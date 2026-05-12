12 мая 2026, 15:02 Читати українською

Bitget занял 2-е место по доле рынка perpetual-контрактов на акции на фоне роста мультиактивной торговли в апреле

Bitget, крупнейшая в мире Universal Exchange (UEX), опубликовала Отчет о прозрачности работы за апрель 2026 года, в котором отмечается дальнейшее расширение в сегментах токенизированных рынков акций, AI-ориентированной торговой инфраструктуры и ончейн-финансовых сервисов, поскольку пользователи все чаще работают с несколькими классами активов в рамках единой торговой среды.

В течение месяца Bitget занимала второе место в мире по доле рынка бессрочных контрактов на акции в первом квартале 2026 года, что отражает растущий спрос на токенизированную экспозицию к акциям в рамках крипто-нативной инфраструктуры. В отчёте также отмечается устойчивость более широкого рыночного участия: Bitget сохраняла средний дневной объём торгов выше 10 млрд долларов на протяжении апреля, одновременно углубляя ликвидность в криптовалютах, CFD и токенизированных акциях.

В то же время Bitget зафиксировал чистый приток средств в размере 359,37 млн долларов в месяц согласно данным DefiLlama, заняв второе место в мире среди отслеживаемых централизованных бирж. Эти результаты удалось достичь на фоне роста участия в токенизированных и мультиактивных торговых продуктах, поскольку пользователи все чаще распределяют капитал между рынками акций, сырьевых товаров, индексов и криптовалют.

Генеральный директор Bitget Грейси Чен заявила, что рынок движется к интегрированному финансовому участию между классами активов. По ее словам, пользователи становятся значительно более ориентированными на кросс-активную торговлю. Разница между крипторынками и традиционными рынками становится менее значимой по мере улучшения инфраструктуры и унификации доступа. То, что наблюдается сейчас, — это раннее формирование финансовых систем, и Bitget хочет возглавить этот процесс.

Инфраструктура AI-торговли также в течение месяца продолжала приближаться к исполнению в реальном рынке. Рост использования GetAgent, GetClaw, Agent Hub и Gracy AI отражал увеличение внедрения AI-нативных торговых систем, а запуск AI Agent Accounts позволил автономным агентам напрямую взаимодействовать с живыми рынками через инфраструктуру уровня биржи.

Помимо торговой инфраструктуры, токенизированные частные рынки набрали обороты: preSPAX, запущенный через IPO Prime и связанный с экспозицией к SpaceX, превысил 62 млн долларов стоимости в апреле, заняв третье место в мире среди токенизированных активов PE и VC согласно данным rwa.xyz. Более широкий сектор токенизированных частных рынков за тот же период более чем удвоился по представленной стоимости.

Bitget Wallet также расширил свою экосистему в направлении платежей и ончейн-доступа к финансовым рынкам через QR-платежи в стейблкоинах в регионе АТР, интеграцию рынков прогнозов с Polymarket и доступ к токенизированным макроактивам через инфраструктуру Hyperliquid HIP-3.

Отчет отражает продолжение движения Bitget к модели Universal Exchange, в которой токенизированные активы, AI-ориентированные торговые системы, платежи и глобальный доступ к рынкам все больше функционируют в связанной среде, работающей 24/7.

Источник: Минфин
