Ливаном о заморозке военных действий также можно считать одним из основных достижений мировой дипломатии (в первую очередь американской) за последние дни.

Новой фазы горячей войны в регионе удалось избежать, но пока о полном прогрессе и стабильном мире на Ближнем Востоке говорить рано. Хотя шанс все же появился.

Затяжной военный конфликт с той или иной интенсивностью пока продолжается, а значит — «дешевой» нефти, сокращения затрат на логистику и своевременное получение минеральных удобрений во время агросезона, мир в ближайшие дни не увидит.

Как результат — угрозы стагнации и скачка цен пока не сможет избежать практически ни одна страна в мире. Поэтому рынки на все эти риски в зависимости от ситуативного новостного потока с Ближнего Востока реагировали соответствующим образом.

График стоимости нефти BRENT в середине апреля 2026 года

Цены на нефть марки BRENT к концу недели были зафиксированы в пределах коридора около $88−98 за баррель, а цены на золото находились в пределах $4830- $4873 за унцию.

График стоимости золота

Продолжила реагировать на происходящее и пара евро/доллар — евровалюта стала постепенно ситуативно дорожать, а доллар США несколько просел.

График пары евро/доллар

Таким образом, практически все мировые рынки на этой неделе так и остались полностью зависимы от геополитики, а значит — остались очень турбулентными.

Украинский валютный рынок за неделю стал более оптимистичен за счет прихода к власти в Венгрии оппозиции в лице Петера Мадьяра и его партии «Тиса». Политик пообещал разблокировать кредит Евросоюза Украине в общей сумме на 90 млрд евро. Правда, с оговорками в части быстрого восстановления нефтепровода «Дружба», но все же это добавляет уверенности украинским чиновникам в покрытии значительной части бюджетных дыр 2026 года за счет европейских денег, а Нацбанку — в стабильном притоке валюты в золотовалютные резервы страны.

В итоге, рынок ожидает продолжения постепенной девальвации гривны, но в пределах уровней заложенных в бюджет 2026 года — то есть среднегодового уровня курса доллара до 45,7 грн/доллар, а курс евро — уже в привязке к поведению пары евро/доллар на мировых площадках. При этом, пока курс евро явно «перевыполняет план» по сравнению со среднегодовым курсом евровалюты относительно гривны, заложенным в бюджет 2026 года на уровне в 49,4 гривен за евро. Напомню, что с начала этого года и практически все это время евро в Украине стоил от 50 и до 52 гривен, а например 17 апреля — даже дороже.

Для Украины с ее зависимостью от мировой цены энергоносителей — очень важен тренд стоимости на нефть и газ. И в случае стабильной разблокировки Ормузского пролива страна сможет экономить валюту при покупке бензина, дизтоплива, газа и ГСМ. Поэтому все продолжают очень внимательно следить за происходящим на Ближнем Востоке не только по причине геополитики, но и с сугубо экономическим интересом.

В итоге, даже с учетом периодического активного участия Нацбанка в поддержании гривны на межбанке, безналичный доллар за период с 13 по 17 апреля на торгах вырос при продаже сразу на 59 копеек со стартовых котировок понедельника 43,45 / 43,48 гривен до уровня 44,04/ 44,07 к концу торгов пятницы.

Еще больше вырос курс продажи евро. Он взлетел сразу на 1,34 гривны — с котировок 50,7887/ 50,8150 гривен на утро 13 апреля до уровня в 52,1345/ 52,1568 к завершению торговой сессии 17-го числа. Таким образом, на межбанке евро преодолел новый психологический порог в 52 гривны, а доллар также подтянулся к важному порогу в 44 гривны. Это, конечно будет психологически «давить» на курс и на следующей неделе.

На наличном рынке вечером пятницы 17 апреля обменники финкомпаний продавали доллар по 44,10- 44,30 гривен, а евро по 52,20−52,50 гривен.

Объем межбанковских валютных операций по системе Блумберг всю неделю находился в пределах от $197 млн до $266 млн, что говорит о некотором снижении активности основных игроков на валютном рынке.

Несколько снизилась активность населения по скупке валюты как на карты, так и на наличном рынке. Это позитив для гривны. Но если курс будет расти такими темпами, как на этой неделе — подобная тенденция быстро закончится.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (за 30 дней)

На фоне ситуативного взлета котировок на межбанке как по доллару, так и по евро — в эти выходные владельцы большинства обменников хотя и проработают в формате «с оборота», но расширят спред по доллару в пределах 20−35 копеек и по евро в пределах 20−60 копеек. Оптовые обменники будут выставлять спред по обеим валютам в пределах 15−20 копеек, но периодически менять в течении дня свои ценники в зависимости от поведения доллара евро на международных рынках, а также от объемов спроса на наличную валюту в Украине. Если население начнет активно покупать в эти субботу и воскресенье валюту — обменники постараются сыграть «на повышение».

Прогноз курса наличного доллара и евро на 18−19 апреля

Курс наличного доллара в большинстве обменников, а также касс банков, работающих в эти субботу и воскресенье, будет находиться в пределах коридора: прием от 43,50 до 43,85 гривен и продажа от 44,00 до 44,40 гривен.

А курс наличного евро в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 51,10 до 51,85 гривен и продажа от 52,15 до 52,60 гривен.

Некоторые обменники в силу своих индивидуальных задач рассчитанные мною выше ценники по доллару и евро могут еще скорректировать на «плюс-минус» 10−15 копеек.