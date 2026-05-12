Форекс и крипто прогноз на 2 квартал 2026 года

Второй квартал 2026 года проходит под влиянием трех факторов: геополитики вокруг Ближнего Востока, ожиданий по ставкам ФРС и ЕЦБ, а также высокой волатильности в сырье. Reuters отмечает, что доллар остается зависимым от ситуации вокруг Ормузского пролива, а консенсус по EUR/USD предполагает уровни около 1.18 через три месяца и 1.19 через шесть месяцев. По ставкам ФРС ожидания сместились в сторону более длительной паузы из-за инфляционных рисков от дорогой энергии.

EUR/USD

Пара остается вблизи зоны 1.17, сохраняя среднесрочный боковой характер. Базовый диапазон на 2 квартал: 1.1450−1.2050. Ближайшее сопротивление расположено на 1.1850−1.1900. При пробое выше следующей целью может стать 1.2000−1.2050. В XFINE считают, что более высокий выход к 1.2150−1.2200 возможен только при явном ослаблении доллара и смягчении ожиданий по ФРС. Поддержка находится на 1.1600−1.1650, далее — 1.1450−1.1500. Усиление спроса на доллар как защитный актив может вернуть пару к нижней части диапазона. Сценарий: нейтральный с умеренным уклоном вверх выше 1.1600.

Биткоин BTC/USD

Биткоин удерживается выше ключевой зоны 73,000−75,000, но квартальные риски остаются широкими из-за зависимости от ликвидности, ETF-потоков и аппетита к риску. Базовый диапазон на 2 квартал: 65,000−98,000. Сопротивление находится на 85,000−88,000. При пробое выше возможен тест 92,000−98,000, а при сильном притоке капитала — зоны 100,000−105,000. Поддержка расположена на 78,000−80,000, далее — 73,000−75,000 и 65,000−68,000. Standard Chartered ранее допускал снижение BTC к 50,000 перед восстановлением, тогда как Bernstein сохранял более агрессивную цель 150,000 на конец 2026 года. Сценарий: нейтрально-восходящий, пока цена выше 73,000−75,000.

Нефть Brent

Brent остается главным источником макроэкономической волатильности. Управление энергетической информации США (EIA) ожидает пик Brent во 2 квартале около 115 долларов за баррель, а Barclays указывал ориентир 110 долларов на квартал, с риском более сильного роста при продолжении конфликта. Базовый диапазон на 2 квартал: 90−125 долларов. Поддержка находится на 98−100, далее — 92−95 и 88−90. Сопротивление расположено на 110−115, затем — 120−125. Если деэскалация подтвердится, Brent может уйти к 90−95. В XFINE считают, что новый сбой поставок или риски вокруг Ормузского пролива способны вернуть цену к 120−125 и выше. Сценарий: нейтрально-волатильный, ключевая зона — 110−115.

Золото XAU/USD

Золото сохраняет поддержку за счет геополитики, ожиданий по ставкам и спроса со стороны центробанков. J.P.Morgan прогнозирует рост золота к 6,300 долларов за унцию к концу 2026 года, UBS допускает движение к 5,900, а отдельные рыночные оценки предполагают потенциал выше 5,000 при смягчении ФРС. Базовый диапазон на 2 квартал: 4,300−5,200 долларов. Поддержка расположена на 4,550−4,600, далее — 4,400−4,450 и 4,300−4,350. Сопротивление находится на 4,800−4,900, затем — 5,000−5,050 и 5,150−5,200. Укрепление доллара и рост реальных доходностей могут вернуть золото к 4,400−4,500. Сценарий: нейтрально-восходящий выше 4,550−4,600.

Базовые сценарии 2 квартала

По мнению аналитиков XFINE, базовые сценарии выглядят следующим образом: EUR/USD: нейтральный выше 1.1600, диапазон 1.1450−1.2050. BTC/USD: нейтрально-восходящий выше 73,000−75,000, диапазон 65,000−98,000. Brent: нейтрально-волатильный, диапазон 90−125. XAU/USD: нейтрально-восходящий выше 4,550−4,600, диапазон 4,300−5,200.

Главная логика квартала: деэскалация поддержит коррекцию нефти и ослабление защитного спроса на доллар; новый виток напряженности усилит Brent, доллар и золото, но может ограничить EUR/USD и BTC.

Аналитический отдел XFINE