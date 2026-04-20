20 апреля 2026, 7:10 Читати українською

Гривна падает: сколько можно будет заработать на валютной спекуляции

Эта неделя на мировом и украинском валютных рынках пройдет очень динамично и разнонаправленно для гривны. Причем начало недели на торгах будет сложным, так как в прошлую пятницу доллар на межбанке ушел выше 44 гривен, а евро — выше 52 гривен. Это заставит всех покупателей валюты на межбанке нервничать, а продавцов валюты — не особо спешить с ее продажей. Но для нацвалюты все же не так все плохо.

С одной стороны, до 20 апреля включительно отечественный бизнес будет активно рассчитываться с бюджетом по налогам и сборам, а значит, потребность в гривне у клиентов резко возрастет. Это приведет к росту продажи валютной выручки у экспортеров и сокращению возможности по покупке СКВ импортерами. Такой бюджетный период обычно страхует курс нацвалюты на межбанке, что отражается большей стабильностью поведения и наличного рынка. Это играет на руку и Нацбанку, которому в такой ситуации легче сглаживать курсовые колебания на межбанке.

Одновременно позитивные сигналы от Евросоюза после недавней смены политического руководства Венгрии о скором разблокировании кредита для Украины на общую сумму в 90 млрд евро вселяют определенный оптимизм по перспективам гривны в 2026 году как у чиновников правительства и Нацбанка, так и у местных игроков валютного рынка. Также это снижает девальвационные настроения.

С другой стороны, несмотря на периодические международные месседжи о возможном скором завершении войны на Ближнем Востоке и даже разблокировке Ормузского пролива, пока стоимость нефти проседает не настолько сильно, как этого хотелось бы покупателям энергоносителей в мире.

График нефти BRENT

А это значит, что все украинские импортеры топлива продолжат активно скупать валюту на межбанке, чтобы оперативно оплачивать свои контракты, и пока не по самым дешевым ценам. Это создает дополнительный спрос на валюту на торгах, давит на курс гривны и поддерживает высокий уровень цен на бензин, дизтопливо и автомобильный газ в Украине.

В итоге главным игроком на украинском валютном рынке, который реально формирует курсовую «погоду» на межбанке, останется Нацбанк. Именно его интервенции, их объем, частота выходов на рынок и ценники будут формировать тренд по курсу доллара и опосредованно евро на нашем внутреннем валютном рынке все ближайшее время.

Инфляция в Украине снова ускорилась: официальный рост потребительских цен уже составил 7,9% в годовом измерении за счет резкого подорожания энергоносителей в мире и международной логистики. Поэтому провоцировать дополнительное усиление инфляции еще и за счет фактора резкой девальвации гривны Нацбанк сейчас допустить не может.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Источник: Госстат, инфографика www.dsnews.ua

Так что регулятор продолжит активно вмешиваться в ситуацию на торгах и еще жестче проводить политику «гибкого курсообразования» для максимального сглаживания курсовых колебаний на отечественном валютном рынке. Особенно непросто ему придется в эти понедельник-вторник, когда на рынок выйдет та часть покупателей валюты, которую сильно напугал взлет доллара в прошлую пятницу. В первые дни рабочей недели НБУ придется серьезно потратить резервы на погашения стихийного спроса со стороны именно такой группы покупателей и, сбив ажиотаж, успокоить рынок.

Из международных факторов, кроме последствий для украинского валютного рынка войны на Ближнем Востоке в виде роста спроса на валюту на межбанке со стороны импортеров энергоносителей и непосредственно геополитических и военных новостей относительно ситуации в Ормузском проливе, стоит отметить еще и усиление волатильности пары евро/доллар, а значит, и скачков курса евро к гривне в Украине на опубликовании данных по экономике США и Евросоюза.

График поведения пары евро/доллар с начала апреля

На поведение пары на текущей неделе больше всего повлияет публикация следующих статистических данных:

20 апреля (понедельник) — индекс цен производителей в Германии. Может увеличить волатильность курса евро к доллару в этот день, по моим оценкам, на 0,03−0,06 доллара на евро, или на 12−26 копеек на евро на украинском межбанке.

