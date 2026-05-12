НБУ отчитался о прогрессе финансовых реформ: выполнено или реализуется 77% мер стратегии

Национальный банк Украины, Министерство финансов, Министерство экономики, НКЦБФР и Фонд гарантирования вкладов физических лиц отчитались о выполнении Стратегии развития финансового сектора Украины. На конец 2025 года полностью реализовано или выполняется по графику 77% предусмотренных мероприятий, а в 2026 году планируется довести этот показатель до 47% от общего объема стратегии. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

По данным регулятора, завершена реализация 12 стратегических мероприятий из 104 (12%). Наибольшая доля реализуемых мероприятий зафиксирована в цели II «Финансовая стабильность» (19%) и цели I «Макроэкономическая стабильность» (17%). Цели ІІІ и V реализовано на 12% и 5% соответственно. 4 из 14 (или 29%) индикаторов реализации стратегических целей достигли своих целевых значений.

Основные достижения в рамках реализации Стратегии в 2025 году:

проведена оценка устойчивости банков в 2025 году, включая стресс-тестирование 21 крупнейшего банка по базовому сценарию с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала;

уровень проникновения чистых кредитов бизнеса в ВВП Украины вырос до 8,7% по сравнению с 7,7% в 2024 году;

утверждена Стратегия ипотечного кредитования;

представлена новая редакция проекта Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине»;

в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об личных инвестиционных счетах;

разрешена репатриация дивидендов в пределах инвестиционного лимита;

внедрены новые возможности для клиринговых учреждений при создании системы управления рисками и гарантий, что будет способствовать дальнейшему развитию расчетов по ценным бумагам по принципу Т+;

утверждено Положение об организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности и киберзащиты поставщиками финансовых услуг;

возобновлено раскрытие финансовой отчетности в формате XBRL;

утверждена Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2026−2028 годы;

разработана и одобрена Советом по финансовой стабильности согласованная целевая модель инфраструктуры рынков капитала;

введены унифицированные правила выплат пенсий для всех граждан;

внедрен электронный реестр участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках развития цифровизации;

усовершенствованы механизмы выплаты гарантированного возмещения по вкладам, в частности, путем развития дистанционного обслуживания (в том числе через применение цифрового сервиса госуслуг «Действие»), и удовлетворения требований кредиторов банков, находящихся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц;

обеспечено применение инструментов вывода с рынка неплатежеспособных банков, альтернативных ликвидации, что способствует защите средств вкладчиков и кредиторов банков и сохранению средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц;

утверждено Положение о порядке применения технологии облачных вычислений;

принят Закон Украины «О Национальном учреждении развития»;

законодательство о защите экономической конкуренции гармонизировано с положениями законодательства ЕС;

обеспечена подготовка и сопровождение проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования (регистр.№ 13007-д), ожидающего принятия Верховной Радой Украины в целом;

разработан проект закона Украины об имплементации Директивы 2021/2167 о кредитно-сервисных службах и покупателях кредитов;

уточнены подходы к введению страхования военных рисков в Украине;

НКЦБФР подала заявки на присоединение к ММУ и расширенному ММУ Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO);

передано в управление Национальному банку государственную долю в капитале Национального депозитария Украины.

В 2026 году запланировано полностью реализовать 35% мероприятий, что в итоге составит 47% всех мер Стратегии. Хотя Стратегия бессрочна, каждая ее мера имеет определенных ответственных исполнителей и сроки реализации. Финальный срок реализации всех мер Стратегии — конец 2030 года.

Комментарий главы НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что в 2026 году НБУ сосредоточится на поддержке макроэкономической стабильности, развитии финансирования критических отраслей экономики, урегулировании проблемных кредитов и дальнейшем смягчении валютных ограничений при наличии необходимых предпосылок.

По его словам, среди ключевых приоритетов будут оставаться развитие открытого банкинга, цифровых финансовых сервисов, страхование военных рисков и повышение устойчивости финансовой системы к кибератакам.