23 апреля (четверг) — число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, а также публикация индексов деловой активности в ЕС и в США. Может увеличить волатильность курса евро к доллару в этот день, по моим оценкам, на 0,04−0,09 доллара на евро, или на 16−40 копеек на евро на украинском межбанке.

24 апреля (пятница) — индекс делового климата IFO в Германии и окончательные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета. Может увеличить волатильность курса евро к доллару в этот день, по моим оценкам, на 0,03−0,04 доллара на евро, или на 12−18 копеек на евро на украинском межбанке.

Геополитические, экономические и военные новости этой недели будут существенно влиять на все сегменты мирового сырьевого, фондового, валютного рынков и рынка драгметаллов.

Поэтому на период с 20 по 24 апреля я прогнозирую:

стоимость нефти марки BRENT — в пределах от $78 до $96 за баррель;

стоимость золота — в пределах коридора от $4 540−4 980 за унцию с возможными колебаниями в течение дня в пределах от $35 до $130 на унции;

стоимость серебра —в пределах коридора от $64−92 за унцию с возможными колебаниями в течение дня в пределах от $6 до $14 на унции;

коридор по паре евро/доллар —в пределах 1,165−1,197 доллара за евро с наибольшей волатильностью пары 20-го, 23-го и 24-го апреля.

Повышенный спрос на валюту со стороны импортеров энергоносителей на украинском межбанке сохранится, и к нему в начале недели добавится еще и ситуативный спрос на СКВ со стороны «испугавшихся» покупателей. Это заставит Нацбанк периодически проводить активные интервенции по продаже доллара на торгах, чтобы поддержать курс гривны на рынке и максимально сглаживать потенциальные курсовые скачки доллара и опосредованно евро в течение дня. По моему прогнозу, НБУ за период с 20 по 24 апреля потратит на это из резервов не менее $640 млн-900 млн.

Уже традиционно на поведение всех участников валютного рынка Украины будет влиять обстановка на фронтах, интенсивность обстрелов россией гражданской и критической инфраструктуры Украины, а также поведение населения в части покупки валюты себе на карты и на наличном рынке.

Если тенденция прошлой пятницы по девальвации гривны сохранится, то, несмотря на активное сглаживание колебаний безналичного доллара Нацбанком, давление со стороны наличного рынка на общую ситуацию на валютном рынке усилится.

По моему прогнозу, ежедневное превышение покупки валюты гражданами себе на карты или через кассы банков над суммами ее сдачи в обменники и продажи с карт на этой неделе будет в пределах от $25 млн до $75 млн. Такие объемы не являются критичными для нашего рынка, но все же Нацбанку придется активно поработать на этой неделе на валютном рынке, чтобы успокоить его после взлетов доллара на межбанке до 44 гривен, а евро — до свыше 52 гривен в конце прошлой недели.

Прогноз курса доллара и евро на 20−24 апреля

Объемы ежедневных сделок, зарегистрированных по системе Блумберг, на этой неделе, по моему прогнозу, будут находиться в пределах от $195 млн до $290 млн.

Несмотря на взлет котировок в конце прошлой недели, в целом, благодаря постоянному присутствию на рынке НБУ и его интервенциям, ситуация на межбанке останется под полным контролем регулятора.

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,165−1,197 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на торгах от 43,40 до 44,40 гривен за счет активных действий НБУ по сглаживанию скачков курса доллара и опосредованно евро, по моему прогнозу, рабочий коридор по безналичному евро будет в пределах от 51,20 до 52,40 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−30 копеек, и по евровалюте — в пределах до 20−60 копеек.

Сохранится тенденция по широкому разбросу котировок покупки/продажи евровалюты в обменниках и кассах отдельных банков. Это позволит гражданам периодически «поиграть» на такой разнице котировок евровалюты в различных точках обмена валюты и, по моим расчетам, дополнительно зарабатывать на подобной игре от 5 до 15 копеек на евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 43,30 до 44,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 43,35 до 44,55 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 51,20 до 52,55 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,20 до 52,60 гривен.

Евро на этой неделе снова останется основной валютой для спекуляций на украинском наличном рынке.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментарии - 1

Marvin
Marvin
20 апреля 2026, 8:39
На головній сторінці картинку поміняйте. Рублі вже не актуальні))
